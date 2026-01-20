新年利是封2026｜香港30大馬年利是封　款式+免費換領攻略一文看

新年利是封2026｜馬年利是封｜商場利是封｜農曆新年即將來到相信大家都忙著辦年貨、準備利是封，全港各區有不少商場都會大派利是封，當中不少利是封都別出心裁，精緻感絕對不輸名牌利是封！《香港01》好食玩飛頻道就幫大家整理了全港利是封的款式和換領方法！



新年利是封2026【1】新港城中心——HANGYODON賀年套裝

新港城中心首度聯乘HANGYODON推出兩款獨家限量別注版賀年套裝「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」！每盒有8封利是，以寓意願望實現和福氣滿載的達摩為設計主調，採用FSC認證環保紙張製成。此外，「風生『水』起尊貴賀年套裝」更附有「HANGYODON新春祝福眼神小卡」，可以隨意為HANGYODON變換4款趣緻眼神，代表不同新春祝願，玩味滿分！

換領日期：2026年1月23日至3月3日或換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：MOSTown 新港城中心 L3 會員專區

換領方法：H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688（如「魚」得水賀年套裝）或HK$1,388（風生「水」起尊貴賀年套裝）即可換領



新年利是封2026【2】東薈城名店倉——Calbee新春限定利是封套裝

東薈城名店倉與Calbee首度驚喜聯乘，呈獻「薯」不簡單的新春限定利是封套裝！利是封套裝共十個（五款），採用可回收的FSC環保紙張製造。利是封以四大Calbee經典角色為設計靈感，除了有主角穿上了財神服飾、戴上賀年帽子，還有童蝦家族及Jagarico長頸鹿帶來極具寓意的節日祝賀！此外，套裝亦包含Jagabee Potta毛絨索袋，實用又有趣！

東薈城名店倉——Calbee新春限定利是封套裝（官方圖片）

換領日期：2026年1月30日至2月19日或換完即止

換領時間：上午11時至晚上10時

換領地點：東薈城名店倉二樓顧客服務中心及 CLUB CG會員專櫃

換領方法：CLUB CG會員親臨東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿HK$3,000以上即可換領



新年利是封2026【3】太古城中心——「福滿松盆」利是封套裝

太古城中心青年藝術家謝凸攜手合作，將「松與松」的「新禪生活」精神帶到商場，並推出全新1套8個的「福滿松盆」利是封套裝！「福滿松盆」利是封套裝包裝寓意吉祥守護，利是封則以「睡眼青松」為主體，猶如一座「開運小松林」，散發出鬆弛感，加上高貴的植絨材質、燙金效果更突顯設計趣味！

換領日期：2026年1月30日至3月3日

換領時間：上午11時至晚上9時

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處

換領方法：LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶在14日內以電子貨幣消費滿HK$1,800或以上即可換領



新年利是封2026【4】朗豪坊——「LUCKY MEOW」利是封

朗豪坊今年聯乘本地創作單位 MUDLAB（泥社），帶來以「LUCKY MEOW」為主題的利是封套裝及限定招財開運組！LUCKY MEOW 招財開運組內有由泥社打造的朗豪坊特別版招財吊飾潮玩單品，寓意「紅」運當頭、好運齊「泥」；而利是封則選用象徵守護與祝福的「招福猫」，配以燙金「Goood Luck」字樣寓意好運齊來！

換領日期：2026年1月14日起至換完即止

換領時間：上午10時30分至晚上10時30分

還領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法：

【1】利是封套裝｜LP CLUB會員登入朗豪坊APP，毋須積分，即可以HK$68預購；1月28日起以HK$98購買

【2】招財開運組｜LP CLUB會員即日累積消費滿HK$2,500（最多3張由不同參與商舖發出之即日電子消費單據，每張金額為HK$100 或以上）即可換領



新年利是封2026【5】AIRSIDE——《ZIZONE》聯乘利是封、躍動小馬利是封

AIRSIDE將與韓國原創人氣插畫《ZIZONE》聯手呈獻「ZIZONE招財貓士多」，除了帶來新春賀年裝置及期間限定店，還有一套兩款利是封！「食極唔肥」利是封有《ZIZONE》主角PINGO坐在巨型薄餅上，祝大家「食極唔肥」；而「馬力十足」利是封則印上PINGO、Z.Z、BREAD18坐在跑車上的英姿，配上應節小馬，祝願大家馬年活力充沛！

