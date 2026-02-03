Pizza香港10推介｜亞洲第三！正宗拿坡里+米芝蓮+酸種薄餅+甜薄餅

香港10大Pizza推介｜在香港經營長達23年連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」全線結業，不少網民都感到可惜，可以選擇的薄餅店又少一間。《香港01》「好食玩飛」整合10間香港特色Pizza店，有部分入選亞太區「50 Top Pizza」、亦有部分是近期爆紅的Pizza小店，也有提供特色Pizza的連鎖店，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港Pizza推介 必比登／世界排名18／Threads人氣店

Pizza推介【1】Vesu Pizza Bar 正宗窯烤薄餅／北京填鴨、避風塘軟殼蟹風味

Vesu Pizza Bar位於尖沙咀，是主打手工拿坡里薄餅的高空餐廳，擁有270度維多利亞港景色！餐廳在亞太區「50 Top Pizza」中排名第44，餐廳供應正宗窯烤薄餅，特別之處在於將意式傳統Pizza餅底融入港式風味食材，例如北京填鴨、避風塘軟殼蟹、番茄肉丸、海鮮龍蝦汁等，別具特色！

Vesu Pizza Bar

地址：尖沙咀北京道1號10樓

人均價格：~$300 - $500



Pizza推介【2】Little Napoli 米芝蓮推介／拿坡里主廚／即叫即做

Little Napoli坐落於跑馬地，連續多年獲得米芝蓮必比登推介，更在亞太區「50 Top Pizza」中排名第32！餐廳主打拿坡里傳統手工薄餅，並由來自拿坡里的主廚親自主理！餐廳所有薄餅均為即叫即做，以400度高溫石窯烤製．招牌包括Margherita DOP、Vesuviana及Cosacca。為了還原最傳統風味，主廚亦建議以傳統折疊方式享用！

Little Napoli

地址：跑馬地景光街8號地舖

人均價格：~$200 - $300



Pizza推介【3】BACI Trattoria · Bar 新派拿坡里風格／招牌松露、開心果配火腿

BACI Trattoria · Bar已經連續4年入選亞太區「50 Top Pizza」，在最新一屆的評選中更獲得第23名！餐廳的Pizza融入新派拿坡里風格，Pizza麵糰以傳統方法製作，經過長時間發酵，因此吃下去空氣感更強，表面香脆但內裡煙韌；配料方面則融入新派風格，推出

招牌松露、開心果配火腿、四重芝士等口味。除了薄餅外，餐廳的手工意粉亦同樣出色！

BACI Trattoria · Bar

地址：中環德己立街30-32號新加州大廈地舖

人均價格：~$300 - $500



Pizza推介【4】Fiata by Salvatore Fiata 亞太區Top Pizza第3

榮獲亞太區50 Top Pizza第3、世界排名18、蟬聯「Best Dough」的Fiata by Salvatore Fiata絕對值得一試！餐廳由意大利主廚主理，主打意大利卡塞塔風格手工薄餅，採用新鮮酵母和傳統自溶法製作麵糰，薄餅邊緣極具空氣感、中心口感煙韌，而且帶有小麥味。必食推介有獲獎的巴馬火腿與布拉塔芝士、開心果青醬配檸檬皮以及特色肉腸Pizza！

Fiata by Salvatore Fiata

地址：中環士丹頓街2號地舖

人均價格：~$400 - $700



Pizza推介【5】Mother of Pizzas 48小時低溫發酵／18吋珍寶薄餅

Mother of Pizzas是位於銅鑼灣的排隊名店，主打混合拿坡里與紐約風格的薄餅，餅底經過48小時低溫發酵，再以石爐高溫烘烤，口感外脆內軟且帶有嚼勁，更提供分量驚人的18吋珍寶薄餅及Half-Half口味薄餅！餐廳的人氣餐點有Pepperoni Super Saiyan及Summer of Love, 還有Threads上好評不絕的前菜Mama's Garlic Cheese Bread！

