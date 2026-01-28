派利是禁忌12大｜單封定雙封？封口需用膠水黏？做錯隨時自斷財路

派利是禁忌｜農曆新年將至，市民紛紛趕往銀行換新鈔，為求個去舊迎新。不過原來派利是都有很多講究，也有不少人對派利是的習俗感到疑惑！究竟派利是要派到正月十五還是初七？該派單封還是雙封？派利是雖然講求心意，但當中的傳統禮數與禁忌亦不容忽視，即看下文了解！



農曆新年將至，市民爭相兌換新鈔，寓意去舊迎新。在講求意頭的習俗背後，亦潛藏不少禮數陷阱，若處理不當，如誤用舊鈔或錯誤封口，隨時被視為阻擋財路或有失大體。《香港01》好食玩飛記者綜合傳統民俗與現代職場禮儀，列出新年派利是需注意的12大禁忌與攻略，涵蓋新鈔迷思、封口寓意及新婚單雙封準則，以免讀者誤踩地雷，損害新年運勢。

派利是禁忌【1】應該派到農曆幾多號？

正月初一至正月十五都屬於過年時間，從傳統風水習俗來看，大眾派利是時間都會持續至正月十五。而收到的利是，建議留待正月十六或之後才拆。這是因為在十五之前仍有機會收到利是，等到十六號再拆，寓意著集齊了所有長輩的祝福，意頭更好。

派利是禁忌【2】夫婦應該封單封還是雙封利是？

派利是單封或雙封取決於婚姻狀況與派發對象。傳統上，已婚夫婦派給親友晚輩應雙封，寓意夫妻同心、好事成雙。新婚夫婦首年為取雙雙對對的好意頭，建議派雙封。但若派給不認識另一半的公司同事時，可彈性選擇單封。如離異或喪偶人士則依現況派單封即可。

派利是禁忌【3】 新婚夫婦第一年派利是有什麼講究？

新婚夫婦首次派利是，講究雙雙對對的好意頭，傳統做法是夫婦各派兩封，共四封以示隆重。但若忌諱四字諧音不吉，亦可選擇夫婦合共只派兩封來避諱。至於面對不認識另一半的公司同事，維持派單封同樣是得體且正確的選擇。

派利是禁忌【4】應派利是給未婚的長輩或上司嗎？

傳統上，利是是由大派給小，或者是已婚派給未婚，許多人對於派給未婚長輩或上司感到尷尬，擔心對方不想收。其實利是的本質是心意與祝福，派不派給對方也無妨，並無明確規定，不必過於糾結。

派利是禁忌【5】弟妹已經結婚還需要派給他們嗎？

即便弟妹已經結婚，一般做法還是會照樣派利是給他們。不過，這方面受籍貫與家鄉傳統影響較大，建議決定派發與否前，先詢問家中長輩的意見，依循家規處理最穩妥。

派利是禁忌【6】利是封顏色或圖案要小心？

傳統上會避免使用象徵白事的綠色、藍色或白色，首選喜慶的紅色。雖然近年市面上有許多卡通款式如Elsa、史迪仔等，採用藍色為主調。但若收利是的一方觀念較傳統，建議大家在挑選時要多加留意，以免產生誤會。

派利是禁忌【7】家中有白事還適合去派利是嗎？

按傳統習俗，家中在過去一年內有喪事或在100日內，會選擇不派也不收利是。日子長短視乎籍貫習俗而定。傳統上不應去親友家拜年，以免將哀傷氣氛帶給別人。

派利是禁忌【8】親友帶禮物來拜年是否需要擇利是？

當親友攜帶賀年禮物到訪時，主人家應該擇利是作回禮。這是一種傳統禮貌，金額一般為50元或100元，以示往來互重。

派利是禁忌【9】可以用舊鈔票頂替嗎？

新年寓意去舊迎新，在民俗上，認為使用舊鈔上也被視為有損財運，為了應節，大家通常會去銀行換新鈔。若預算不足新鈔，只要鈔票外觀上沒有明顯髒污或嚴重皺褶，其實使用舊鈔來封利是也是可以的。相信收到祝福的人，並不會因此而介意。

派利是禁忌【10】利是封口需要用膠水黏實嗎？

新年利是的封口可不用膠水或貼紙黏實，因為在民俗上，認為利是封死代表財路不通或只進不出，只需將封口紙輕輕折入即可，有著著長長久久、財源滾滾寓意。

派利是禁忌【11】 利是封可以放硬幣嗎？

硬幣通常用於喪禮答謝的吉儀，且重量重、幣值小。在民俗上，更認為搖晃時發出的聲響更被視為財氣外露或散財，意頭確實不佳，應盡量避免。

派利是禁忌【12】利是給家中外傭金額多少才合適？

這主要視乎僱主的家庭經濟能力及外傭的工作表現。新年利是象徵祝福，僱主不妨考慮給予一封開工利是，藉此鼓勵外傭在新的一年工作順利，主僕關係更和諧。