除了聯乘插畫的利是封，AIRSIDE另有推出躍動小馬利是封，由戴上紅底白波點圍巾的可愛駿馬作為主角，呈獻「馬運亨通、吉星高照」祝福，願各位財源廣進，心想事成！

換領日期：2026年2月3日至16日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：AIRSIDE 3樓311號舖NF Touch 會員服務櫃台

換領方法：以電子貨幣於同日消費滿HK$1,200或以上，並於消費當日內到指定換領地點，出示有效商戶發票及相符之電子付款存根即可換領



新年利是封2026【6】新都會廣場——「貓肥屋潤」利是封

新都會廣場聯乘本地插畫師Giselle呈獻「貓肥屋潤」利是封，以清新簡潔的畫風設計了四種俏皮搞怪的「不完美貓咪」的賀年利是封。「貓肥屋潤」利是封以貓咪的趣味日常巧妙融入寓意四大新春祝願，包括躺在麻雀檯上化身招財貓的「恭喜發財」利是封、福貓安坐於桔樹頂的「大吉大利」利是封等，利是封更注入燙金元素，別具特色！

新都會廣場——「貓肥屋潤」利是封（官方圖片）

換領日期：2026年1月13日至2月16日

換領方法：The Point會員於場內「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿HK$500，即可於The Point手機應用程式換領利是封乙套。The Point會員憑3,800積分於The Point手機應用程式換領利是封乙套。



新年利是封2026【7】The ONE——KYUBI x Gloomy「熊」福齊天利是封套裝

The ONE與香港原創潮流品牌KYUBI及日本經典潮流角色Gloomy The Naughty Grizzly大玩限定聯乘，推出「KYUBI x Gloomy『熊』福齊天利是封套裝」！利是封套裝一套兩款共八個，配上紅及紫色系，寓意大「熊」大紫，Monogram暗花配上KYUBI x Gloomy角色，型格得來又有新年氣氛！

The ONE——KYUBI x Gloomy「熊」福齊天利是封套裝（官方圖片）

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：The ONE UG2 顧客服務中心

換領方法：顧客只要成為GLOW Rewards會員，並於The ONE任何商戶以電子貨幣消費滿HK$500，即可換領「KYUBI x Gloomy 『熊』福齊天利是封套裝」2套



新年利是封2026【8】皇室堡——KYUBI x Gloomy「熊」抱幸福利是封套裝

皇室堡亦同時推出「KYUBI x Gloomy『熊』抱幸福利是封套裝」，一套兩款共八個，其中一款扣緊甜蜜研究所主題，Gloomy用力抱緊心形朱古力禮盒，反叛中流露甜蜜溫柔，超有反差魅力；另一款則呼應馬年主題，以Gloomy奔馳獨角獸，在波浪紋的背景中盡情奔馳，宛如走馬燈般充滿動感，配搭型格貴氣的熨金線條，令新年派利是瞬間增添品味！

皇室堡——KYUBI x Gloomy「熊」抱幸福利是封套裝 （官方圖片）

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：皇室堡地下顧客服務中心

換領方法：顧客只要成為GLOW Rewards會員，並於皇室堡任何商戶以電子貨幣消費滿HK$500，即可換領「KYUBI x Gloomy 『熊』抱幸福利是封套裝」2套



新年利是封2026【9】新達廣場——「馬年吉祥」利是封套裝

新達廣場推出「馬年吉祥」利是封，利是封由香港的視覺設計師與藝術家阿吉與小万來設計。利是封以燙金凸印工藝細緻呈現圓滾滾、充滿活力的小福馬，分別有戴上黑超的「精力充沛」小福馬及「吉星高照」大桔馬2款圖案，兩款小福馬表情都十分幽默搞笑，祝願來年好運齊來、活力滿滿！

新達廣場——「馬年吉祥」利是封套裝（官方圖片）

換領日期：2026年1月19日至2月16日

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心

換領方法：於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$400即可換領



新年利是封2026【10】Nan Fung Place——駿馬喜躍利是封

Nan Fung Place今年推出「駿馬喜躍利是封」，利是封以立體凹凸燙金印製而成，由可愛卡通駿馬為你送上大桔，並寫上「馬年大吉」字句，寓意大吉大利！利是封還隱藏機關，拉開利是封，駿馬雙眼呈現笑意，與你迎接喜樂新年！

Nan Fung Place——駿馬喜躍利是封（官方圖片）

換領日期：2026年2月2日至16日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：Nan Fung Place 地下顧客服務中心

