利是封回收2026｜全港125地點！無印良品/莎莎/油站　送$10優惠券

利是封回收2026｜每年農曆新年，傳統習俗均會「派利是」，但拆完利是後，利是封應該如何處理？《香港01》「好食玩飛」整合全港125個利是封回收點，當中包括無印良品、莎莎分店及油站等，非常方便，讓大家開心過節之餘，亦不忘保護環境！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

利是封回收2026 以下5種利是封不適合回收重用

【1】印有生肖、年份、姓氏或名字

【2】附有自動黏貼封口

【3】寫上文字或塗鴉

【4】有釘或釘痕

【5】有摺痕的舊利是封

利是封回收地點【1】無印良品

由即日起至3月15日，無印良品將於大部分分店設置利是封回收箱，除了港鐵香港站及青衣站、澳門威尼斯人店除外，全港所有分店均參與利是封回收計畫。

無印良品將於大部分分店設置利是封回收箱（官方圖片）

無印良品回收點——港島區

【1】利舞臺廣場：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場3樓

【2】太古城中心：香港太古太古城道18號太古城中心2樓及3樓245及301號舖

【3】太古廣場：香港金鐘金鐘道88號太古廣場1樓100號舖

【4】皇室堡：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫



無印良品回收點——九龍區

【5】朗豪坊：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓08-12號舖

【6】美麗華廣場：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下B103-B115及B131-B141號舖

【7】apm：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm1樓Xsite 1a, 1b & 1c店

【8】奧海城：九龍西九龍海庭道18號奧海城2期G樓G78, K01-03及K05-10店

【9】又一城：九龍九龍塘達之路80號又一城LG1層LG1-30店

【10】德福廣場：九龍九龍灣偉業街33號德福廣場二期401-402及431舖

【11】AIRSIDE：九龍啟德協調道2號AIRSIDE4樓408-410號舖

【12】荷里活廣場：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場1樓125-127號舖

【13】新世紀廣場：九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓237-238號舖



無印良品回收點——新界區

【14】新都會廣場：新界葵芳興芳路223號新都會廣場3樓346-347店

【15】形點：新界元朗元龍街9號形點I1樓1061-1062號舖

【16】新城巿廣場：新界沙田沙田正街2-8號新城巿廣場3期2樓A221舖

【17】圍方：新界沙田大圍車公廟路18號圍方2樓237號舖

【18】如心廣場：新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期2樓204A, 208-211及213-216號舗

