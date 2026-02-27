利是封回收2026｜全港357地點！無印良品/莎莎/油站　送$10優惠券

利是封回收2026｜每年農曆新年，傳統習俗均會「派利是」，但拆完利是後，利是封應該如何處理？《香港01》「好食玩飛」整合全港357個利是封回收點，當中包括無印良品、莎莎分店及油站等，非常方便，讓大家開心過節之餘，亦不忘保護環境！



利是封回收2026 以下5種利是封不適合回收重用

【1】印有生肖、年份、姓氏或名字

【2】附有自動黏貼封口

【3】寫上文字或塗鴉

【4】有釘或釘痕

【5】有摺痕的舊利是封

利是封回收地點【1】無印良品

由即日起至3月15日，無印良品將於大部分分店設置利是封回收箱，除了港鐵香港站及青衣站、澳門威尼斯人店除外，全港所有分店均參與利是封回收計畫。

無印良品將於大部分分店設置利是封回收箱（官方圖片）

無印良品回收點——港島區

【1】利舞臺廣場：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場3樓

【2】太古城中心：香港太古太古城道18號太古城中心2樓及3樓245及301號舖

【3】太古廣場：香港金鐘金鐘道88號太古廣場1樓100號舖

【4】皇室堡：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫



無印良品回收點——九龍區

【5】朗豪坊：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓08-12號舖

【6】美麗華廣場：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下B103-B115及B131-B141號舖

【7】apm：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm1樓Xsite 1a, 1b & 1c店

【8】奧海城：九龍西九龍海庭道18號奧海城2期G樓G78, K01-03及K05-10店

【9】又一城：九龍九龍塘達之路80號又一城LG1層LG1-30店

【10】德福廣場：九龍九龍灣偉業街33號德福廣場二期401-402及431舖

【11】AIRSIDE：九龍啟德協調道2號AIRSIDE4樓408-410號舖

【12】荷里活廣場：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場1樓125-127號舖

【13】新世紀廣場：九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓237-238號舖



無印良品回收點——新界區

【14】新都會廣場：新界葵芳興芳路223號新都會廣場3樓346-347店

【15】形點：新界元朗元龍街9號形點I1樓1061-1062號舖

【16】新城巿廣場：新界沙田沙田正街2-8號新城巿廣場3期2樓A221舖

【17】圍方：新界沙田大圍車公廟路18號圍方2樓237號舖

【18】如心廣場：新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期2樓204A, 208-211及213-216號舗

