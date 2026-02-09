旺角花墟公園年宵2026｜花市市場開放時間+平面圖+交通／封路安排

旺角花墟公園年宵2026｜旺角花墟公園年宵（深水埗花墟公園）即將開幕，前往年宵花市的市民在前往前應留意開放時間，以及特別交通及封路安排。《香港01》「好食玩飛」整合旺角花墟公園年宵的最新安排，即看內文！



旺角花墟公園年宵2026｜開放日期+時間

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日：上午8時至翌日上午7時

旺角花墟公園年宵2026｜攤位

濕貨攤位：64個

乾貨攤位：66個

快餐攤位：6個

深水埗花墟公園年宵市場2026 - 分佈圖

旺角花墟公園年宵2026｜地址及交通方法

地址：九龍旺角界限街101號

交通方法：

【1】港鐵旺角東站D出口步行約3分鐘

【2】港鐵太子站A出口步行約5分鐘

旺角花墟公園年宵2026｜封路安排

為配合於旺角花墟公園的農曆年宵市場，運輸署將於2026年2月11日至17日實施以下特別交通及運輸安排

【1】道路封閉

介乎達之路與界限街之間的大坑東道（南行）第三線將於2026年2月11日上午8時至2月17日上午8時期間臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

【2】暫停使用巴士站及專線小巴上落客點

【2.1】界限街（東行）花墟公園外、界限街（東行）警察體育遊樂會外及界限街（東行）國際創價學會文化會館外（專線小巴）

【2.1.1】由2026年2月14日中午12時至翌日上午6時；

【2.1.2】由2026年2月15日中午12時至翌日上午6時；及

【2.1.3】由2026年2月16日中午12時至翌日上午7時

【2.2】基堤道（北行）

【2.2.1】由2026年2月14日上午10時至翌日凌晨3時；

【2.2.2】由2026年2月15日上午10時至翌日凌晨3時；及

【2.2.3】由2026年2月16日上午10時至翌日上午7時

【3】臨時公共小巴上客點

由2026年2月14日上午7時至2月17日上午7時期間，林肯道近金巴倫道的位置將設置臨時公共小巴上客點。

【4】臨時的士站

由2026年2月14日上午7時至2月17日上午7時期間，介乎林肯道及界限街之間的一段金巴倫道將設置臨時的士站。

【5】暫停使用停車位

由2026年2月14日上午8時至2月17日上午8時期間，以下停車位將暫停使用：

【5.1】位於棠蔭街的第9607及9608號收費錶停車位；

【5.2】所有位於介乎基堤道及勵德街之間的公爵街的收費錶及電單車停車位；

【5.3】所有位於勵德街近其與公爵街交界處的電單車停車位；

【5.4】位於巴芬道的第13413號收費錶停車位；及

【5.5】所有位於介乎金巴倫道及窩打老道之間的林肯道的收費錶停車位。

（全文完）