AIA友邦嘉年華2026攻略｜門票低至$95、攤位秘技、雜技團買一送一

AIA友邦嘉年華2025-2026已經強勢回歸中環海濱，做到入場有冬日節日氣氛、又有超過30款機動遊戲同攤位可以玩，加埋冬日世界雜技團，基本上一日都玩唔晒。 以下就用輕鬆但偏向報導的方式，同你拆解門票價錢、代幣優惠、免費入場秘技、遊玩建議同交通方法，幫你用最抵價錢玩到最盡興。​



AIA友邦嘉年華2025-2026

基本資料與交通方法

AIA友邦嘉年華2025-2026照舊紮營中環海濱活動空間，維港景、摩天大廈天際線加上燈光機動遊戲，是典型「香港冬日經典」畫面。​

活動日期：2025年12月22日至2026年3月1日（2026年1月9日及16日休息，不對外開放）​

地點：中環龍和道9號 中環海濱活動空間​



開放時間：

非高峰時段：中午12:00 – 晚上10:00（部分資料指11:00開門，視票種及日子而定）​

普通日及高峰時段：上午11:00 – 晚上11:00​



交通建議：

港鐵

由港鐵中環站J出口步行，沿遮打花園／天星碼頭方向走，約10至15分鐘到中環海濱活動空間。​

亦可由香港站A出口，穿過國際金融中心商場，經行人天橋往中環碼頭再步行前往。



巴士 / 小巴

多條城巴及九巴路線於中環碼頭一帶或干諾道中一帶設站，下車後沿海旁步行約5至10分鐘即可到達嘉年華入口。​



天星小輪

尖沙咀天星碼頭乘船至中環碼頭，下船後沿海濱向摩天輪方向步行即可，邊行邊打卡維港景非常愜意。



門票結構與免費入場貼士

今年嘉年華門票採用「非高峰／普通／高峰」分段收費模式，網上購票會比現場平，而且已包括一定數量代幣，適合想「一票搞掂」的遊人。​

基本門票價錢（網上套票）

網上成人／小童套票已包入場券和代幣，是大部分人最常用的選擇。​

成人門票（包10枚代幣）​

非高峰日：HK$140（比現場慳約HK$20）

普通日：HK$150

高峰日：HK$160（比現場慳約HK$20）

小童門票（包7枚代幣）​

非高峰日：HK$95（比現場慳約HK$5）

普通日：HK$100

高峰日：HK$105（比現場慳約HK$5）

3歲以下幼童、65歲或以上長者及殘疾人士本身已可免費入場，但免費入場並不包含任何遊戲代幣，想玩機動遊戲或攤位必須另外買代幣。​

5類人免費入場玩法

今年重頭戲之一，是推出多項「免費入場」或「買雜技團就包入場」的優惠，只要善用，就可以大幅減低整體開支。​

永續免費類別（全期適用）​



3歲以下幼童

殘疾人士（建議帶同相關證明）



凡已購買「冬日世界雜技團」門票的觀眾，當日可憑票免費進入嘉年華，並享有專屬通道入場，避開長龍。​



限時免費類別（2026年1月5日至2月13日期間的平日，1月9日及16日除外）​



學生：任何程度，只要持有效學生證（電子或實體），平日可免費入場。​

長者：60歲或以上香港居民，持有效身份證明文件（如樂悠卡）即可平日免費入場。​

要注意，即使免費入場人士亦不包代幣，所以建議提前一日上網買9折代幣套票，會平過即場買，之後再入場消費。​



遊戲代幣價錢與慳錢策略

嘉年華機動遊戲及攤位遊戲一律以代幣收費，每枚代幣基本等同HK$10左右，因此如何買代幣「買得精」相當重要。​

基本代幣價錢

現場價（參考）​

20枚代幣：約HK$200

50枚代幣：約HK$500



網上加購9折優惠代幣（需最少提早一日購買）​

20枚代幣：HK$180（相等於每枚HK$9）

50枚代幣：HK$450（相等於每枚HK$9）



由於免費入場人士不包代幣，對學生、長者或持雜技團門票的觀眾而言，提前加購9折代幣等於把實際「娛樂成本」壓到最低，尤其是一班朋友共享代幣更划算。​

套票 vs 加購代幣的精明組合

報導示範了一個高CP值組合：以兩個人為例，原本如果分別購買「嘉年華門票（內含代幣）」再加「冬日世界雜技團」門票，總價大約需要HK$620。​

但若改為先買「冬日世界雜技團」門票（快閃8折優惠後每張約HK$120，已包當日嘉年華入場），再額外購買20枚代幣HK$180，兩個人總開支約HK$420，變相只係原價約68折，慳足約HK$200，而且多睇一場國際級雜技表演。​

冬日世界雜技團與買1送1門票攻略

冬日世界雜技團門票攻略

今年AIA友邦嘉年華其中一大賣點，是由世界知名Gandeys Circus打造的「冬日世界雜技表演」，同時兼具視覺震撼和高性價比，是值得特地安排時間入場的一部分。​