【19】新都城中心：新界寶林欣景路8號新都城中心二期1樓1050-53號舖

【20】屯門巿廣場：新界屯門屯盛街1號屯門巿廣場1期1樓1140舗



利是封回收地點【2】莎莎

「莎莎利是封回收大行動」將於2月26日至3月18日舉行，市民可於全港30家莎莎分店，將利是封捐贈到店內的「莎莎利是封回收箱」內。

「莎莎利是封回收大行動」（官方圖片）

莎莎回收點——港島區

【1】新達大廈：香港北角英皇道345號新達大廈地下1及2號舖

【2】勵精中心：香港中環皇后大道中88號勵精中心地舖1號

【3】利港中心：香港香港仔成都道38號利港中心地下G08及G10號舖



莎莎回收點——九龍區

【4】聚寶坊：九龍紅磡黃埔花園聚寶坊地下G19及20號舖

【5】奧海城：九龍大角咀奧海城二期UG層UG11號舖

【6】九龍城廣場：九龍九龍城賈炳達道128號九龍城廣場UG層UG20至22及UG25A號舖

【7】Mikiki：九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G17及18號舖

【8】西洋菜南街：九龍旺角西洋菜南街160-162號地下

【9】大本型：九龍油塘高超道38號大本型1樓124號舖

【10】西九龍中心：九龍深水埗欽州街37K號西九龍中心第一層112A號舖



莎莎回收點——新界區

【11】PopCorn：新界將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號舖

【12】錦薈坊：新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓311至313號舖

【13】新都城中心：新界將軍澳欣景道8號新都城中心2期1樓1136至1138號舖

【14】東港城：新界將軍澳重華路8號東港城1樓136至137號舖

【15】康城：新界將軍澳康城路1號康城3樓327A號舖

【16】眾安街：新界荃灣眾安街51號地下

【17】新城市廣場三期：新界沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓335A號舖

【18】青衣城：新界青衣青荃路33號青衣城1期2樓215號舖

【19】置富第一城：新界沙田銀城街1號置富第一城地下G18B, G19-20及G24A4號舖

【20】大埔超級城：新界大埔安邦路3號大埔超級城C區2樓577至578號舖

【21】太和廣場：新界大埔太和路12號太和廣場(東翼) 2樓209及210號舖

【22】新都廣場：新界上水龍運街8號新都廣場1樓104及105號舖

【23】T Town South：新界天水圍天華路30號T Town South 1樓S106舖

【24】新港城中心：新界馬鞍山新港城中心2樓2311-12號舖

【25】形點：新界元朗朗日路8號形點2期1樓A111號舖

【26】荃灣廣場：新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓257-258號舖

【27】新都會廣場：新界葵芳興芳路223號新都會廣場2樓219號舖

【28】新達廣場：新界大埔南運路9號新達廣場1樓A05號舖

【29】青山公路：新界元朗青山公路118號地下1號舖

【30】嘉湖：新界天水圍天恩路18號嘉湖二期地下G12號舖



利是封回收地點【3】喵坊 Mil Mill

喵坊由2月28日至3月29日的每個周末，將會行使「喵巴士」到全港各區多個屋苑回收利是封。

喵巴士回收車（官方圖片）

喵巴士回收點——港島區

【1】3月1日（11:00-13:00）：康怡花園N座

【2】3月1日（13:00-15:00）：愛蝶灣近第六座對出空地

【3】3月29日（11:00-13:00）：康怡花園A座

【4】3月29日（15:00-17:00）：東濤苑D座對出空地



喵巴士回收點——九龍區

【5】3月7日（15:00-17:00）：滙景花園第8座的士站對出行人路

【6】3月8日（11:00-13:00）：曉麗苑曉晴閣外

【7】3月8日（15:00-17:00）：麗晶花園第14座籃球場對出停車處

【8】3月14日（15:00-17:00）：樂雅苑屋苑入口／F座旁

【9】3月21日（15:00-17:00）：維港灣8至9座之間（公眾可進入）



喵巴士回收點——新界區

【10】2月28日（15:00-17:00）：綠楊新邨YMCA樓梯旁空地

【11】3月15日（11:00-13:00）：富安花園風水柱近巴士總站

【12】3月15日（15:00-17:00）：豐盛苑

【13】3月28日（15:00-17:00）：錦繡花園M段紫荊西路苗圃)



利是封回收地點【4】康維他

由即日起至3月8日，康維他將連同喵坊推出利是封回收計劃，只要帶同利是封到任何康維他專門店，並登記成為Buzz Club會員，即可獲得$10優惠券一張。不過要注意，「利是封回收賞」不適用於康維他超市及百貨專櫃。

