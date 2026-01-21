沙田帝逸酒店自助餐優惠｜快閃買1送1　黑松露主題+任食生蠔龍蝦

沙田帝逸酒店自助餐獨家限時優惠！沙田帝逸酒店Alva House推出全新黑松露主題自助餐，可任食黑松露片皮鴨、黑松露雪糕等！現在還有快閃買1送1優惠，全線早、午、晚餐適用，人均只需$264起！1類人更可免費！優惠將於2月9日結束，立即睇內文搶優惠！



沙田帝逸酒店自助餐｜快閃優惠買1送1 黑松露主題

來到黑松露當造的季節，當然要品嚐香味濃郁的黑松露美食！沙田帝逸酒店Alva House隆重推出新春「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」主題自助餐，精選矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮，並特意推出多款不同地區的松露菜式，讓食客盡情沉醉於芳香與鮮味交織的美食世界！1月22日早上11時起更有快閃買1送1優惠！👉🏻每日限量5個即搶

沙田帝逸酒店新春主題自助餐「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助餐｜晚餐必食黑松露片皮鴨／黑松露雪糕／即開生蠔

今次「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」主題自助餐，必試廚師特別推介的「黑松露片皮鴨」，廚師把烤鴨燒至皮脆肉嫩，表面再加上香氣撲鼻的黑松露，中西合壁的滋味刺激著味蕾，讓人想一試再試！現場還有芝士輪配巴馬臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸，更有現點即煮橄欖油松露撈意大利麵，啖啖滋味的香煎鴨肝伴黑松露汁！

還有回本必食的冰鎮海鮮，例如麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦、青口及即開生蠔，讓海鮮控大滿足。長達270呎的自助桌還有其他滋味美食，熱盤就有鐵板燒及爐端燒！甜品方面就有黑松露雪糕、自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕任食！

現場有多款美食無限供應。（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助餐｜早午餐必食燒頂級西冷／超吸睛珍寶火焰雪山／紅白酒任飲

酒店的自助午餐同樣出色！有燒頂級西冷、日式天婦羅及炸物、爐端燒等等，當然還有海鮮冷盤刺身，例如龍蝦鉗及蟹腳！逢星期六及公眾假期更有限定自助早午餐，海鮮就加入即開生蠔！熱食就有各式烤肉，例如燒頂級西冷、香草三文魚、鐵板燒鴨肝、日式天婦羅、炸物及爐端燒！至於甜品就有必食的珍寶火焰雪山，更可無限暢飲氣泡酒、紅白餐酒、雞尾酒、汽水、果汁及港式奶茶，絕對能夠滿足大家的味蕾！

日式天婦羅、炸物及爐端燒。（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助餐｜快閃優惠買1送1 人均$264起

沙田帝逸酒店自助餐原價$484起，1月22日早上11時起推出限時買1送1，優惠至2月9日23:59，人均只需$264起！優惠兌換日期由1月23日至3月31日為止！4歲以下兒童更免費入場！

沙田帝逸酒店自助午餐買一送一🦞任食海鮮冷盤刺身、燒頂級西冷

適用於星期一至五 | 用餐時間: 12:00-14:30

成人：$528/2位 | 人均$264 | 原價: $968

兒童：$324/2位 | 人均$162 | 原價: $594



沙田帝逸酒店自助早午餐買一送一🦪任食即開生蠔、鐵板燒鵝肝

適用於星期六及公眾假期 | 用餐時間: 11:30-15:00

成人：$732/2位 | 人均$366 | 原價: $1,342

兒童：$444/2位 | 人均$222 | 原價: $814



《松露‧珍菌‧海鮮三重奏》自助晚餐🍄‍🟫任食黑松露片皮鴨、黑松露雪糕

適用於星期一至四 | 用餐時間: 18:00-21:30

成人：$936/2位 | 人均$468 | 原價: $1,716

兒童：$564/2位 | 人均$282 | 原價: $1,034



適用於星期五至日、公眾假期及其前夕 | 用餐時間: 18:00-21:30

成人：$1,020/2位 | 人均$510 | 原價: $1,870

兒童：$600/2位 | 人均$300 | 原價: $1,100



＊買一送一優惠每次須預訂2位，必須為相同票種，即成人送成人、小童送小童，優惠已包加一（兒童為5-11歲）

新春優惠快閃買二送一 人均$338起

新春期間（2月14日至19日）更有驚喜買二送一優惠！無論是想跟家人、親友一起食團年飯，還是開年飯，都可以享受琳瑯滿目的美食！特別推介2月16日年廿九的午餐時段，3人同行人均$338起！

【沙田帝逸酒店自助餐🧧新春優惠快閃買二送一】

📅適用於2月14-15, 17-19．農曆年廿七至廿八、年初一至三

自助早午餐 | 用餐時間: 11:30-15:00

價錢：$1,403/3位 | 人均$467.7 | 原價: $2,013



自助晚餐 | 用餐時間: 18:00-21:30

價錢：$1,955/3位 | 人均$651.7｜原價 $2,805



📅適用於2月16日．農曆年廿九

午餐 | 用餐時間: 12:00-14:30

價錢：$1,012/3位 | 人均$337.3 | 原價 $1,452



自助晚餐 | 用餐時間: 18:00-21:30

價錢：$1,955/3位 | 人均$651.7 | 原價 $2,805



（全完文）