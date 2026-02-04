海南雞飯推介10大｜旺角/尖沙咀/元朗！關注組力推+新加坡過江龍

香港海南雞飯推介｜海南雞飯有什麼推介？海南雞飯遍佈香港各處，無論在旺角還是尖沙咀都能看到它們的蹤跡。《香港01》「好食玩飛」已為大家整理10間高質海南雞飯餐廳，地點涵蓋港九新界，屯門、元朗、天水圍都「無走雞」！當中包括西貢名物金雞海南雞、新加坡過江龍天天海南雞飯、尖沙咀老字號好時沙嗲、屯元天都有分店的孖寶去骨海南雞等餐廳，詳情即睇下文！（＊收費或有變動，以當天餐廳為準）



海南雞飯推介【1】天天海南雞飯──新加坡第一間榮獲米芝蓮推薦雞飯店

新加坡過江龍「天天海南雞飯」，是新加坡第一間榮獲米芝蓮推薦的雞飯店，現時在香港有多間分店，招其牌海南飯雞，雞肉皮薄肉嫩；黃油飯以煮雞精華一同煲煮，每一粒飯都夾帶陣陣雞香。此外，餐廳亦提供多款地道新加坡菜，如檸檬無骨鳳爪、海南沙律、火焰石燒豬頸肉等，餐廳經常大排長龍，想試趁早！

天天海南雞飯

地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1050A號舖

人均價格：$100-200



海南雞飯推介【2】栢檔極品海南雞飯──主打採用無激素、無抗生素及無味精的海南雞

栢檔極品海南雞飯在牛頭角、荔枝角、紅磡等地方都有分店，餐廳主打採用無激素、無抗生素及無味精的海南雞，隨飯配上薑蓉、豉油、香辣醬三款醬汁。不少食客亦讚店家品質穩定、價錢合理（海南雞飯$55起）。海南雞飯除雞翼之外，其他部位均已起骨，雞肉肉質嫩滑，而且雞皮下帶晶瑩的膠質，光是賣相已值回票價，另外還有以多款食材熬煮的肉骨茶，同樣值得一試！

栢檔極品海南雞飯

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期地下G107號舖／長義街9號D2 Place ONE 1樓101號舖／紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓Kiosk 8／高超道38號大本型MTR樓M08號舖

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【3】金雞海南雞──香港海南雞飯關注群組大讚／瑤柱湯浸雞／西貢名物

金雞海南雞於西貢發跡，現時在香港已有多間分店。餐廳多年來人氣不減，經常出現在「香港海南雞飯關注群組」，不少網民大讚餐廳的海南雞多年來保持水準，雞肉嫩滑之餘，還有Q彈的膠原蛋白啫喱，蘸著香香辣辣的酸辣醬吃一流！金雞海南雞的一大特色，便是以瑤柱湯浸雞，客人落單後才起骨上碟，雞肉新鮮之餘，還富有雞味！

金雞海南雞

地址：西貢福民路（食街）34號地舖／昌泰街3-5號富榮大廈地下2號舖／衙前圍道84號地下B號舖／白加士街85號地舖

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【4】全日雞實驗所──旺角排隊店／雞多肉嫩／大件抵食

全日雞實驗所主店位於旺角女人街，餐廳開業不久便人氣急升，經常排大龍，可見其受歡迎程度！招牌海南雞飯套餐包飯、前菜、湯、飲品，而且不設加一，雞件數量多、肉質嫩滑且熟度均勻，不會有血水，非常有水準。另外，餐廳亦有咖央多士、肉骨茶、滷水元蹄等東南亞美食提供，同樣大件夾抵食！

全日雞實驗所

地址：通菜街80號地舖／和富道21-53號和富地庫B50-51號舖和富美食廣場C1及C2號

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【5】勇記海南雞──被譽為與西貢金雞平分秋色／海南雞涼拌米線另有一番風味

