觀塘新春夜市2026｜一連17日變身台灣夜市！50攤位+地點+開放時間

觀塘夜市2026｜觀塘美食｜香港夜市｜觀塘宵夜｜無時間飛台北？唔緊要！今年觀塘把整個台灣夜市搬過來！「龍騰觀塘新春夜市2026」 宣佈展開為期17日的期間限定夜市，現場設有50個特色攤位，有應有盡有的台灣道地小吃，例如蚵仔煎、蚵仔麵線等，還有手作攤位。《香港01》好食玩飛記者為大家整合了「觀塘台灣夜市全攻略」，幫你整理好所有必食、必玩重點！即看下文啦！



觀塘龍騰夜市｜免費入場！必試蚵仔煎／香烤魷魚／蚵仔麵線

免費入場的「龍騰觀塘新春夜市2026」於2月6日至2月22日，在觀塘裕民坊火熱進行中！這場為期17天的盛會集結了50個攤位，吃喝玩樂一應俱全！夜市特別以台灣夜市美食街為主題，大家可品嚐到龍鳳腿卷、蚵仔煎、香烤魷魚、蚵仔麵線、椒鹽蝦、甜不辣等台灣地道美食。

除了台灣美食，還販售東南亞以及香港街頭小食，例如蟹皇火瞳金釣包翅、蟹皇黃金飯等。

觀塘龍騰夜市｜花街／手作工作坊

除了美食，現場還有豐富的節慶活動與攤位，包括精緻手作、應節年花、新春主題打卡點等。

龍騰觀塘新春夜市2026

開放日期：2026年2月6日至2026年2月22日

開放時間：16:00－22:30（星期一至四）；12:00－23:00（星期五至日及公眾假期）

地點：觀塘同仁街裕民坊YM² 觀塘市中心自由空間

交通：港鐵觀塘站A出口



