元朗年宵2026｜最新花市市場開放時間+平面圖+交通+8大封路安排

元朗年宵2026｜元朗年宵市場即將開幕，前往年宵花市的市民之前應留意開放時間，以及特別交通及封路安排。《香港01》「好食玩飛」整合旺角花墟公園年宵的最新安排，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

元朗年宵2026｜開放日期+時間

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日：上午8時至翌日上午7時

元朗年宵2026｜攤位

濕貨攤位：96個

乾貨攤位：60個

快餐攤位：2個

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

元朗年宵2026｜地址及交通方法

地址：元朗宏業東街18號元朗東頭工業區遊樂場

交通方法：

【1】港鐵元朗站F出口步行約10分鐘

【2】港鐵朗屏站F出口步行約10分鐘

元朗年宵2026｜封路安排

為配合於元朗東頭工業區遊樂場的農曆年宵市場，運輸署將在元朗區實施下列特別交通及運輸安排：

【1】道路封閉

【1.1】強業街將於2026年2月7日上午9時至2026年2月17日下午2時封閉，禁止所有車輛駛入；及

【1.2】下列道路將於2026年2月16日下午4時至2026年2月17日上午7時封閉，禁止所有車輛駛入：

【1.2.1】介乎寶業街與宏業東街之間的康業街；

【1.2.2】喜業街；

【1.2.3】宏業東街；

【1.2.4】介乎宏業東街與擴業街之間的宏業南街；

【1.2.5】由朗業街通往擴業街的一段支路（專利巴士除外）；

【1.2.6】介乎康業街與強業街之間的寶業街（北行）一段避車處；及

【1.2.7】介乎宏業東街與宏業西街之間的康業街（視乎人流及交通情況間歇性封閉）

【2】交通改道

介乎寶業街與元朗舊墟路之間的一段康業街將於2026年2月16日晚上8時至2026年2月17日上午7時由雙向行車改為單向東行行車。前往尚豪庭的駕駛人士需改經寶業街、康業街及鈞樂里。

【3】單車徑封閉

強業街單車徑將於2026年2月16日下午4時至2026年2月17日上午7時封閉，禁止所有單車進入。

【4】暫停使用泊車位

【4.1】位於康業街、介乎宏業南街與喜業街之間的一段宏業東街及宏業南街的泊車位將於2026年2月16日下午4時至2026年2月17日上午7時暫停使用；

【4.2】位於下列路段的泊車位將於2026年2月14日至2026年2月16日，每日晚上8時至翌日上午8時暫停使用：

【4.2.1】富業街（專利巴士除外）；

【4.2.2】宏樂街（南行）；

【4.2.3】寶業街；

【4.2.4】介乎康業街與強業街之間的一段宏業東街；

【4.2.5】宏業西街（專利巴士除外）；及

【4.2.6】良業街（視乎人流及交通情況間歇性封閉）；

【4.3】位於強業街的專利巴士泊車位將於2026年2月7日晚上8時至2026年2月17日上午8時暫停使用；及

【4.4】位於富業街、德業街及宏業西街的專利巴士泊車位將於2026年2月16日晚上8時至翌日上午8時暫停使用。

【5】臨時的士上落客點

由2026年2月16日下午4時至2026年2月17日上午7時，宏業西街元朗貿易中心外或宏業西街近燈柱FB3496外將設置臨時的士上落客點。

【6】公共運輸安排

【6.1】由2026年2月16日首班車至2026年2月17日上午7時

【6.1.1】九巴第69號線（往天水圍市中心方向）將改經德業街（東行），然後返回原有路線。該線位於德業街（南行）近康業街的巴士站將臨時停用；及

【6.1.2】龍運巴士第E36A號線（來回方向）的總站，將由德業街巴士總站臨時遷移至德業街（東行）近德業街遊樂場。該線（往東涌（逸東）方向）將改經德業街（東行），然後返回原有路線。該線（往德業街方向）將改經德業街（東行）。

【6.2】由2026年2月16日首班車至尾班車

港鐵巴士第K66號線（往大棠方向），將改經朗業街、擴業街、科業街、宏業西街、富業街及宏樂街，然後返回原有路線，並於宏業西街設置臨時巴士站。

【6.3】由2026年2月16日下午4時至2026年2月17日上午7時

九巴第69號線、268A號線及龍運巴士第E36A及E36C號線（往德業街方向）位於尚豪庭的巴士站將臨時停用。

【7】臨時專利巴士泊車位

【7.1】九巴位於宏業東街及強業街的專利巴士泊車位將於2026年2月7日晚上8時至2026年2月17日上午8時期間臨時遷移至媽橫路（西行）近福順樓及山水樓；及

【7.2】九巴位於富業街、德業街及宏業西街的專利巴士泊車位將於 2026年2月16日晚上8時至翌日上午8時期間臨時遷移至宏利街（南行）及宏樂街（南行）。

【8】注意及呼籲

駕車人士請注意，警方將在實施封路的地區採取嚴厲的執法行動，包括重複票控及拖走違規車輛。

視乎當時環境，警方或需在短時間內採取其他臨時交通管制措施和公共運輸安排，包括進一步的封路、交通改道、更改或取消公共運輸服務。運輸署呼籲市民包容及支持有關安排，並與現場警務人員合作。

元朗年宵市場2026 特別交通及運輸安排（圖片來源：運輸署）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略