【19】新都城中心：新界寶林欣景路8號新都城中心二期1樓1050-53號舖

【20】屯門巿廣場：新界屯門屯盛街1號屯門巿廣場1期1樓1140舗



利是封回收地點【2】天仁茗茶

由即日起至3月4日，天仁茗茶推出限時回收優惠，只要到指定天仁茗茶分店購買茶飲時，回收利是封，即可享全單減$3優惠。

天仁茗茶可享全單減$3優惠（官方圖片）

天仁茗茶回收點——港島區

【1】港鐵香港站：香港站HOK69號舖

【2】太古城中心：東區太古城太古城道18號太古城中心144室L110C舖



天仁茗茶回收點——九龍區

【3】秀茂坪商場：觀塘秀茂坪商場G樓23號鋪

【4】黃大仙中心南館：九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G1A號

【5】MIKIKI：新蒲崗太子道東638號MIKIKI LG1-3一田超市

【6】德福花園二期：九龍灣偉業街33號德福花園二期3樓350B舖

【7】綠景NEO：觀塘海濱道123號綠景NEO地下2-3號舖

【8】油塘大本型：油塘高超道38號大本型G樓G32號舖

【9】西九龍中心：深水埗欽州街37K號西九龍中心1樓127號舖



天仁茗茶回收點——新界區

【10】馬鞍山廣場：馬鞍山馬鞍山廣場3樓340C舖

【11】T Town南翼：天水圍天水圍路30號天頌苑T Town南翼地下SG22號舖

【12】太和廣場：太和廣場1樓202號舖



天仁茗茶回收點——離島區

【13】大嶼山東涌達東路18-20號東薈城7樓702號舖



利是封回收地點【3】莎莎

「莎莎利是封回收大行動」將於2月26日至3月18日舉行，市民可於全港30家莎莎分店，將利是封捐贈到店內的「莎莎利是封回收箱」內。

「莎莎利是封回收大行動」（官方圖片）

莎莎回收點——港島區

【1】新達大廈：香港北角英皇道345號新達大廈地下1及2號舖

【2】勵精中心：香港中環皇后大道中88號勵精中心地舖1號

【3】利港中心：香港香港仔成都道38號利港中心地下G08及G10號舖



莎莎回收點——九龍區

【4】聚寶坊：九龍紅磡黃埔花園聚寶坊地下G19及20號舖

【5】奧海城：九龍大角咀奧海城二期UG層UG11號舖

【6】九龍城廣場：九龍九龍城賈炳達道128號九龍城廣場UG層UG20至22及UG25A號舖

【7】Mikiki：九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G17及18號舖

【8】西洋菜南街：九龍旺角西洋菜南街160-162號地下

【9】大本型：九龍油塘高超道38號大本型1樓124號舖

【10】西九龍中心：九龍深水埗欽州街37K號西九龍中心第一層112A號舖



莎莎回收點——新界區

【11】PopCorn：新界將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號舖

【12】錦薈坊：新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓311至313號舖

【13】新都城中心：新界將軍澳欣景道8號新都城中心2期1樓1136至1138號舖

【14】東港城：新界將軍澳重華路8號東港城1樓136至137號舖

【15】康城：新界將軍澳康城路1號康城3樓327A號舖

【16】眾安街：新界荃灣眾安街51號地下

【17】新城市廣場三期：新界沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓335A號舖

【18】青衣城：新界青衣青荃路33號青衣城1期2樓215號舖

【19】置富第一城：新界沙田銀城街1號置富第一城地下G18B, G19-20及G24A4號舖

【20】大埔超級城：新界大埔安邦路3號大埔超級城C區2樓577至578號舖

【21】太和廣場：新界大埔太和路12號太和廣場（東翼） 2樓209及210號舖

【22】新都廣場：新界上水龍運街8號新都廣場1樓104及105號舖

【23】T Town South：新界天水圍天華路30號T Town South 1樓S106舖

【24】新港城中心：新界馬鞍山新港城中心2樓2311-12號舖

【25】形點：新界元朗朗日路8號形點2期1樓A111號舖

【26】荃灣廣場：新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓257-258號舖

【27】新都會廣場：新界葵芳興芳路223號新都會廣場2樓219號舖

【28】新達廣場：新界大埔南運路9號新達廣場1樓A05號舖

【29】青山公路：新界元朗青山公路118號地下1號舖

【30】嘉湖：新界天水圍天恩路18號嘉湖二期地下G12號舖



利是封回收地點【4】喵坊 Mil Mill

喵坊由2月28日至3月29日的每個周末，將會行使「喵巴士」到全港各區多個屋苑回收利是封。

喵巴士回收車（官方圖片）

喵巴士回收點——港島區

【1】3月1日（11:00-13:00）：康怡花園N座

【2】3月1日（13:00-15:00）：愛蝶灣近第六座對出空地

【3】3月29日（11:00-13:00）：康怡花園A座

【4】3月29日（15:00-17:00）：東濤苑D座對出空地



喵巴士回收點——九龍區

【5】3月7日（15:00-17:00）：滙景花園第8座的士站對出行人路

【6】3月8日（11:00-13:00）：曉麗苑曉晴閣外

【7】3月8日（15:00-17:00）：麗晶花園第14座籃球場對出停車處

【8】3月14日（15:00-17:00）：樂雅苑屋苑入口／F座旁

【9】3月21日（15:00-17:00）：維港灣8至9座之間（公眾可進入）



喵巴士回收點——新界區

【10】2月28日（15:00-17:00）：綠楊新邨YMCA樓梯旁空地

【11】3月15日（11:00-13:00）：富安花園風水柱近巴士總站

【12】3月15日（15:00-17:00）：豐盛苑

【13】3月28日（15:00-17:00）：錦繡花園M段紫荊西路苗圃）



利是封回收地點【5】康維他

由即日起至3月8日，康維他將連同喵坊推出利是封回收計劃，只要帶同利是封到任何康維他專門店，並登記成為Buzz Club會員，即可獲得$10優惠券一張。不過要注意，「利是封回收賞」不適用於康維他超市及百貨專櫃。

