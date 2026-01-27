洗廁所4禁忌｜馬桶每吋320萬菌！專家警告潔廁劑勿亂倒+正確做法

洗廁所｜廁所怎麼洗？洗廁所是家居清潔的要務，但並不是人人都識得洗。據美國亞利桑那大學微生物學家Charles Gerba教授研究發現，未經徹底清潔的馬桶每平方吋平均有320萬隻細菌，隨時令人患上腹瀉、尿道感染等健康問題。因此，學識正確地清洗馬桶尤為重要！以下洗廁所4大禁忌、正確清洗步驟以及保養方法，必看！



洗廁所要用什麼洗？

如果不好好清洗廁所，隨時與過百萬隻細菌共存！美國亞利桑那大學微生物學家Charles Gerba教授研究發現，未經徹底清潔的馬桶內壁，每平方吋平均含有320萬隻細菌，包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，可能導致腹瀉、尿道感染等健康問題。研究更指出，沖馬桶時，水中的糞便微粒會噴射到空氣中，形成一種被稱為氣溶膠的有毒氣體，大大增加了大家接觸細菌的機會。

洗廁所人人都會，但你可知道自己洗廁所的步驟正不正確？不少人洗廁所只是隨便刷刷，但其實有不少細節要注意。以下4個洗廁所的常犯禁忌，務必留意！

洗廁所禁忌【1】使用廁紙、科技海綿擦拭馬桶

不少人貪求方便，會用廁紙直接擦拭馬桶。專門教授生活知識的日本生活資訊網站《サンキュ！》曾請來清潔專家土井圭子分享洗馬桶心得，土井女士指出，廁紙和科技海綿的纖維比較​​粗糙，容易刮傷馬桶，藏污納垢。她建議可以使用抹布沾水，然後配搭中性清潔劑擦拭。

洗廁所禁忌【2】使用吸塵機清潔馬桶周圍

清潔專家土井圭子亦指出，許多人習慣使用吸塵機清潔馬桶四周，但她並不建議這樣做。因浴室的牆壁和地板上會殘留尿液，細菌也會潛伏其中。如果直接用吸塵機清潔，吸嘴便會變得非常髒，這時候再用來清潔其他地方，細菌便會擴散。

正確的做法，應該是使用抹布，先從浴室高處開始清潔，而次序應該是浴室天花板，然後是牆壁、馬桶和地板。

洗廁所禁忌【3】直接將潔廁劑倒入馬桶水箱

為了去除污垢，有些人會將清潔劑倒入馬桶水箱中，靜候一段時間再沖掉，但是土井女士指，無論是酸性還是鹼性的潔廁劑，都不應直接倒落馬桶水箱，因這樣做會損壞馬桶。如果發現馬桶內有難以去除的頑固污垢，可使用刷子清潔。

此外，專門評測家居用品的網站Wirecutter亦不建議將任何清潔劑倒入馬桶水箱，以免導致馬桶內部零件故障，例如保持沖水機制運作的橡膠部件，如果壞掉，水箱便會漏水，甚至無法沖水。

洗廁所禁忌【4】噴完清潔劑馬上刷洗

日本醫療級清潔專家松本忠男曾在其著作《這樣打掃不生病！【全圖解】》中提醒，在清洗馬桶的時候，不要噴了專用清潔劑後，立即刷洗馬桶。因清潔劑需要一段時間才會滲透到污垢中，因此，他建議至少要靜候3分鐘才開始刷洗。

洗廁所｜如何正確地清洗馬桶？

那麼，應該如何正確清洗廁所呢？廁所用久了，容易出現黃黃的污垢，看著就覺得噁心！台灣清潔公司萬有清潔在官網有分享清潔馬桶的正確步驟，可有效去除馬桶內腔的黃垢，而且不需要專門買一支清潔劑，只需準備食用小蘇打粉和白醋。

正確清洗廁所步驟【1】先沖一次水，讓馬桶內部保持濕潤；

正確清洗廁所步驟【2】灑入小蘇打粉，可多灑在黃垢區域；

正確清洗廁所步驟【3】倒入白醋，讓它們產生泡泡反應；

正確清洗廁所步驟【4】蓋上馬桶蓋，靜待一晚（至少6小時）；

正確清洗廁所步驟【5】隔天用馬桶刷輕刷一下再沖水，黃垢便會明顯淡化或消失。



洗廁所｜清潔廁所後如何維持乾淨？

把廁所洗得白白亮亮，最怕便是黃垢再出現！如果想保持馬桶乾淨，萬有清潔建議，每周一次用白醋簡單沖洗馬桶，並靜置10分鐘後再沖水。如果長時間不使用（如外出旅遊），可預先倒入白醋防垢。此外，大家亦可每月使用一次白醋＋小蘇打組合清洗，當作例行保養。

(全文完)