換領方法：單一電子消費滿HK$500即可換領



新年利是封2026【11】荃灣廣場——金馬花開•座枱揮春利是封

荃灣廣場在今個農曆新年設計出2套萌爆的一物兩用「金馬花開•座枱揮春利是封」，為大家招來源源不絕的好運！利是封的新年小盆栽除了有近期超人氣的「豆豉眼微笑」，亦配有祝福語，上方更有幸運小馬、醒獅、年花等圖案裝飾，可以一物兩用作揮春擺設！每款利是封揮春都配上凹凸浮雕及精緻燙金工藝打印，外型cute爆同時金光閃閃！

荃灣廣場——金馬花開•座枱揮春利是封（官方圖片）

換領日期：2026年1月19日至2月16日

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

換領方法：於場內指定「即賺分」商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$800即可換領



新年利是封2026【12】如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心——喵來福到開運利是封

華懋集團8大商場聯乘本地藝術家Bao Ho呈獻「喵來福到開運祭」的「開運利是套裝」！套裝內含一套兩款「開運利是封」、「福到利是袋」及「幸福透明御守」，利是封以「月巴BOSS」及「金多寶」的趣緻大頭造型設計，毛茸茸的馬頭搭配燙金壓製祝福語別具特色！。「福到利是袋」則印有「月巴BOSS」可愛身影，既實用又有意頭！

換領日期：2026年1月23日至2月15日

換領時間：上午11時至晚上9時

換領地點：好運中心L3禮賓部

換領方法：憑即日電子貨幣消費滿HK$800或以上即可換領



新年利是封2026【13】置富Malls——SHO-CHAN．置燦你笑口常開利是封套裝

置富Malls在今個新年聯乘人氣插畫家Akirambow筆下的燦子SHO-CHAN呈獻一套兩款共8個的「置富Malls x SHO-CHAN．置燦你笑口常開利是封套裝」！利是封上的燦子穿上賀年裝束與大家拜年問好，利是封上更有小機關，拉開捲軸即可見到「馬上置富」及「恭喜發財」的祝福語！

換領日期：2026年1月17日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上8時

換領地點：各大置富Malls 禮賓部

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領



新年利是封2026【1】華御結——新春喜慶三重奏

華御結推出「新春喜慶三重奏」，當中包括兩款新春限定御結，寓意「荷鮑」滿滿的鮑魚櫻花蝦御結，以及寓意「蝦蝦大笑」的XO醬海老御結。此外，華御結更推出新春限定御結禮券，憑券可換領任何御結一件。凡購買一套御結禮券，更可獲贈華御結新春利是封5個！此外，每單購兩件御結，即可獲得刮刮卡一張，100%刮出驚喜獎賞！

換領日期：2026年1月2日起至售完即止

換領時間：根據不同分店，營業時間或有不同

換領地點：華御結各分店（崇光銅鑼灣分店除外）

換領方法：凡購買一套御結禮券，更可獲贈華御結新春利是封一套



新年利是封2026【2】Tea WG——赤馬迎禧茶利是封

奢華茶葉品牌Tea WG在農曆新年特別推出赤馬迎禧茶及赤馬迎禧茶利是封。赤馬迎禧茶利是封一套八個，設計以緋紅襯托鎏金駿馬，簡單的設計奢華感十足！由2026年1月8日起，凡於香港Tea WG 精品店選購赤馬迎禧茶，即可免費獲贈限量版利是封一套！

Tea WG——赤馬迎禧茶利是封（官方圖片）

換領日期：2026年1月8日起至換完即止

換領時間：根據不同分店，營業時間或有不同

換領地點：Tea WG分店

換領方法：凡於香港Tea WG 精品店選購赤馬迎禧茶即可免費換領



新年利是封2026【3】MOKO——財富滿JOY利是封

MOKO新世紀廣場在馬年限定推出「財福滿JOY利是封」，利是封一套兩款共八個，分別採用象徵「開運」與「人生贏家Luck」的紫紅色及象徵「招福發財」與「財務自由Rich」的橙金色，融合浮雕與燙金工藝，邊緣以金色流線點綴，寓意財運福氣齊來！

MOKO——財富滿JOY利是封（官方圖片）

換領日期：2026年1月23日至2月16日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領方法：The Point會員於MOKO「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額滿HK$500或以上，或憑2,800積分即可換領



新年利是封2026【4】北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心、新領域廣場——限量版「錦鯉迎春御吉祥」利是封