康維他送$10優惠券（官方圖片）

康維他回收點——港島區

【1】香港站：港鐵香港站39號舖



康維他回收點——九龍區

【2】新世紀廣場：旺角MOKO新世紀廣場第5層525A號舖

【3】德福廣場：九龍灣德福廣場2期318號舖

【4】V Walk：西九龍深水埗深旺道V Walk L2-76號舖

【5】奧海城：奧海城2期1樓119號舖

【6】尖東站：港鐵尖東站16號舖

【7】油麻地站：港鐵油麻地鐵站15號舖

【8】太子站：港鐵太子站23號舖

【9】荷李活廣場：鑽石山荷李活廣場2樓238號舖



康維他回收點——新界區

【10】POPCORN：將軍澳唐賢街9號PopCorn 2期 1樓F98號舖

【11】新達廣場：大埔南運路9號新達廣場1樓A013號鋪

【12】VCITY：屯門VCITY1樓L1-20號鋪

【13】東薈城：東涌東薈城B14號舖

【14】葵芳新都會廣場專門店：新都會廣場4樓404號舖

【15】坑口站：港鐵坑口站17號舖

【16】沙田站：港鐵沙田站26號舖



利是封回收地點【6】綠領行動

綠領行動將於2月27日起至3月26日，於全港各區設置利是封回收點，涵蓋商場、酒店、全線Shell油站及石油氣專氣站等。

綠領行動推出利是封回收大行動（官方圖片）

綠領行動回收點——港島區

【1】太古廣場：香港金鐘道88號太古廣場

【2】灣景國際：香港灣仔港灣道4號灣景國際地下G/F

【3】蜆殼油站 - 電氣道：香港北角電氣道169-171號

【4】蜆殼油站 - 鰂魚涌：香港鰂魚涌英皇道979號A

【5】蜆殼油站 - 上環專氣站：香港上環豐物道9號

【6】蜆殼油站 - 域多利道：香港域多利道555號

【7】蜆殼油站 - 薄扶林：香港薄扶林道100號

【8】蜆殼油站 - 灣仔專氣站：香港灣仔運盛街7號

【9】電氣道148號：北角電氣道148號

【10】友邦廣場：北角電氣道183號友邦廣場地下禮賓部

【11】柯達大廈二座：北角健康東街39號柯達大廈二座地下服務處

【12】港運城：北角丹拿道51-61號港運城地下

【13】華懋交易廣場II期：北角英皇道338號

【14】港運大廈：北角英皇道510號港運大廈地下

【15】科匯中心：北角英皇道651號

【16】北角豐富商場順豐站：北角英皇道480號豐富商場地下8號舖

【17】新渡輪碼頭（北角）：新渡輪北角碼頭

【18】富衛中心：鰂魚涌英皇道979號富衛中心地下

【19】富衛中心：鰂魚涌英皇道979號富衛中心一樓

【20】太古坊一座：鰂魚涌英皇道979號太古坊一座地下

【21】太古坊二座：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座地下

【22】濠豐大廈：鰂魚涌英皇道979號濠豐大廈一樓

【23】林肯大廈：鰂魚涌英皇道979號林肯大廈地下

【24】電訊盈科中心：鰂魚涌英皇道979號電訊盈科中心一樓

【25】康怡廣場：鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場禮賓部

【26】康蘭居：鰂魚涌康山道2號

【27】太古城中心商場：鰂魚涌太古城道18號太古城中心商場二樓

【28】太古城中心南場：鰂魚涌太古城中心南場地下

【29】太古城中心南場：鰂魚涌太古城中心南場三樓

【30】太古城中心南場：鰂魚涌太古城中心南場五樓）

【31】太古城中心北場：鰂魚涌太古城中心北場地下二樓

【32】太古城中心北場：鰂魚涌太古城中心北場地下

【33】港島東中心：鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心地下

【34】栢克大廈：鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈地下

【35】形薈（商場） ：筲箕灣筲箕灣道393號形薈2樓顧客服務中心

【36】小西灣廣場：小西灣小西灣道10號小西灣廣場一樓顧客服務台

【37】藍灣廣場：柴灣小西灣道28號藍灣廣場禮賓部

【38】新翠商場：柴灣柴灣道233號新翠商場顧客服務中心

【39】英基工業中心：黃竹坑道53號英基工業中心地下大堂

【40】Landmark South：黃竹坑業勤街39號 South Island Place 地下

【41】香港鄉村俱樂部：深水灣黃竹坑道188號香港鄉村俱樂部

【42】鴨脷洲海怡西商場順豐站：南區鴨脷洲海怡路12A號海怡西商場209D舖

【43】生活易管理有限公司：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場地下

【44】中環街市：中環德輔道中80號及皇后大道中93號

【45】渣打銀行大廈：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈禮賓部

【46】中央廣場：中環雲咸街60號

【47】Nan Fung Place：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓L1-3-5號舖

