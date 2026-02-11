情人節餐廳平價2026|香港10推介$288起!海景晚餐/心型漢堡/自助餐

情人節餐廳平價2026｜還在煩惱情人節晚餐吃什麼？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了香港10大必食平價推介，包括人均$288即可歎香煎澳洲西冷、香煎鯛魚扒等西餐菜式、由Flat Iron Burger推岀的必型漢堡，肉汁爆發！還有韓式炸雞、日本菜刺身壽司、新派點心等。即看下文啦！

情人節人均$500以下餐廳▼

情人節餐廳【1】Pane e Latte——$288起！香煎澳洲西冷／士多啤梨提拉米蘇

位於赤柱的Pane e Latte是一間充滿意大利南部風情的麵包店及餐廳，店內擁有落地玻璃窗、高樓底設計、藤編天花板以及來自意大利的古董裝飾，加上通透的自然光，是赤柱最熱門的打卡餐廳之一！餐廳於2月9日至13日將推出特別版情人節套餐（$288／位）；2月14日正日的情人節套餐價錢則為$490一位。套餐包括冷切拼盤、烤地中海風味八爪魚配焗迷你薯仔、香煎鯛魚扒、香煎澳洲西冷、士多啤梨提拉米蘇、朱古力撻等。

Pane e Latte

地址：赤柱赤柱市場道25號啟厚閣地舖



情人節餐廳【2】Flat Iron Steak——$368起／心型漢堡／維港景

於2月13日至15日期間，人氣平鐵牛扒Flat Iron Steak推出閨蜜情人節和情人節套餐。在2月13日，餐廳將推岀第二屆閨蜜情人節套餐（$368／位），享受牛扒之夜！在2月14日及15日，則推出情人節套餐（$488／位）。

Flat Iron Burger更會在2月13日至15日期間，推出「Love Bites」（$348／兩位），在維港壯麗景色下享受心形漢堡、薯條及氣泡酒，心型漢堡夾層的和牛漢堡扒，多汁惹味，搭配芝士、松露蛋黃醬及黑松露薄片，每一口都帶有芝香和松露香！

Flat Iron Steak

地址：

銅鑼灣利園3期G11-G15店

中環金融街8號國際金融中心商場4樓4010號舖

上環蘇杭街69號地下

灣仔莊士敦道14-16號莊士敦閣地下

中環荷李活道30號愛瑪大廈（Al Aqmar House）地下

尖沙咀廣東道 3 – 27 號海港城港威商場 2 樓 2602 號舖



情人節餐廳【3】Calle Ocho——人均$398！阿根廷西冷牛扒／烤西班牙乳豬

2月9日至13日為「Calle Ocho」的情人節星期，餐廳是主打西班牙菜，情人節套餐包括前菜：番茄多士、流心煎蛋配牛肉薄片、烤西班牙鯖魚）；1款主菜：紅椒堅果醬烤海鱸串或阿根廷西冷牛扒或西班牙淚珠豌豆蘑菇燉飯；1款共享主菜：烤開邊海鱸或西班牙海鮮燉飯或烤西班牙乳豬¼雙；以及徳式朱古力蛋糕。咁豐富都只是$398！

Calle Ocho

地址：銅鑼灣加寧街8號Fashion Walk 地下K號舖及1樓



情人節餐廳【4】Dim Sum Library——兩位$999歎新派點心

情人節除了食西餐，Dim Sum Library也為情人節送上廣東特色美饌，於2月13日及14日一連2晚，主打四道菜晚宴（$999／兩位），前菜包括胭脂帶子餃、雞樅菌鱈魚卷、鵝肝桂花溏心蛋、滋補養生的花膠響螺牛肝菌燉土雞。主菜方面，有青芥末蒜香A4和牛粒，配以石鍋鵝肝和牛炒飯，起豐富！最後以香芒蓮藕酥完美作結。此外，Dim Sum Library特別推出情人節特調雞尾酒「惜花」及「伴月」。

Dim Sum Library

地址：香港金鐘太古廣場1樓124號舖



情人節餐廳【5】 PARKSIDE@NINA——$728兩位！香烤牛柳！

PARKSIDE@NINA擁有極高樓底的設計，加上類似教堂的拱門線條和落地大玻璃，採光極佳，空間感十足！成為荃灣區內的熱門打卡餐廳！餐廳推岀的情人節菜式包括阿拉斯加蟹肉沙律、龍蝦濃湯、香烤牛柳或香煎鱈魚扒或北海道帶子扁意粉、士多啤梨芝士酥餅，兩位價錢為$728。

