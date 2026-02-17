年初一花車巡遊2026｜封路/交通4安排:港鐵加強服務+巴士加班次

年初一花車巡遊2026｜2026農曆新年大家都會看精彩的花車巡遊，不過當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，大家出門時記得留意。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新春國際匯演之夜2026｜花車巡遊路線

記者為大家整合花車巡遊2026詳情，開始時間以及路線！新春國際匯演之夜2026｜初一起辦Labubu花車巡遊 時間/路線/交通

記者為大家整合花車巡遊2026詳情，開始時間以及路線！（旅發局圖片）

年初一花車巡遊2026｜封路安排

為配合2026年2月17日舉行的新春國際匯演之夜，尖沙咀區將實施大規模封路及改道措施。廣東道、彌敦道、梳士巴利道（部分）、海防道及北京道等核心路段將於下午3時半起封閉；下午5時及下午7時起，封閉範圍擴大至九龍公園徑及梳士巴利道西行全線。直至晚上11時45分起，視情況逐步恢復。

年初一花車巡遊2026｜封路安排

年初一花車巡遊2026｜港鐵加強服務安排

港鐵括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、屯馬線及東鐵線在1月30日開始加強服務，以下港鐵路線服務班次（分鐘）安排：

年初一花車巡遊2026｜巴士服務

因應於尖沙咀的封路安排，下列巴士臨時改道及巴士站暫停使用或遷移安排將於2026年2月17日下午3時30分起實施，直至道路重開：

九巴：1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、230R、234X、260X、268B、269B、270A、270E、271、280X、281A、296D、HK1、W4

過海巴士：110

城巴：20A、50、973、A21、A25、H1、H1S、H2、H2K

巴士服務暫停服務（2026年2月17日下午開始）：

九巴：8P、790、796P

+ 12

年初一花車巡遊2026｜專線小巴安排

因應於尖沙咀封路的安排，下列專線小巴臨時改道及小巴站暫停使用或遷移安排將於2026年2月17日下午3時30分起實施，直至道路重開：

九龍專線小巴：3、8、8S、26A、78新界專線小巴：606S九龍專線小巴第77M號線將於2026年2月17日下午3時30分起暫停服務。

年初一花車巡遊2026｜跨境巴士服務

佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點，將於2026年2月17日由下午約3時起暫停使用。此外 ，其他跨境巴士服務，或會因應當日的道路封閉措施，實施臨時巴士站或服務調 整安排，詳情可向相關跨境巴士服務營辦商查詢有關詳情。

另外，來往皇崗口岸及市區主要站點，包括佐敦、太子及灣仔的短途跨境巴士服務，會因應乘客需求而加強服務。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略