【48】堅信物業管理服務有限公司：中環花園道三號高層地下禮賓部

【49】都爹利街一號：中環都爹利街1號禮賓部

【50】印刷行：中環都爹利街6號印刷行禮賓部

【51】樂成行：中環都爹利街13號

【52】樂成行：雪廠街22號樂成行禮賓部

【53】新渡輪碼頭（中環）：中環5號碼頭 中環6號碼頭

【54】山頂廣場：山頂道118號山頂廣場禮賓部

【55】信德置業管理有限公司：上環干諾道中168-200號信德中心西座二樓大堂

【56】爽物業管理（香港）有限公司：上環德輔道中199號無限極廣場地下禮賓部

【57】永安百貨上環總店：上環德輔道中 211 號

【58】永安中心：上環德輔道中 211 號永安中心7樓

【59】置富南區廣場：薄扶林道置富南區廣場顧客服務中心

【60】香港今旅酒店：西環皇后大道西508號

【61】遠東金融中心：金鐘夏愨道16號

【62】港島香格里拉：金鐘法院道

【63】太古廣場一座：金鐘金鐘道88號太古廣場一座四樓電梯大堂

【64】太古廣場二座：金鐘金鐘道88號太古廣場二座四樓電梯大堂

【65】太古廣場購物商場：金鐘金鐘道88號太古廣場L1

【66】太古廣場購物商場：金鐘金鐘道88號太古廣場購物商場 LG1中央大堂停車場

【67】太古廣場三座：金鐘金鐘道88號太古廣場三座一樓電梯大堂

【68】太古廣場五座：金鐘金鐘道88號太古廣場五座一樓電梯大堂

【69】太古廣場六座：金鐘金鐘道88號太古廣場六座一樓電梯大堂

【70】Plaza 228：灣仔灣仔道228號

【71】中環廣場管理有限公司 灣仔港灣道18號中環廣場1/F 客戶服務中心

【72】信和廣場：銅鑼灣告士打道255-257號

【73】世貿中心：銅鑼灣告士打道280號

【74】崇光銅鑼灣店：銅鑼灣軒尼詩道555號G/F 禮賓部

【75】銅鑼灣軒尼詩道555號11/F 禮賓部

【76】金朝陽中心二期：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期-Midtown地下禮賓部

【77】恒隆中心：銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心禮賓部

【78】Fashion Walk：銅鑼灣記利佐治街／百德新街／加寧街／京士頓街 Fashion Walk 禮賓部

【79】時代廣場：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2樓禮賓部

【80】希慎廣場：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場商場二樓禮賓部

【81】希慎廣場寫字樓：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場寫字樓十樓客戶服務櫃 台

【82】利園一期寫字樓：銅鑼灣希慎道33號利園一期三樓寫字樓客戶服務櫃台

【83】利園一期：銅鑼灣希慎道33號利園一期一樓商場禮賓部

【84】利園二期寫字樓：銅鑼灣恩平道28號利園二期地下寫字樓詢問處

【85】利園二期：銅鑼灣恩平道28號利園二期地下商場禮賓部

【86】利園三期：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下商場禮賓部

【87】利園三期寫字樓：銅鑼灣新寧道1號利園三期三樓寫字樓詢問處

【88】利園五期：銅鑼灣希慎道18號利園五期地下詢問處

【89】利園六期：銅鑼灣禮頓道111號利園六期地下詢問處

【90】禮頓中心：銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心一樓客戶服務櫃台

【91】利舞臺廣場：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場一樓禮賓部

【92】希慎道壹號：銅鑼灣希慎道1號希慎道壹號地下客戶服務櫃台



綠領行動回收點——九龍區

