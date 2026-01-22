旅發局「香港好味」指南｜名廚嚴選250間私藏餐廳　免費一掃即睇

旅發局早前邀請超過50位畢業於中華廚藝學院的本地名廚，讓他們分享各自的私藏餐廳，最後製成「香港好味」美食指南，推介的美食超過250間，涵蓋全港18區。即日（22日）起旅客、港人就能免費使用！



香港好味名廚精選美食指南由50位星級大廚合力推薦。

「香港好味」是由香港旅遊發展局聯同職業訓練局機構成員中華廚藝學院合力打造，當局邀請超過50位畢業自學院的本地名廚，然後由他們推薦全港250間心水餐廳。參與的名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，如黃隆滔、邵德龍、李文星等。

旅發局「香港好味」指南｜18區美食一掃即睇

市民及旅客可按照香港島、九龍、新界18區搜尋，方便旅客「去到邊、食到邊」之餘，亦有助居民了解當區美食！每間餐廳都是由名廚推介，信心絕對有保證！

名廚推薦的心水餐廳中，中菜琳瑯滿目，涵蓋京、滬、川、粵、滇等不同風味；環球美食包羅萬有，當中包括法、意、美、日、韓、泰、印、星、馬等多國菜系。餐廳類型更是豐富多樣，由地道粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、文青咖啡室，到星級酒店餐廳、米芝蓮頂級食府。

旅客及居民可以在網站按地區、菜式搜尋心水美食。

「香港好味」除了設有網站，可以在線上即時搜尋當區美食，還有設有電子PDF版，可以預先在網站下載，隨時隨地都可以在手提電話、平板電腦查閱當區美食！

同時，旅客亦可透過標籤快速搜尋獲「優質旅遊服務計劃」認可、清真認證、米芝蓮授星的餐廳。此外，多區地鐵站、巴士站及旅客指示標誌將展示地區專屬二維碼，旅客以手機掃描即可連結至「香港好味」專頁。

想知道有哪些餐廳榜上有名？可以到香港旅遊發展局「香港好味名廚精選美食指南」網站查看或下載電子PDF版。

