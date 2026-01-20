洗襪正面或反面洗？做錯1步細菌增3倍恐惹香港腳！醫生教清洗4招

洗襪正反面｜襪子應該怎麼洗？洗衫除了要將內衣褲和襪子分開洗之外，原來襪子應該正面洗還是反面洗亦大有學問！經常在Facebook分享衛生常識的台灣醫生虞哥曾發文指出，不正確清洗襪子會令襪子上的細菌殘留量高出3倍，還會增加患上香港腳的風險。如果不想被臭腳纏擾，以下正確清洗襪子的4個小貼士，以及選擇清潔劑的方法必看！



襪子應該怎麼洗？

襪子是除了衣服、內衣以外的貼身物品，因此如何正確地清潔襪子尤為重要。不少人認為，襪子的外層經常接觸地板，故此應該要正面清洗；但也有人認為，襪子內層直接接觸腳底，容易沾滿汗水和皮屑，所以應該要反面洗，到底怎樣洗最好？

襪子清洗｜反面洗可洗走內層污垢 延長襪子壽命

台灣醫生虞哥曾在其Facebook專頁「醫食無虞It's well」指出，由於襪子內外層的材質不同，外層採用透氣性較強的天然纖維，而內層則是彈性較好的化學纖維，其透氣的孔洞較小，因此，襪子若不反面清洗，很容易會卡住污垢、汗水、脫落的腳皮和皮脂等細菌和黴菌，從而增加患上香港腳的風險。

在貼文中，他亦引用日本研究指出，在兩周時間，分別比較用正面和反面洗襪子，結果發現正面洗的襪子上，其蛋白質污垢的殘留量高出反面洗的3倍。

虞哥續指，把襪子反過來洗，還可以延長襪子的壽命。因襪子外層的天然纖維容易受摩擦而損壞，若直接清洗正面，反而會增加襪子磨損和褪色的機會。而洗完的襪子如果要放在陽光下曬乾，將內層向外曬也可減少紫外線的照射令襪子褪色。

襪子清洗｜襪子清洗4個小貼士

馬來西亞胸腔暨重症專科醫師黃軒亦曾發文教導大家正確清洗襪子的方法，當中就有提及，將襪子反過來清洗，可以避免洗滌劑殘留在襪子表面。另外，他亦有4個洗襪小貼士，以防止細菌滋生，造成腳臭和其他腳部問題。

1. 使用溫水清洗襪子，不要用熱水，以免損壞襪子材質。

2. 切勿用漂白水清洗深色襪子，以免褪色。

3. 徹底漂洗襪子，以免殘留洗滌劑。

4. 將襪子放在通風的地方晾乾，避免在陽光下暴曬。



除一般襪子外，黃醫生亦在貼文中分享清洗絲襪的小貼士，大致與清洗襪子的方法相同，不過要注意的是，切勿用洗衣機清洗，以免絲襪變形或破損。如果絲襪上有特別的污漬，可以使用適量的漂白水或其他清潔劑清洗，但要謹慎使用。

襪子清洗｜襪子清潔劑選擇小貼士

此外，襪子穿得多容易發臭亦是常見的問題。台灣除臭襪品牌WARX曾在官方網站上分享，選購正確的清潔劑可以防止襪子容易變臭，當中建議使用中性洗潔精，在清潔的同時更能維持消臭效果，但千萬不要使用柔軟精或含有漂白、增艷、柔軟、茶樹精油等洗滌劑，以免破壞襪子的除臭因子（如銀離子、竹炭等抗菌材料）。此外，品牌亦提醒，襪子屬於貼身衣物，約莫一年左右便應替換更新。

（全文完）