【93】城景國際：九龍油麻地窩打老道23號

【94】蜆殼油站 - 大角咀：九龍大角咀道82號

【95】蜆殼油站 - 塘尾道：九龍旺角道2號

【96】蜆殼油站 - 亞皆老街：九龍亞皆老街108號

【97】蜆殼油站 - 通菜街：九龍旺角界限街48-50號

【98】蜆殼油站 - 公主道：九龍公主道58號

【99】蜆殼油站 - 界限街：九龍界限街126-128號

【100】蜆殼油站 - 大坑東道：九龍大坑東道17號

【101】蜆殼油站 - 通州街：九龍青山道493-495號

【102】蜆殼油站 - 鯉魚門道：九龍鯉魚門道8號

【103】蜆殼油站 - 九龍灣（西）：九龍灣啟福道6號

【104】蜆殼油站 - 九龍灣（東）：九龍灣啟福道5號

【105】蜆殼油站 - 啟德：九龍太子道東590號

【106】蜆殼油站 - 馬頭圍道：九龍馬頭圍道163號

【107】太平洋會：尖沙咀廣東道海港城太平洋會

【108】中港城：尖沙咀廣東道33號中港城禮賓部

【109】華懋廣場：尖沙咀東部麼地道77號華懋廣場禮賓部

【110】帝國中心：尖沙咀東部麼地道68號

【111】尖沙咀中心：尖沙咀東部麼地道66號

【112】九龍香格里拉：尖沙咀麼地道64號

【113】永安百貨尖東店：尖沙咀東部麼地道62號永安廣場

【114】亞太中心：尖沙咀漢口道28號

【115】格蘭中心：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心管理處

【116】海港城：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場二階詢問處

【117】凱聯國際酒店有限公司 & 天德地產有限公司：尖沙咀彌敦道63號國際廣場大堂樓層禮賓部

【118】恒福商業中心：尖沙咀彌敦道221號恒福商業中心禮賓部

【119】永安百貨彌敦道店：佐敦彌敦道345號永安九龍中心

【120】荷李活商業中心：旺角彌敦道610號荷李活商業中心管理處

【121】雅蘭中心：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心禮賓部

【122】旺角中心第一期：旺角彌敦道688號

【123】新世紀廣場：旺角太子道西193號新世紀廣場顧客服務中心

【124】太子大南街順豐站：太子大南街24, 24A及26號地下A舖

【125】家樂坊：旺角登打士街56號家樂坊禮賓部

【126】新九龍廣場：大角咀道38號新九龍廣場禮賓部

【127】港灣豪庭廣場：大角咀福利街8號港灣豪庭廣場一樓禮賓部

【128】利奧坊：大角咀利得街11號利奧坊商場地下禮賓部

【129】大角咀中興樓順豐站：大角咀中匯街41號中興樓地下12號舖

【130】奧海城：西九龍海庭道18號奧海城UG/F禮賓部

【131】環球貿易廣場：柯士甸道西1號環球貿易廣場禮賓部

【132】永康街9號：長沙灣永康街9號

【133】荔枝角泓景匯順豐站：荔枝角荔枝角道863號泓景台泓景匯地下2A舖

【134】V Walk：深水埗深旺道28號V Walk二樓客戶服務中心

【135】絲寶國際大廈：觀塘偉業街108號

【136】時代中心：觀塘偉業街164號時代中心地下客戶服務中心

【137】Two Harbour Square：觀塘偉業街180號Two Harbour Square

【138】宏利金融中心：觀塘偉業街223號宏利金融中心地下禮賓部

【139】One Harbour Square：觀塘海濱道181號One Harbour Square

【140】裕民坊：觀塘協和街33號UG/F禮賓部

【141】創貿廣場：觀塘開源道49號創貿廣場一樓禮賓司

【142】建生商業中心：觀塘敬業街49號

【143】創紀之城一／二／三／六期 ：觀塘觀塘道388號創紀之城客戶服務中心

【144】創紀之城五期及apm：觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm C/F顧客服務中心