Mother of Pizzas

地址：銅鑼灣禮頓道13-19號地舖

人均價格：~$200 - $350



Pizza推介【6】The Pizza Project 70年代復古裝潢／大閘蟹、麻婆豆腐薄餅

The Pizza Project是人氣手工意粉Pici的姊妹店，環境裝潢充滿70年代復古氛圍，且提供一系列正宗及創新口味的意大利手工薄餅，更會因應不同時節推出特色口味，例如

大閘蟹薄餅、麻婆豆腐薄餅等，另外亦有經典口味Carbonara及辣肉腸口味Nduja。餐廳更推出多款打卡able的甜品薄餅，Pizza Nutella及開心果口味都值得一試！

The Pizza Project

地址：中環蘇豪卑利街26號地舖｜灣仔星街5號地舖

人均價格：~$200 - $300



Pizza推介【7】Alice Pizza 20款口味／按重量收費／榛子醬薄餅

Alice Pizza是來自意大利羅馬的薄餅品牌，曾經榮獲「Top Pizzerias in Italy」的殊榮！

Alice Pizza在香港設有5間分店，提供多達20款口味的薄餅，並以「Weigh by gram」的方式按重量收費，可以一次試盡不同口味！推薦經典瑪格麗特、卡邦尼及煙燻火腿開心果口味，喜歡甜食的話也可以試試Nutella榛子醬薄餅！

Alice Pizza

部分分店地址：中環閣麟街18號地舖｜尖沙咀棉登徑1號地舖｜沙田沙田正街18號新城市廣場三期3樓A304號舖

人均價格：~$80 - $150



Pizza推介【8】Pizza Maru 主打韓風手工薄餅／批邊選擇多

Pizza Maru是韓國最大的連鎖薄餅品牌，目前在香港擁有9間分店。Pizza Maru主打韓風手工薄餅，在意式薄餅中融入韓式口味，如：韓式烤肉、泡菜、炸雞等。此外，餐廳的薄餅批邊也有不同選擇，例如UFO芝脆批邊、Mocha咖啡批邊、金芝邊等，這些特色口味批邊與配料亦意外地夾，尤其Mocha咖啡批邊更帶有淡淡甜味，鹹甜交織的味道令人驚喜！

Pizza Maru

部分分店地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場13樓1302號舖｜尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓LCX 33號舖｜旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓13號舖

人均價格：~$150 - $250



Pizza推介【9】Dough Bros Pizza & Doughnuts 即叫即製酸種薄餅

人氣外賣薄餅「Dough Bros. Pizza & Doughnuts」，主打即叫即製酸種薄餅和爆漿冬甩，吸引不少人光顧！Dough Bros招牌酸種薄餅以酸種麵糰製成，烤至外脆內軟而且口感煙韌！口味包括卡邦尼風味、經典辣肉腸、黑松露、BBQ雞肉、蕃茄芝士等，還有一系列即叫即炸冬甩，咬落鬆軟而且有流心爆漿餡料，非常邪惡！

Dough Bros Pizza & Doughnuts

部分分店地址：中環皇后大道中151-155號地舖｜尖沙咀赫德道2號地舖｜將軍澳唐俊街23號Monterey Place地下G18A號舖

人均價格：~$100 - $150



Pizza推介【10】Paisano's Pizzeria 紐約街頭風味／24吋巨型薄餅

Paisano's Pizzeria是來自紐約的街頭薄餅店，主打「大件夾抵食」的速食Pizza店。餐廳早年在香港擁有許多分店，但部分分店相繼結業，目前只剩下4間分店。餐廳的薄餅薄而柔韌，餡料十足，其中最著名的是其「大過塊面」、24吋的巨型Pizza！人氣口味包括Godfather、Bacon Cheeseburger及Pepperoni。

Paisano's Pizzeria

部分分店地址：中環荷李活道23號地下｜尖沙咀加連威老道12號地下｜西貢親民街27號地下

人均價格：~$50 - $120



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略