煤氣費津貼2026｜半價優惠＋免按金＋免費維修　附申請資格＋連結

煤氣費津貼2026！香港中華煤氣為4類合資格人士提供煤氣費優惠，除了有煤氣用量半價優惠、豁免每月基本收費外，部分合資格人士更可獲免費煤氣爐具維修服務，其中2類人可有優先預約維修服務及安全檢查！《香港01》「好食玩飛」為大家整合津貼詳情、申請資格及申請方法，即看內文了解！



4類人可申請煤氣費津貼 煤氣半價＋免費爐具維修

香港中華煤氣為以下4類合資格人士提供煤氣費津貼優惠：

【1】獨居／雙老長者

【2】殘疾人士

【3】單親家庭

【4】低收入家庭

煤氣優惠計劃包括以下內容：

【1】每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠

【2】豁免煤氣保養月費

【3】豁免每月基本收費

【4】豁免煤氣用戶按金

【5】免費煤氣爐具維修服務援助

香港中華煤氣為合資格人士提供優惠計劃。（資料圖片）

合資格殘疾人士及獨居或雙老長者，可額外享有每年免費煤氣爐具和喉管安全檢查；以及優先預約維修服務援助。

除了獨居及雙老長者外，其餘合資格人事的豁免按金優惠，只適用於並未在綜援計劃下獲發煤氣按金津貼的綜援受助人。

如果受惠於各項優惠計劃的人士要搬遷，原有地址所享有的優惠將會被取消，需要重新申請並審核。



煤氣費津貼【1】煤氣長者優惠計劃

長者優惠計劃沒有優惠限期，但如長者需要搬遷，原有地址享有之優惠將會被取消。（圖片由煤氣公司提供）

香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」

優惠內容：

【1】每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠

【2】豁免煤氣用戶按金

【3】豁免煤氣保養月費

【4】豁免每月基本收費

【5】免費煤氣爐具維修服務（只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具）

【6】優先維修服務（視乎實際情況）

【7】每年煤氣爐具和喉管安全檢查



申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶，及

【2】年齡60歲或以上，及

【3】正在領取綜合社會保障援助，及

【4】獨居或與合乎資格的長者同住



申請辦法：

【1】於長者地區中心及長者鄰舍中心索取申請表格，帶同所需的證明文件前往各審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格，帶同所需的證明文件前往各審核中心辦理手續。



按此👉🏻 下載「煤氣長者優惠計劃」申請表格｜按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件（包括申請人及合住者）：

【1】身分證明文件（如：香港身分證）

【2】經濟證明文件： 領取綜援證明（包括申請人及同住人）

*如有需要，會要求提供其他文件如銀行存摺/月結單

【3】居住證明文件（如：租約、屋證（公屋住戶證明）、業主證明信 （差餉通知書））



煤氣費津貼【2】單親家庭煤氣費優惠計劃

香港中華煤氣為合資格單親家庭提供「單親家庭煤氣費優惠計劃」，優惠計劃為期兩年，如欲繼續享用優惠，必須在限期屆滿前再次申請。

優惠內容：

【1】每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠

【2】豁免煤氣保養月費

【3】豁免每月基本收費

【4】豁免煤氣用戶按金*

【5】免費煤氣爐具維修服務（只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具）



*豁免按金只適用於並未在綜援計劃下獲發煤氣按金津貼的綜援受助人。優惠期届滿後，客戶如繼續使用煤氣服務，須繳交用戶按金。



申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶，及

【2】申請人須為單親家庭綜援受助人



申請方法：

【1】於指定審核中心索取申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續



按此👉🏻 下載「單親家庭煤氣費優惠計劃」申請表格｜按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件：

【1】有效身份證明文件

【2】社會福利署發出之申請獲准通知書或調整援助金額通知書（須包括單親補助金一項）

【3】最近一期煤氣賬單



煤氣費津貼【3】低收入家庭煤氣費優惠計劃

合資格低收入家庭可申請每期優惠計劃，優惠限期為兩年。（資料圖片）

為減輕低收入家庭負擔，香港中華煤氣推出「低收入家庭煤氣費優惠計劃」，優惠限期為兩年，申請人如欲繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。

優惠內容：

【1】每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠

【2】豁免煤氣保養月費

【3】豁免每月基本收費

【4】豁免煤氣用戶按金*

【5】免費煤氣爐具維修服務（只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具）



*豁免按金只適用於並未在綜援計劃下獲發煤氣按金津貼的綜援受助人。優惠期届滿後，客戶如繼續使用煤氣服務，須繳交用戶按金。



申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶

【2】申請人須為綜援受助人，及

【3】申請人或其家庭成員有固定工作收入，而工作入息須於綜援金額中扣減。



申請辦法：

【1】於指定審核中心索取申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續



按此👉🏻 下載「低收入家庭煤氣費優惠計劃」申請表格｜按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件：

【1】有效身份證明文件

【2】社會福利署發出之綜援申請獲准通知書或調整援助金額通知書（通知書須顯示綜援金的付款期內，連續2個月有「扣減－應計入息」一項）

【3】最近一期煤氣賬單



煤氣費津貼【4】殘疾人士煤氣費優惠計劃

「殘疾人士煤氣費優惠計劃」優惠限期為十年，申請人如欲繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。

優惠內容：

【1】每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠

【2】豁免煤氣保養月費

【3】豁免每月基本收費

【4】豁免煤氣用戶按金**

【5】免費煤氣爐具維修服務（只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具）

【6】優先維修服務 （視乎實際情況）

【7】每年煤氣爐具和喉管安全檢查



** 豁免按金只適用於並未在綜援計劃下獲發煤氣按金津貼的綜援受助人。



申請資格：

【1】煤氣公司登記用戶，及

【2】申請人或與其同住的其中一名直系親屬現正領取綜援，並在綜援計劃下被界定為「殘疾程度達100%」 或「需要經常護理」人士。



申請方法：

【1】於指定審核中心索取申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續，或

【2】於網上下載申請表格及帶同有關文件到指定審核中心辦理手續



按此👉🏻 下載「殘疾人士煤氣費優惠計劃」申請表格｜按此👉🏻 查看審核中心地址

所需文件：

【1】有效身份證明文件

【2】同住之合申請資格之殘疾家庭成員身份證明文件（如申請人合申請資格之非殘疾人士）

【3】領取綜援之證明文件

【4】公屋證



煤氣優惠計劃

更多詳情可參閱官網👉🏻 按此