【145】The Millennity：觀塘巧明街98號

【146】俊匯中心：觀塘鴻圖道22號俊匯中心地下大堂

【147】鯉魚門廣場：觀塘油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場一樓顧客服務台

【148】油塘大本型順豐站：油塘大本型2樓229號舖

【149】國際交易中心：九龍灣宏照道33號

【150】宏天廣場：九龍灣宏光道39號

【151】永安百貨有限公司 ：九龍灣宏基街1號永安貨倉大廈

【152】淘大商場／淘大花園：九龍灣牛頭角道77號淘大商場／淘大花園禮賓部

【153】觀塘裕民中心順豐站：牛頭角牛頭角道300-302號裕民中心地下53號舖

【154】Mikiki：新蒲崗太子道東638號 Mikiki 1/F 客戶服務中心

【155】荷李活廣場：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場1樓明星廣場客戶服務中心

【156】爵祿街33號：新蒲崗爵祿街33號Port 33, 1/F 客戶服務中心

【157】樂富廣場：橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區UG2樓顧客服務台

【158】慈雲山中心：慈雲山毓華街23號慈雲山中心三樓顧客服務台

【159】慈雲山中心順豐站：慈雲山毓華街23號慈雲山中心4樓410B舖

【160】翔龍灣廣埸：土瓜灣新馬頭街38號翔龍灣廣場地下禮賓部

【161】豪門商場：九龍城沙浦道46號

【162】九龍城太子道西順豐站：九龍城太子道西368-374號龍珠樓地下

【163】新渡輪碼頭（九龍城） ：九龍城新渡輪碼頭

【164】香港嘉里酒店：紅磡紅鸞道38號

【165】新渡輪碼頭（紅磡） ：紅磡新渡輪碼頭

【166】紅磡黃埔花園順豐站：紅磡黃埔花園12期地庫9A及9B號舖

【167】崇光啟德店：啟德協調道12號雙子匯1期 G/F 禮賓部

【168】SNDO三道：啟德沐翠街12號雙子匯2期 1/F 禮賓部



綠領行動回收點——新界區

【169】蜆殼油站 - 馬鞍山：新界馬鞍山鞍山里21號

【170】蜆殼油站 - 馬鞍山專氣站：新界馬鞍山恆耀街

【171】蜆殼油站 - 沙田第一城：新界沙田第一城樂城街5-7號

【172】蜆殼油站 - 九龍水塘：新界大埔公路488號

【173】蜆殼油站 - 沙田嶺：新界沙田嶺大埔公路8500號

【174】蜆殼油站 - 清水灣道：新界清水灣道壁屋地段1174號

【175】蜆殼油站 - 葵涌：新界大窩口青山公路682-688號

【176】蜆殼油站 - 青衣：新界青衣西路173號

【177】蜆殼油站 - 荃灣西：新界荃灣柴灣角街84-92號

【178】蜆殼油站 - 荃灣新：新界大窩口青山公路731-737號

【179】蜆殼油站 - 元朗專氣站：新界元朗德業街16號

【180】蜆殼油站 - 唐人新村：新界元朗唐人新村路20號

【181】蜆殼油站 - 屏山：新界元朗屏山青山公路11號

【182】蜆殼油站 - 坳頭：新界元朗凹頭青山公路2K

【183】蜆殼油站 - 洪水橋：新界元朗洪水橋青山公路202號

【184】蜆殼油站 - 錦上路：新界錦上路118號

【185】蜆殼油站 - 屯門專氣站 新界屯門業旺路7號

【186】蜆殼油站 - 小欖：新界青山公路（大欖段）98號

