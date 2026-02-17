新年煙花匯演2026｜年初二封路/交通7大安排：港鐵/巴士加班次

農曆新年煙花匯演2026｜年初二煙花2026時間｜2026農曆新年大家都會看農曆新年煙花匯演，不過當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，大家出門時記得留意。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新年煙花匯演2026｜18最佳觀賞位

記者為大家整合新年煙花匯演2026詳情，開始時間以及18大觀賞位！

初二煙花匯演2026｜18個最佳觀賞位！3萬枚煙花維港上演+交通安排

記者為大家整合新年煙花匯演2026詳情，開始時間以及18大觀賞位！（資料圖片）

新年煙花匯演2026｜封路安排

為配合2026年2月18日舉行的農曆新年煙花匯演，中環、灣仔、北角、尖沙咀、西九文化區將實施大規模封路及改道措施。港島方面，灣仔博覽道東（金紫荊廣場）將於下午3時起封閉；中環碼頭一帶、龍和道、灣仔北（會議道、菲林明道、鴻興道）將於下午6時封閉；愛丁堡廣場、北角/炮台山（屈臣道、威非路道）將於下午7時封閉；東區走廊（西行）將於晚上7時45分封閉，專營巴士除外，車輛須改經民康街。

九龍方面，尖沙咀核心區（梳士巴利道、彌敦道、廣東道、漆咸道南）將於下午5時起封閉；西九文化區（博物館道及文化道）將於下午6時起封閉；晚上7時45分起，封路範圍擴大至佐敦道、雅翔道及柯士甸道西。

港島封路/改道安排詳情

九龍封路/改道安排詳情

+ 1

年初二九龍封路

新年煙花匯演2026｜港鐵加強服務安排

港鐵路線包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及 屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。

新年煙花匯演2026｜巴士服務

因應於香港島的封路安排，下列巴士臨時改道及巴士站暫停使用或遷移安排，將於2026年2月18日下列時段分階段實施，直至道路重開：

港島巴士服務調整

過海巴士：H1S、104、110、118、307、603、673、905、930、948、960、961、978、H1、H1S、H2、H2K、城巴：H3、1M、2、2A、2X、8、8P、4、5X、7、91、11、12、15、15B、18X、25、25A、40、40M、720、788、722、780、H4、X9、X15、13、18、7、91、30X

巴士服務暫停服務(2026年2月18日下午開始)：

城巴：5X

巴士服務加強：城巴：70、720、780、788、789、X15

+ 5

九龍巴士服務調整

九巴：1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、11、95、203E、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、230R、234X、260X、268B、269B、270A、270E、271、280X、281A、296D、HK1、W4

過海巴士：110、973、H1、H1S、H2、H2K

城巴：20A、50、796X、A21、A25、

巴士服務暫停服務（2026年2月18日下午4時半起開始）：

九巴：8P、W4

城巴：790、796P

+ 14

新年煙花匯演2026｜專線小巴安排

因應於中區及灣仔區封路的安排，下列專線小巴臨時改道及小巴站暫停使用或遷移安排將於2026年2月18日下午5時起實施，直至道路重開：

港島專線小巴：22S、10、31、54

九龍專線小巴：3、8、8S、26、74、74S、26A、78

九龍專線小巴第77M、CX1號線將於2026年2月17日下午5時分起暫停服務。

新年煙花匯演2026｜電車服務

電車服務會按需要加強班次 ，以配合乘客需求 。

新年煙花匯演2026｜渡輪服務

為配合維多利亞港的煙花匯演，以下臨時渡輪服 務安排將於下列時段實施：

1.取消航班

2.航班調整

新年煙花匯演2026｜跨境巴士服務

因應道路交通安排，多條往返皇崗口岸及深圳灣口岸的跨境巴士路線，將於2026年2月18日實施臨時改道及站點調整。

港島區：灣仔至皇崗線

暫停站點：會展站公共運輸交匯處（下午5時起關閉，直至道路重開）

臨時總站：軒尼詩道138號（近灣仔修頓中心）

九龍區：佐敦/西九龍服務

新增臨時上客點：香港西九龍站外匯民道（晚上8時至11時），提供往返皇崗及深圳灣服務

暫停站點： 中國客運碼頭（中港城）公共運輸交匯處中途站（晚上7時起）

為應對過境人流，以下路線將視乎需求加強服務班次：

皇崗口岸線：往返佐敦、太子及灣仔。

深圳灣口岸線：往返市區主要站點。

溫馨提示！其他跨境巴士路線或受封路影響實施臨時調整，建議市民出發前先聯繫營辦商確認最新安排。

新年煙花匯演2026｜中環至半山自動扶梯系統服務

中環至半山自動扶梯及行人道系統，將延長服務時間至2026年2月19日凌晨2時。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略