PARKSIDE@NINA

地址：荃灣楊屋道8號如心廣場一期2樓201號舖



情人節人均$1000以下餐廳▼

情人節餐廳【6】普慶餐廳The Astor——午餐$508！K-pop氛圍

普慶餐廳推岀「韓風美食派對夜」自助餐，匯聚一系列韓國地道美食，並特設多個現場即席炮製專區，加上大熱K-pop流行音樂，K-pop粉絲一定要來感受氣氛！餐廳提供墨汁炸雞配火龍果醬，炸漿加入墨汁炸至黑色，配上粉紅色的火龍果醬，外脆內嫩！另一款泡菜豬肉忌廉意粉，意粉加入辛辣的泡菜增添風味，開胃又惹味！2月14日晚市自助餐更有情人節限定甜點，雲呢拿芭菲配薄脆餅，浪漫的天鵝造型，打卡一流！午市價錢為$508；晚市價錢$788起！

+ 2

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層



情人節餐廳【7】L'AMOUR——人均$910！法國生蠔／法式焦糖燉鵝肝

L'AMOUR是一間人氣法式餐廳，在太和以及中環都有分店！餐廳由前米芝蓮三星廚師團隊主理，情人節套餐的價錢為$1,314，只要在1月31日前訂座便可享7折優惠！即每位$910！套餐包括法國生蠔、法式龍蝦海鮮濃湯、黑魚子牛油果蟹肉沙律、法式焦糖燉鵝肝、純種韓牛1++西冷、澳洲章蝦薏米飯、甜品及飲料。半價預訂

L'AMOUR

地址：

太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖

中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖



情人節餐廳【8】LPM Restaurant & Bar——$988！蟹肉意式燴飯／橙香菊苣鴨腿

La Petite Maison（LPM）將於2月13日至16日，推出情人節限定晚餐菜單（$988／位），套餐菜式賣相精緻，5款開胃前菜包括鵝肝醬凍批、自家製煙燻辣椒醬生蠔配藜麥脆片、吞拿魚他他、布袋芝士配車厘茄及羅勒。

+ 2

主菜方面則有蟹肉意式燴飯、橙香菊苣鴨腿、香烤佐賀豬肉。另可選擇享用餐廳享負盛名的菜餚，包括鮮嫩多汁、肉嫩油甘的香烤肉眼扒、以及色彩繽紛南法風味的普羅旺斯香草檸檬烤烤原條海鱸魚等。最後還有法式甜品聖特羅佩撻（Tarte Tropézienne），奶油味超香濃！

LPM Restaurant & Bar

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓1號舖



情人節餐廳【9】Cantina——$988！比目魚／牛頰肉配菠菜泥

Cantina將於2月14日，推出情人節晚宴（$988／位），套餐包括薄切紅蝦配魚子醬、冷意粉沙律配海螯蝦、牛尾意大利雲吞配芝士醬及黑松露。主菜可選擇牛頰肉配菠菜泥、馬鈴薯千層方塊和蘑菇、蒸比目魚配翠玉瓜和海膽汁。甜品「Key To My Heart」更令人驚喜，以香辣朱古力及杏桃撻，白朱古力加上杏桃醬，意外地匹配！

+ 1

Cantina

地址：中環荷李活道10號大館01座警察總部大樓1樓



情人節餐廳【10】白鮨Shiro——兩位$1,288／刺身／澳洲牛柳

白鮨Shiro將於2月10日至3月2日期間，推出情人節晚宴（$1,288／兩位），套餐包括刺身、壽司拼盤，包括火炙左口魚邊壽司、辣醬碎蔥吞拿魚腩配黑魚籽壽司及帆立貝伴清酒小玫瑰水晶。還有熱盤：海膽茶碗蒸；主菜：銀鱈魚西京燒、澳洲牛柳配黑松露汁及松葉蟹腳配大蝦雜菜天婦羅。最後以溫泉蛋蕎麥湯麵，以及日本雪糕作結，超豐富！

+ 1

白鮨

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場L1樓132號舖