新鴻基地產旗下五大商場——北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場——攜手推出限量版「錦鯉迎春御吉祥」利是封！利是封以「錦鯉御守」為主題，一套六款有不同祝福語，祝福語更以立體燙金刻印，上方亦配有繩結，可以掛在家中，幸福健康一整年！

換領日期：2026年1月16日至2月16日或至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：各商場顧客服務中心

換領方法：消費滿HK$800或以上及憑該商場商戶即日發出之電子發票可換領



新年利是封2026【5】YOHO——「金瑞福運」御守利是封

YOHO系商場包括YOHO MALL I、YOHO MALL II、YOHO MIX及YOHO PLUS推出一系列新春活動與專屬禮遇，並呈獻「金瑞福運」御守利是封！利是封一套四款，用上柔和淡色系，以日本御守為設計靈感，融入象徵幸運的鯉魚和鳴鳥，封套更採用華麗燙金激凸印刷工藝，盡顯低調華貴質感及氣派

YOHO——「金瑞福運」御守利是封（官方圖片）

換領日期：1月23日起至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：YOHO MALL I 及 II 顧客服務中心

換領方法：The Point 會員即日於場內「即賺分」參與商戶以電子貨幣消費滿$800或以上；或以2,500積分即可換領



新年利是封2026【6】啟德體育園——啟德主場館新春幻彩利是封

啟德體育園首次推出「啟德主場館新春幻彩利是封」，與大家一起歡慶馬年。啟德主場館新春幻彩利是封封套以啟德主場館的幻彩外牆為靈感，並搭配紅、紫色系設計，主場館建築以燙銀技術呈現，令其更耀眼奪目！

換領日期：2026年1月30日至2月16日

換領地點：啟德體育園啟德零售館2，G樓禮賓部

換領方法：啟德體育園之友會員同日累積消費滿HK$500即可換領



新年利是封2026【7】西沙GO Park——躍馬GO迎新春利是封套裝

西沙GO Park以「炫夢旋轉木馬」為主題，精心推出「躍馬GO迎新春利是封套裝」，祝願各位「馬上富貴、馬上幸福」！利是封封套分為兩層，設計暗藏機關，輕輕向上拉動內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句。此外，木馬主體更採用立體激凸印刷及燙金點綴！

換領日期：2026年1月16日至2月16日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：GO PARK地面顧客服務中心（近Tesla）

換領方法：The Point 會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿HK$388即可換領



新年利是封2026【8】將軍澳廣場、馬鞍山中心——駿馬迎春利是封

將軍澳廣場、馬鞍山中心在今個新年呈獻「駿馬迎春利是封」，由幾何圖案設計而成的金錢背景配上昂首駿馬，燙金馬身散發閃出祥和貴氣，目光如炬，祝願大家「龍馬精神」！

將軍澳廣場、馬鞍山中心——駿馬迎春利是封（官方圖片）

換領日期：2026年2月2日至16日

換領時間：中午12時至晚上8時

換領地點：馬鞍山中心地下客戶服務中心

換領方法：單一電子消費滿HK$500或以上即可換領



新年利是封2026【9】荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、元朗千色匯——迎風接福利是封

荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、元朗千色匯特別推出「迎風接福利是封」，利是封一套兩款共8個，以粉橙與翠綠兩種色系搭配象徵吉祥的風車，及團圓和諧的燈籠為設計靈感，配合燙金、雷射雕花及壓紋工藝，精緻感十足！

荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、元朗千色匯——迎風接福利是封（官方圖片）

換領日期：即日起至2026年2月16日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：荃灣千色匯一期1樓禮賓部｜沙田廣場L3禮賓部｜元朗千色匯地下禮賓部

換領方法：以電子貨幣即日消費滿HK$500或以上即可換領



新年利是封2026【10】沙田新城市廣場——沙田四景．緣滿新春利是封

沙田新城市廣場設計出以沙田地標元素為主題的「沙田四景．緣滿新春利是封」禮盒，囊括車公廟風車、城門河舞獅、馬年得勝及沙田友的集體回憶音樂噴泉，以幾何線條、剪影及拼貼的現代藝術手法擷取地標的吉祥寓意，採用立體浮雕及炫彩燙金的藝術效果營造視覺層次、豐富手感和喜慶貴氣，結合迷你互動轉盤裝置，令這些福運象徵栩栩如生！

