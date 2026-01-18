黃金海岸酒店自助餐優惠買1送1！情人節適用+任食海鮮乳豬 $245起

自助餐獨家快閃優惠｜屯門黃金海岸自助餐推出獨家快閃買一送一優惠，最平人均$245就食到，優惠更可在情人節期間使用，啱晒和另一半吃自助餐慶祝！自助餐今個月以《海鮮巡禮》為主題，有多款即燒海鮮，每位食客更可獲贈法式焗龍蝦米多一客；在周末及公眾假期更可品嘗原隻炭烤乳豬，非常抵食，即睇優惠幾時開搶！



自助餐快閃優惠｜情人節慶祝適用！食足3.5小時

情人節到哪裡慶祝？屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳，將於1月19日至1月31日推出自助餐獨家快閃買一送一優惠（包加一），優惠可在1月21日至2月28日期間兌換，並可用於情人節，而且用餐時間更有足足3.5小時！

自助餐快閃優惠｜餐廳走歐式奢華風格 鄰近黃金海岸沙灘

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳裝修走歐式奢華風格，設開揚的落地玻璃，以及英式半圓形卡位，座位舒適企理；而戶外空間綠意盎然，別具渡假氣氛。此外，餐廳旁邊就是黃金海岸沙灘，享受完美食後，還可到海邊走走，享受慢活的生活節奏。

餐廳走歐式奢華風格，鄰近黃金海岸沙灘，可在飯後散步。（官方圖片）

自助餐快閃優惠｜設戶外炭烤區 每位食客可獲法式焗龍蝦米多

聆渢咖啡廳自助餐今次以《海鮮巡禮》為主題，自助晚餐主打多款即燒海鮮、肉類，包括蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白、原條秋刀魚等，海鮮的甘甜伴隨獨特的炭香味，別具風味。此外，每位食客更可獲贈法式焗龍蝦米多一客，濃郁的奶香味夾帶龍蝦的鮮甜，非常惹味！

自助餐快閃優惠｜新推兩款滋補美食 炭烤區必試原隻烤乳豬

餐廳亦有一系列冰鎮海鮮，如紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦等；熱盤方面亦同樣豐富，其中必試最新推出的姬松茸赤肉燉竹絲雞，及鮑汁花膠炆海參，兩款滋補美食。芳香的姬松茸滲入鮮美的赤肉竹絲雞肉內，味道鮮甜無比，值得一試！而在周末及公眾假期，炭烤區更有原隻即燒炭烤乳豬，肉食控定不能錯過！

甜品方面，餐廳提供多款糕點，如黑森林蛋糕、雜莓慕絲蛋糕、士多啤梨拿破崙等，還有自家製梳乎厘班戟，可搭配不同的水果。餐廳亦貼心地設有兒童專屬的甜品小天地，有朱古力噴泉、啫喱糖、芒果布甸等小朋友必定喜歡的甜品，啱晒爸爸媽媽帶埋小朋友去吃！

自助餐快閃優惠｜設自助午餐／週日早午餐 同樣可任食海鮮

如果想享受早上或下午的休閒時光，餐廳亦提供周日自助早午餐及自助午餐，同樣有買1送1優惠，一樣可任食海鮮，以及享受戶外燒烤區的美食，在預訂時更可選擇室內或室外用餐。而當中精選菜式包括薑蔥豆豉雞、櫻花蝦炒飯、川醬炒蝦仁、紅酒燴牛尾等，美食更會因應供應情況不時更新。

周日自助早午餐及自助午餐，同樣可任食海鮮。（官方圖片）

自助餐快閃優惠｜優惠詳情

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助晚餐

用餐時間：下午6時30分至10時

優惠價（成人）：$886起｜人均$443起｜原價$1,772起

優惠價（兒童）：$526起｜人均$263起｜原價$1,096起

優惠價（長者）：$646起｜人均$323起｜原價$1,292起

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助午餐

用餐時間：中午12時至下午2時30分

優惠價（成人）：$490起｜人均$245起｜原價$1,118起

優惠價（兒童）：$346起｜人均$173起｜原價$810起

優惠價（長者）：$430起｜人均$215起｜原價$964起

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜周日早午餐

用餐時間：周日早上11時30分至下午3時

優惠價（成人）：$610｜人均$305｜原價$1,118

優惠價（兒童）：$454｜人均$227｜原價$832

優惠價（長者）：$538｜人均$269｜原價$986

＊優惠不適用於2月16日至2月19日；兒童為3-11歲、長者為65歲以上

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

交通：港鐵屯門站轉乘K51或K53，於黃金泳灘站下車。



