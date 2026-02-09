維園花展2026攻略｜3.20紫羅蘭主題50+攤位　3類人免費+交通/時間

維多利亞公園花展｜維園花展2026｜一年一度的花展將於3月20日，正式在維多利亞公園開鑼！今屆花展以幽香迷人的「紫羅蘭」為主題花，並以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，將維園打造成如夢似幻的浪漫紫海！如果你是攝影發燒友，或是愛賞花之人，絕對不能錯過！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了維園花展2026攻略，一文看清3大亮點、開放時間、門票收費及交通指南，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

維園花展2026｜紫羅蘭主題3.20登場！

維多利亞公園將於2026年3月20日起，變身為繽紛的花海。今年展覽以幽香動人的「紫羅蘭」為主題花，並圍繞「花語尋『香』— 細味城市特色」的主題，吸引了超過200個來自本地、內地及海外的團體共襄盛舉。

入場者可近距離欣賞數10個參展機構悉心打造的造型盆栽、花藝擺設及大規模園景設計。每年均吸引近10萬人次入場參觀，成為園藝愛好者的朝聖地。

維園花展2026｜逾50個精彩攤位！繪畫比賽／音樂表演

除了能飽覽世界各地的花卉美態，入場者還能近距離欣賞本地，與海外大師精心打造的盆栽、花藝擺設及園林景觀。（資料圖片）

場內設有逾50個攤位！除了能飽覽世界各地的花卉美態，入場者還能近距離欣賞本地，與海外大師精心打造的盆栽、花藝擺設及園林景觀。展覽期間將舉辦繪畫與植物展品比賽，展現學生的藝術才華與園藝創意。同時，提供多款經典港式小食及飲品，漫步花叢之餘，也能大飽口福！

大會亦積極推廣環保概念，提倡自備四寶——水樽、食物盒、餐具及環保袋，避免使用即棄產品。同時，建議入場者利用場內的回收設施，將廚餘投入專用的回收箱，避免浪費食物。

香港花卉展覽2026

日期：3月20日至29日

時間：9:00－21:00

地點：香港維多利亞公園

入場費：

【星期一至日】$14（14歲以上青少年及60歲以下成人）

【星期一至五】免費（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者）

【星期六至日】$7（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者）

**每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠

查詢：2601 8260



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略