勇記海南雞在香港有三間分店，餐廳長期獲得海南雞關注組成員大讚其海南雞肉質爽嫩，賣相一流，而油飯亦充滿雞油香氣，搭配泰式秘製醬汁、沙薑汁等，風味獨特，餐廳更被被譽為與西貢金雞平分秋色的好味店。食店除了傳統的海南雞飯外，亦有海南雞涼拌米線，配合辣醬和芝麻醬，又是另一番風味！

勇記海南雞

地址：上環蘇杭街102號江寧大廈地舖／紅磡馬頭圍道23-35H號隆基大樓地下29L號舖／觀塘駿業街56號中海日升中心地下M號舖

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【6】孖寶去骨海南雞──屯元天必吃／油飯吸盡油香／送例湯

想品嘗到好吃的海南雞，不一定要出油尖旺！孖寶去骨海南雞三間分店分別位於元朗、屯門及天水圍，海南雞份量十足，而且雞皮滑溜、肉質滑口不黐牙，且充滿肉汁，簡單蘸上蒜蓉姜蔥油或酸辣汁，已經滋味無比，其油飯更是吸盡油香，與雞肉一同享用，絕對是雙重享受，而套餐更有例湯奉送，味道清甜解膩！

孖寶去骨海南雞

地址：元朗又新街27號地下1號舖／屯門鄉事會路112-140號Go Go Mall地下G10號舖／天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場地下A91-5號舖

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【7】雞仔去骨海南雞專門店──送住家靚湯／肉質鮮嫩

雞仔去骨海南雞主店位於長沙灣，海南雞熟度適中，肉質保持鮮嫩口感，配上甘香的油飯令人一試愛上。招牌海南雞飯套餐更會送上一碗住家靚湯，而且每次不同。套餐可加錢轉雞脾；例湯亦可加錢轉細碗肉骨茶。另外，餐廳亦提供秘製口水雞、滷水元蹄、泰式豬頸肉、喇沙麵等美食，同樣可跟配雞油飯！

雞仔去骨海南雞專門店

地址：元州街493號靄華大廈地下1號舖／青山道232號地舖／大角咀埃華街67-87號大眾樓地下5B號舖

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【8】肥仔海南雞──肉質爽口細嫩／另有咖喱牛根腩、馬拉肉骨茶必試

肥仔海南雞以平價的海南雞著稱，招牌去骨海南雞不但肉質爽口細嫩、雞皮厚度適中，搭配充滿油香的雞油飯及酸辣醬汁，更是惹味！餐廳另有娘惹咖喱牛根腩飯、馬拉肉骨茶等東南亞美食，同樣值得一試！

肥仔海南雞

地址：元朗鳳攸北街5號順豐大廈地下31號舖／常悦道19號福康工業大廈地下1B1號／海光街13-15號海光苑地下24B號

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【9】蘇山雞飯──斑蘭葉、香茅和南薑炒香油飯

海南雞飯店蘇山雞飯由2021年開業至今，已成為街坊心目中的好味店。海南雞雞皮精瑩剔透，爽滑彈牙，雞肉熟度恰到好處，而油飯配料更是落足心機，使用斑蘭葉、 香茅和南薑炒香，可說是色香味俱全，套餐搭配的雞雜冬瓜湯亦值得一讚，湯內有雞肉、雞內臟等配料，夾帶淡淡冬瓜的清甜，解膩一流！

蘇山雞飯

地址：彌敦道759-761號藍馬之城地下2-3號舖／

人均價格：$50-100



海南雞飯推介【10】好時沙嗲──40年老字號／海南雞飯別具名氣／雞肉即浸即出

好時沙嗲已在尖沙咀有40多年歷史，作為尖東必食食店之一，其海南雞飯別具名氣。海南雞以每日在農場直接訂貨的三黃雞製成，雞肉堅持以大量香料浸煮，即浸即出，味道鮮嫩多汁，充滿雞味。而且海南雞份量多、賣相吸引，吸引不少人專程前往。另外餐廳亦有不少熱門菜式，如蘿蔔糕、串燒等。

好時沙嗲

地址：尖沙咀麼地道63號好時中心1樓144-148號舖

人均價格：$50-100