【187】蜆殼油站 - 新墟：新界屯門新墟新德街3號

【188】蜆殼油站 - 大埔道：新界大埔道45號B

【189】蜆殼油站 - 康樂園：新界大埔康樂園市中心徑16號

【190】蜆殼油站 - 粉嶺北：新界粉嶺沙頭角公路龍躍頭段46號

【191】馬鞍山中心：馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A76A號舖客戶服務中 心

【192】新港城中心：馬鞍山鞍祿街18號新港城中心（四期）三樓 禮賓部

【193】千色Citistore：馬鞍山鞍祿街18號新港城中心三樓

【194】雅濤居商場：馬鞍山鞍駿街15號雅濤居商場客戶服務中心

【195】頌安商場：馬鞍山西沙路632號頌安商場地下顧客服務台

【196】迎海薈：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈二樓禮賓部

【197】沙田商業中心：沙田山尾街18號

【198】富豪花園商場：沙田大涌橋路52號

【199】沙田中心：沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓禮賓部

【200】新城市中央廣場／HomeSquare：新界沙田鄉事會路138號新城市中央廣場／【201】HomeSquare顧客服務中心

【202】沙角商場：沙田沙角街5號沙角商場二樓顧客服務台

【203】W Luxe：沙田石門安耀街5號

【204】新城市廣場&新城市商業大廈：沙田沙田正街18號新城市廣場&新城市商業大廈顧客服務中心

【205】翩滙坊（商場）：將軍澳唐俊街21號翩滙坊（商場）B1層商場禮賓部

【206】新都城中心二期商場：將軍澳欣景路8號新都城中心二期商場一樓禮賓部

【207】千色Citistore：將軍澳 MCP Central 二樓

【208】新都城中心三期商場：將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場一樓禮賓部

【209】將軍澳茵怡花園順豐站：將軍澳貿泰路8號茵怡花園第1座地下6號舖

【210】TKO Gateway：將軍澳常寧路2號TKO Gateway一樓顧客服務台

【211】將軍澳中心（商場） ：將軍澳唐德街9號將軍澳中心（商場）L1/F客戶服務中心

【212】將軍澳廣場： 將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓顧客服務中心

【213】東港城（商場）：將軍澳重華路8號東港城（商場）2/F顧客服務中心

【214】九龍貿易中心：葵涌葵昌路51號九龍貿易中心2/F二座禮賓部

【215】輝固大廈– KCC 2：葵涌葵興葵安道1號輝固大廈禮賓部

【216】活@KCC：葵涌葵昌路72至76號活@KCC 禮賓部

【217】貿易之都：葵涌葵昌路56號貿易之都禮賓部

【218】新都會廣場：葵芳興芳路223號新都會廣場2座辦公大樓禮賓司

【219】新葵興廣場：葵涌興芳路166-174號新葵興廣場1樓服務處

【220】長發廣場：青衣擔桿山路6號長發廣場二樓顧客服務台

【221】如心廣場：荃灣楊屋道8號如心廣場客戶服務中心

【222】荃灣千色匯：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1樓禮賓部

