新年美食天花板3大推薦｜激抵自助餐任食生蠔　酒店糕點驚喜8折

農曆新年美食2026｜農曆新年將到，不少酒店都推出賀年美食應節，當中灣景廳就有賀歲自助晚餐，有回本必食的即開生蠔、肉眼扒及多道賀年意頭菜，人均$644起！而如心酒店就有超抵食的臘味蘿蔔糕及椰汁金糖年糕，送禮自用佳宜！《香港01》好食玩飛頻道今次幫大家精選了3大新年美食推介！提早預訂更可享有早鳥優惠！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

農曆新年美食推介2026｜灣景廳賀歲自助晚餐 —— 任食生蠔蟹腳／發財好市賀年菜／人均$644起

農曆新年想跟家人、親友共聚享受美食佳餚？灣景國際旗下的「灣景廳」，今個農曆新年（2月16日至19日）推出「馬躍迎春」賀歲自助晚餐，加入多款充滿意頭的傳統賀年菜式，小編推介必食之選有寓意「風生水起」的海蜇雜錦撈起、「運籌帷幄」的花菇扒鴨掌、「發財好市大利」金蠔髮菜炆豬脷，現場更供應多款賀年食品，如年糕、蘿蔔糕、角仔等等。

自助晚餐除了任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、燒美國牛肉眼、香煎鴨肝等滋味美食外，年初二（2月18日）更加推意頭十足的「金豬報喜」——烤西班牙式乳豬！即日起至2月8日預訂賀歲自助晚餐，更可享優惠價！成人每位只需$644.3（另設加一服務費）！

灣景廳「馬躍迎春」賀歲自助晚餐（灣景廳圖片）

另有駿馬迎春下午茶套餐（2月17日起），下午茶甜點特別推介造型可愛的「招財貓榛子朱古力蛋糕」、賀年氣氛十足的「金柿如意慕絲蛋糕」，而鹹點就有「三文魚籽牛油果海鮮賓士撻」、外脆內滑的「酥脆金絲鵝肝」等滋味配搭。兩位享用只需$398（另設加一服務費）！

「駿馬迎春」下午茶套餐（灣景廳圖片）

👉🏻 即到官網訂座享優惠價

灣景國際 灣景廳



電話：3909 9088 / WhatsApp：5721 6610

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓



農曆新年美食推介2026｜如心酒店賀年糕點 —— 送禮必搶二重奏禮盒／早鳥8折優惠／每盒$298起

拜年送禮是中國人的傳統，如心酒店集團旗下「如」中菜廳今年推出2款賀年糕點，寓意步步高陞！分別是臘味蘿蔔糕（$298／盒）和椰汁金糖年糕（$298／盒）。臘味蘿蔔糕選用新鮮蘿蔔配合本地上乘臘味，味道香濃，口感層次分明；而椰汁金糖年糕則選用清香的椰汁與糯米粉調製，口感柔韌細膩，無論是蒸還是煎，都相當美味！

小編特別推介另一款二重奏禮盒（$388／盒），內有椰汁金糖年糕及臘味蘿蔔糕，同時享受兩種美味！即日起更有早鳥優惠，最高達8折！

三款賀年糕點禮盒送禮自用皆宜。（如中菜廳圖片）

👉🏻 即到網上商店預訂享優惠價格

「如」中菜廳賀年糕點

換領時段及地點：



2026年2月7至13日

地點：荃灣西如心酒店 – Nina Patisserie、南灣如心酒店、銅鑼灣如心酒店、九龍東如心酒店、中環街市 – Nina Patisserie



2026年2月14至16日

地點：荃灣西如心酒店 – Nina Patisserie



農曆新年美食推介2026｜香港啟德帝盛酒店晚市套餐 —— 賀年八道菜／鮑魚、燕窩蟹肉羹

啟德帝盛酒店的啟福樓以「新春團圓盛宴」迎接佳節，呈獻八道寓意吉祥的賀年佳餚。從鮑魚撈起的步步高升、雞茸蟹肉燕窩羹的豐衣足食，到招牌脆皮炸子雞的喜慶吉祥，每一道菜都蘊含祝福與喜悅。即日起至2月12日訂座，更可享九折早鳥優惠，四位用餐折後只需 HK$1,800，更有特別禮遇：每四位可獲贈汽泡酒乙枝，舉杯同賀，為團圓夜添上完美祝福。午晚市適用。

啟福樓新春賀年八道菜菜單

在家宴客想加餸，就可以考慮自家製傳統盆菜（$1,888/6位用；$3,388/12位用），精心烹調17款頂級食材，包括二頭鮑魚、花膠、大花蝦、黃肉參、蠔豉、瑤柱及貴妃雞等，最適合一家人在家溫馨迎接新春！另有全新推出的馬蹄糕，及每年都大受歡迎的椰汁年糕、臘味瑤柱蘿蔔糕，全部無添加味精及防腐劑！

👉🏻 即到網站預訂享優惠價格

香港啟德帝盛酒店



供應日期：即日起至2月22日

地址：香港九龍啟德承啟道43號



（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略