換領日期：2026年2月2日起至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃

換領方法：The Point會員憑3,800積分或於新城市廣場即日以電子貨幣消費滿HK$1,000即可換領



新年利是封2026【1】利東街——繁花似錦利是封

利東街在這個新年推出「繁花似錦利是封」，設計以典雅大方的紅色為主調，採用精緻鏤空工藝，細緻勾勒繁花與燈籠等喜慶圖案，寓意花開富貴、福運綿長。利是封的外層更以金箔燙壓點綴，增添華麗光彩；內襯寶石炫光珍珠紙，層次分明，盡顯高雅氣派！

換領日期：2026年1月11日至2月28日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：利東街地庫一樓客戶服務中心

換領方法：會員可於推廣期間憑1,000電子積分換領一套八個



新年利是封2026【2】ifc 商場——「福鳥迎春」利是封

ifc 商場聯乘巴西著名藝術家 Naíma Almeida呈獻「百鳥朝鳳迎新春」藝術裝置及「福鳥迎春」賀年利是封。利是封將傳統祥瑞的鳳凰與飛鳥意象轉化為幾何線條與花卉交織，並以朱紅喜慶的色彩及立體燙金工藝點綴，寄願新春福運如繁花盛放、似飛鳥翱翔。

ifc 商場——「福鳥迎春」利是封（官方圖片）

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：早上10時30分至晚上10時

換領地點：ifc商場一樓中庭

換領方法：於ifc商場消費滿指定金額即可換領



新年利是封2026【3】黃埔天地——駿馬獻瑞利是封

黃埔天地在今個農曆新年準備了氣派華貴的「駿馬獻瑞利是封」。利是封整體設計融合傳統文化與現代美學，選用象徵吉祥的緋紅為底色，並以金色流線及銅錢圖案勾勒出祥馬剪影，氣勢非凡！

黃埔天地——駿馬獻瑞利是封（官方圖片）

換領日期：2026年1月30日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：黃埔天地時尚坊地下、美食坊一樓、聚寶坊地庫禮賓處

換領方法：即日以電子貨幣消費滿HK$200或以上即可免費換領



新年利是封2026【4】黃金海岸商場——吉祥百事合意利是封

黃金海岸商場在今年農曆新年以年花之一的「百合」為主題，呈獻寓意「百事合意，順利順心」的吉祥百事合意利是封！利是封以粉紅色作為背景底色再配上柔和珠光，增添高貴喜氣，盛放的百合花再以燙金壓印點綴更顯貴氣！

黃金海岸商場——吉祥百事合意利是封（官方圖片）

換領日期：2026年1月30日至2026年2月19日或至換完即止

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：黃金海岸商場1/F客戶服務中心

換領方法：於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日消費滿HK$400或以上，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根即可換領



新年利是封2026【5】上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊——「花漾錦繡」利是封

新鴻基地產旗下商場：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊特別聯手推出限量版「花漾錦繡」刺繡利是封。「花漾錦繡」利是封每套共四款設計，分別以百合、牡丹、劍蘭及蝴蝶蘭四種年花為主題，除了帶有美好寓意，年花更融入中式立體刺繡工藝，華麗而不失典雅。

換領日期：2026年1月16日至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：各商場顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿HK$800之電子發票即可換領



新年利是封2026【6】將軍澳東港城、屯門卓爾廣場、葵興life@KCC——「千格玲瓏」限量版精緻利是封

新鴻基地產旗下將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC攜手誠意推出「千格玲瓏」限量版精緻利是封。利是封設計靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，以過千格色塊與幻彩燙金搭配立體雕凸工藝拼貼出駿馬、牡丹、蜂鳥與錦鯉圖案，極具氣派。「千格玲瓏」利是封禮盒每套內附8個利是封。

換領日期：2026年1月16日至2月16日或至換完即止

換領時間：下午1時至晚上10時（將軍澳東港城、屯門卓爾廣場）｜上午10時至晚上10時（葵興life@KCC）

換領地點：各商場顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿HK$800之電子發票即可換領



新年利是封2026【7】新都城中心——「繁花舞蝶利是封」套裝

將軍澳MCP新都城中心在今個農曆新年特別聯乘非物質文化遺產花鈕工藝傳承人麥琬思，呈獻以花鈕工藝獨家設計的「繁花舞蝶利是封」套裝！利是封分為「錦簇滿載」與「喜綻芳華」兩大主題，以柔和水彩暈染作背景，並綴以金線與啞光燙金壓凸工藝，別具特色！

新都城中心——「繁花舞蝶利是封」套裝（官方圖片）

換領日期：2026年1月23日至2026年2月16日或換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1會員專區

換領方法：H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$688或以上即可換領



（全文完）