【223】千色Citistore：荃灣地段301號荃灣千色匯II

【224】荃灣廣場（商場）：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L3客戶服務中心

【225】荃錦中心商場：荃灣青山公路328-338號荃錦中心商場2/F客戶服務處

【226】8咪半：香港新界荃灣青山公路388號8咪半禮賓部

【227】豪景花園商場：青龍頭青山公路100號豪景花園商場客戶服務中心

【228】形點：元朗元龍街9號及朗日路9號形點客戶服務中心

【229】元朗千色匯：元朗教育路1號元朗千色匯地下禮賓部

【230】千色Citistore：元朗教育路1號元朗千色匯三至四樓

【231】元朗廣場：元朗青山公路249-251號元朗廣場客戶服務中心

【232】開心廣場：元朗青山公路123號開心廣場

【233】萬金中心：元朗水車館街28號萬金中心禮賓部

【234】朗壹廣場：元朗康業街8號朗壹廣場地下禮賓處

【235】元朗好順利大廈順豐站：元朗鳯攸南街9號好順利大廈地下79號舖

【236】T-Town：天水圍天華路30及33號T Town北翼一樓顧客服務台

【237】天水圍天瑞商場順豐站：天水圍天瑞邨天瑞商場地下24-25號舖

【238】錦薈坊：屯門屯隆路1號錦薈坊一樓顧客服務中心

【239】屯門時代廣場：屯門屯隆街2號屯門時代廣場南翼一樓 禮賓部

【240】千色Citistore：屯門時代廣場北翼三樓

【241】屯門時代廣場順豐站：屯門時代廣場北翼2樓32號舖

【242】屯門市廣場：屯門屯順街1號屯門市廣場一樓 禮賓部

【243】V city：屯門鄉事會路83號V city 禮賓部

【244】卓爾廣場：屯門石排頭徑1號卓爾廣場地下顧客服務中心

【245】良景廣場：屯門田景路31號良景廣場L3層顧客服務台

【246】蝴蝶廣場：屯門湖翠路1號蝴蝶廣場L2層顧客服務台

【247】新達廣場（商場）：大埔南運路9號新達廣場L1客戶服務中心

【248】大埔超級城：大埔安邦路8及10號大埔超級城C區2/F顧客服務中心

【249】太和廣場：大埔太和路12號太和廣場東翼二樓顧客服務台

【250】粉嶺名都商場：粉嶺粉嶺車站路18號粉嶺名都商場客戶服務中心

【251】粉嶺中心購物商場：粉嶺新運路33號粉嶺中心地下禮賓部

【252】逸峯廣場：粉嶺馬適路1號逸峯廣場地下禮賓部

【253】新都廣場：上水龍運街8號新都廣場2/F客戶服務中心

【254】上水廣場：上水龍琛路39號上水廣場4/F顧客服務中心上

【255】水符興街順豐站：上水符興街4號地下



綠領行動回收點——離島區

【256】蜆殼油站 - 機場客運大樓：赤鱲角機場暢景路6號

【257】蜆殼油站 - 機場貨運中心（新）：赤鱲角機場赤鱲角南路10號

【258】香港機場管理局：香港國際機場一號客運大樓旅客服務中心（L7）

【259】機場空運中心：香港赤鱲角駿運路2號

【260】東薈城名店倉：大嶼山東涌達東路20號東薈城名店倉二樓

【261】東薈城名店倉：大嶼山東涌達東路20號東薈城名店倉一樓

【262】東薈城一座：大嶼山東涌達東路20號東薈城第一座地下

【263】新渡輪碼頭（長洲）：新渡輪長洲碼頭

【264】新渡輪碼頭（梅窩）：新渡輪梅窩碼頭

【265】愉景灣服務管理有限公司：香港大嶼山愉景灣商務中心