康維他送$10優惠券（官方圖片）

康維他回收點——港島區

【1】香港站：港鐵香港站39號舖



康維他回收點——九龍區

【2】新世紀廣場：旺角MOKO新世紀廣場第5層525A號舖

【3】德福廣場：九龍灣德福廣場2期318號舖

【4】V Walk：西九龍深水埗深旺道V Walk L2-76號舖

【5】奧海城：奧海城2期1樓119號舖

【6】尖東站：港鐵尖東站16號舖

【7】油麻地站：港鐵油麻地鐵站15號舖

【8】太子站：港鐵太子站23號舖

【9】荷李活廣場：鑽石山荷李活廣場2樓238號舖



康維他回收點——新界區

【10】POPCORN：將軍澳唐賢街9號PopCorn 2期 1樓F98號舖

【11】新達廣場：大埔南運路9號新達廣場1樓A013號鋪

【12】VCITY：屯門VCITY1樓L1-20號鋪

【13】東薈城：東涌東薈城B14號舖

【14】葵芳新都會廣場專門店：新都會廣場4樓404號舖

【15】坑口站：港鐵坑口站17號舖

【16】沙田站：港鐵沙田站26號舖



利是封回收地點【5】綠領行動

綠領行動將於2月27日起至3月26日，於全港各區設置利是封回收點，涵蓋商場、酒店、全線Shell油站及石油氣專氣站等，不過目前尚未公布完整清單。

綠領行動推出利是封回收大行動（官方圖片）

綠領行動回收點——港島區

【1】太古廣場：香港金鐘道88號太古廣場

【2】灣景國際：香港灣仔港灣道4號灣景國際地下G/F

【3】蜆殼油站 - 電氣道：香港北角電氣道169-171號

【4】蜆殼油站 - 鰂魚涌：香港鰂魚涌英皇道979號A

【5】蜆殼油站 - 上環專氣站：香港上環豐物道9號

【6】蜆殼油站 - 域多利道：香港域多利道555號

【7】蜆殼油站 - 薄扶林：香港薄扶林道100號

【8】蜆殼油站 - 灣仔專氣站：香港灣仔運盛街7號



綠領行動回收點——九龍區

【9】城景國際：九龍油麻地窩打老道23號

【10】蜆殼油站 - 大角咀：九龍大角咀道82號

【11】蜆殼油站 - 塘尾道：九龍旺角道2號

【12】蜆殼油站 - 亞皆老街：九龍亞皆老街108號

【13】蜆殼油站 - 通菜街：九龍旺角界限街48-50號

【14】蜆殼油站 - 公主道：九龍公主道58號

【15】蜆殼油站 - 界限街：九龍界限街126-128號

【16】蜆殼油站 - 大坑東道：九龍大坑東道17號

【17】蜆殼油站 - 通州街：九龍青山道493-495號

【18】蜆殼油站 - 鯉魚門道：九龍鯉魚門道8號

【19】蜆殼油站 - 九龍灣（西）：九龍灣啟福道6號

【20】蜆殼油站 - 九龍灣（東）：九龍灣啟福道5號

【21】蜆殼油站 - 啟德：九龍太子道東590號

【22】蜆殼油站 - 馬頭圍道：九龍馬頭圍道163號



綠領行動回收點——新界區

【23】蜆殼油站 - 馬鞍山：新界馬鞍山鞍山里21號

【24】蜆殼油站 - 馬鞍山專氣站：新界馬鞍山恆耀街

【25】蜆殼油站 - 沙田第一城：新界沙田第一城樂城街5-7號

【26】蜆殼油站 - 九龍水塘：新界大埔公路488號

【27】蜆殼油站 - 沙田嶺：新界沙田嶺大埔公路8500號

【28】蜆殼油站 - 清水灣道：新界清水灣道壁屋地段1174號

【29】蜆殼油站 - 葵涌：新界大窩口青山公路682-688號

【30】蜆殼油站 - 青衣：新界青衣西路173號

【31】蜆殼油站 - 荃灣西：新界荃灣柴灣角街84-92號

【32】蜆殼油站 - 荃灣新：新界大窩口青山公路731-737號

【33】蜆殼油站 - 元朗專氣站：新界元朗德業街16號

【34】蜆殼油站 - 唐人新村：新界元朗唐人新村路20號

【35】蜆殼油站 - 屏山：新界元朗屏山青山公路11號

【36】蜆殼油站 - 坳頭：新界元朗凹頭青山公路2K

【37】蜆殼油站 - 洪水橋：新界元朗洪水橋青山公路202號

【38】蜆殼油站 - 錦上路：新界錦上路118號

【39】蜆殼油站 - 屯門專氣站 新界屯門業旺路7號

【40】蜆殼油站 - 小欖：新界青山公路（大欖段）98號

【41】蜆殼油站 - 新墟：新界屯門新墟新德街3號

【42】蜆殼油站 - 大埔道：新界大埔道45號B

【43】蜆殼油站 - 康樂園：新界大埔康樂園市中心徑16號

【44】蜆殼油站 - 粉嶺北：新界粉嶺沙頭角公路龍躍頭段46號



綠領行動回收點——離島區

【45】蜆殼油站 - 機場客運大樓：赤鱲角機場暢景路6號

【46】蜆殼油站 - 機場貨運中心（新）：赤鱲角機場赤鱲角南路10號



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略