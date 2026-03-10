現金券優惠6大推介｜鴻福堂自家湯/龍島朱古力/DIGREEN手搖/$25起

現金券優惠推介2026｜現在有不少餐廳、茶飲店、零售商戶等都推出電子兌換券優惠吸客，《香港01》「好食玩飛」為大家蒐羅6大電子現金券優惠，包括鴻福堂自家湯水電子兌換券、龍島朱古力、茶飲手搖等，即看內文！



現金券優惠推介【1】鴻福堂——自家湯+涼茶+燒賣兌換券／快閃買2送2！

鴻福堂是著名的健康連鎖品牌，主打無添加自家湯、涼茶、特色小食及健康飯餐，健康飯餐營養均衡；自家涼茶及湯水選用天然食材，真材實料熬製；特色小食選擇豐富，包括杞子醬汁燒賣、芫麻辣木耳豬肉燒賣、豬腳薑、糯米卷等。現在更推出快閃買二送二優惠券$32起！

鴻福堂

自家湯套票（買2送2）：$120／4張｜平均$30／張｜原價$240

自家涼茶套票（買2送2）：$60／4張｜平均$15／張｜原價$120

杞子醬汁燒賣套票（買2送2）：$32／4張｜平均$8／張｜原價$64

銷售日期：2026年3月11日至3月24日

使用日期：2026年3月11日至5月31日



現金券優惠推介【2】龍島——本地製作比利時朱古力＋馬卡龍9折

龍島創立於1976年，已經擁有近50年歷史，至今仍然保留著傳統本地製作工藝。龍島主打精緻比利時朱古力、立體蛋糕、馬卡龍曲奇及特色口味曲奇，更會不定時推出聯乘系列，是熱門的送禮與精緻甜點選擇！龍島現在更推出電子現金禮券9折優惠！

9折入手

龍島

$50 電子現金禮券：$45｜原價$50

$100 電子現金禮券：$90｜原價$100



現金券優惠推介【3】GODIVA——頂級朱古力品牌！禮盒9折入手

GODIVA是世界頂級朱古力品牌，自1926年創立，以精湛工藝、優質原料及經典松露朱古力聞名世界，更是比利時皇室認證供應商！GODIVA除了提供各款特色朱古力外，亦有餅乾、咖啡、軟雪糕等選擇，款款精緻奢華，用來送禮也絕不失禮！現在除了有電子現金禮券，更有特別版片裝朱古力禮盒及顆裝松露朱古力禮盒9折優惠，$135入手！

即搶優惠！勁減$10

GODIVA

$50 電子現金禮券：$50

$100 電子現金禮券： $100

軟雪糕或飲品電子禮券：$59

巧克力禮盒（9片裝；特別版）：$135｜原價$149

松露巧克力禮盒（8顆裝；特別版）：$135｜原價$149



現金券優惠推介【4】Häagen-Dazs™——無添加人工香料或色素／雙球雪糕93折！

Häagen-Dazs™自1960年創立， 嚴選全球優質食材，包括優質乳霜、新鮮牛奶及高品質的可可豆，且絕不添加人工香料或色素，打造出質感細膩、風味濃郁的頂級雪糕。Häagen-Dazs™現在推出電子現金禮券優惠，除了$25電子現金禮券，還有雙球雪糕電子禮券，可憑券免費換取雙球雪糕一客。雙球雪糕電子禮券原價$72，現在只需$67！

激抵優惠$25起

Häagen-Dazs™

$25 電子現金禮券：$25

雙球雪糕電子禮券：$67｜原價$72



現金券優惠推介【5】Paul Lafayet——純人手法式焦糖燉蛋／馬卡龍

Paul Lafayet是創立於2010年的法式精緻糕餅店，堅持以高品質、純人手的方式製作，高度還原法式烘焙傳統。Paul Lafayet提供多款精緻小蛋糕及甜品，其中招牌法式焦糖燉蛋選用100% 新鮮雲呢拿豆製作，口感滑嫩且香氣濃郁；馬卡龍則採用頂級杏仁粉製作，口感鬆脆而且口味選擇豐富。Paul Lafayet更精心推出每張價值$50或$100婚禮禮券！

即搶優惠

Paul Lafayet

$50 嫁喜禮券套票（1套10張）：$500

$100 嫁喜禮券套票（1套5張）：$500



現金券優惠推介【6】DIGREEN——創意雪糕／健康水果茶／獨家優惠$25起

DiGreen 源自澳門，除了有特色奶昔及皇牌茶飲，更有創意口味雪糕及蛋球仔！品牌秉持著全天然成分、低脂健康的生產理念，更推出過芫茜雪糕、葡撻雪糕等多款創新大膽的口味雪糕，以及熱情百香果茶、DIGREEN水果茶等健康水果類茶飲。現在品牌更推出指定茶飲獨家9折優惠，最平只需$25／杯！

9折試澳門過江龍茶飲

DIGREEN

花田烏龍：$25.2｜原價$28

熱情百香果茶：$28.8｜原價$32

紅紅雪頂大夢想大紅袍：$28.8｜原價$32

雲頂山茶花香乳茶：$28.8｜原價$32

沖繩黑糖波霸奶茶：$31.5｜原價$35

DIGREEN水果茶：$34.2｜原價$38