雜技團門票價錢（快閃8折參考）

冬日世界雜技表演門票按座位分為標準、高級、主圈及VIP，並同樣以非高峰、普通、高峰分段收費，而且所有雜技團門票都包同日嘉年華入場券。​

標準門票：

非高峰：HK$120（原價HK$150）

普通：HK$160（原價HK$200）

高峰：HK$200（原價HK$250）



高級／主圈門票：

非高峰：HK$240（原價HK$300）

普通：HK$280（原價HK$350）

高峰：HK$320（原價HK$400）



VIP門票：

非高峰：HK$380（原價HK$475）

普通：HK$420（原價HK$525）

高峰：HK$460（原價HK$575）​



視線愈接近舞台成本愈高，不過買票已連嘉年華入場券，變相抵消了原本的嘉年華入場費用。​

學生／長者買1送1優惠

對學生及長者而言，冬日世界雜技團更有專屬買1送1優惠，票價變得非常吸引。​

非高峰時段，指定區域學生及長者可享買1送1：

主圈／高級門票（2人）：HK$300｜人均HK$150（原價兩張共HK$600）

VIP門票（2人）：HK$475｜人均HK$237.5（原價兩張共HK$950）​



由於門票已包嘉年華入場，等於以約HK$150起就可以：看一場世界級雜技演出、享有嘉年華入場權、再可用9折優惠價加購代幣，一次過滿足「玩＋睇Show」的需要。​

動遊戲與攤位必玩推介

今年嘉年華號稱超過30個機動遊戲和攤位，加上約28款不同刺激程度的機動遊戲，由親子級到「尖叫級」一應俱全。 以下整合報導中提到的必玩項目，幫你善用代幣。​

三大刺激機動遊戲

混沌鐘擺（進階海盜船）

混沌鐘擺（進階海盜船）

代幣消耗：約7枚​

特點：類似海盜船的升級版，除了上下大角度擺動，中間支柱會360度自轉，離心力極強，被形容為全場難度最高、最刺激的遊戲之一。​

適合：追求極限刺激、喜歡尖叫感的玩家，建議飯後至少休息一段時間才挑戰。



XXL Super Frog

XXL Super Frog

代幣消耗：約5枚​

特點：坐上「青蛙」造型座椅，裝置會同時上下擺動及旋轉，時而急速上升再俯衝，刺激程度高但比混沌鐘擺稍溫和一點。​

適合：想挑戰刺激但又不想即刻上「終極級」的遊客，是很好暖身選擇。



海盜船（全新機動）

海盜船（全新機動）

代幣消耗：約6枚​

特點：經典擺動式遊戲，每次衝上最高點時都有明顯失重感，俯衝時會有心口一沉的快感，氣氛現場通常非常熱烈。​

適合：喜歡傳統機動遊戲又想感受失重快感的一班朋友。



除了上述焦點機動，現場還有過山車、家庭式旋轉遊戲、兒童迷你機動等，可以按同行人士年紀和接受程度慢慢選擇。​

三大「易贏」攤位遊戲

攤位遊戲不只是搏好玩，更多人是為了把毛公仔戰利品拎回家，以下3款被形容為相對容易中獎，適合想「高命中率」的一族。​

木桶江山



代幣：2枚（4顆球）​

玩法：將球拋進膠桶內，只要球留在桶裡不彈出，即算中獎。​

小貼士：用手掌包緊整個球，瞄準桶邊緣，手腕由下而上輕力甩出，避免用力過猛令球彈出。



棋盤飛鏢



代幣：2枚（4支飛鏢）​

玩法：向棋盤掟飛鏢，棋盤上不同區域有不同分數，合共累積到指定分數（如4分或以上）即可中獎。​

小貼士：投擲時先瞄準、穩定手，再向前直線擲出，手臂要伸直、速度要夠，避免飛鏢斜斜地跌下。



釣鴨遊戲



代幣：2枚（4次機會）​

玩法：用魚竿吊起浮在水面的鴨仔，不同鴨仔印有不同分值，累積超過指定分數即可換獎。​

小貼士：難度較低但成敗有賴運氣，是親子家庭必玩攤位之一。



一日遊行程建議（情侶／親子／學生黨）

最後總結幾個實用遊玩路線，配合上文的門票及代幣優惠，方便按自己身份及預算調整。

情侶檔：傍晚入場＋夜景機動＋雜技團

建議玩法：

傍晚時段入場，先以摩天輪、輕量機動遊戲開局，邊玩邊影維港黃昏景。

晚飯後挑戰混沌鐘擺、XXL Super Frog、海盜船等高刺激遊戲，氣氛升到最高。​

安排一場冬日世界雜技表演作壓軸，之後再到美食攤位慢慢行，將整晚氣氛推向浪漫收尾。​



情侶可考慮選購Klook／KKday兩人套票（成人票＋代幣＋小食／飲品）或雜技團＋代幣組合，折扣後人均約HK$200-300，已包含入場、部分代幣和表演，性價比不錯。​

親子家庭：日場親子機動＋易贏攤位

建議玩法：

選非高峰日的日場入場，小朋友可先玩充氣滑梯、旋轉類合家歡機動，代幣消耗較少，安全感也較高。​

下午集中玩「木桶江山」、「釣鴨遊戲」等難度較低的攤位，增加小朋友「成功感」和戰利品。​

視乎小孩狀態，再考慮加碼20或50枚網上優惠代幣，保證玩到夠又控制預算。



若家中有3歲以下幼童或長者，可利用免費入場資格配合9折代幣，讓全家娛樂成本大幅降低。​

學生／長者：平日免費入場＋雜技團買1送1

建議玩法：

選平日入場，憑學生證／身份證（或樂悠卡）免費進入嘉年華，把門票錢省起來。​

提前經指定連結購買冬日世界雜技表演買1送1門票，人均約HK$150至HK$237.5，已包嘉年華入場。​

再加購20枚9折代幣HK$180，一班同學分著玩，平均每人消費非常親民。​



對於一班學生來說，這種組合可以用接近戲院票價的預算，換來一個全日機動遊戲＋雜技表演＋攤位體驗的「豪華版Class outing」。​

AIA友邦嘉年華2025-2026除了延續以往「冬日傳統節目」定位外，今年在票價設計、免費入場政策及雜技團聯動優惠上都下了不少功夫，只要預先上網購票及代幣、善用學生／長者優惠或雜技團套票，無論情侶拍拖、親子郊遊還是一班同學聚會，都可以在燈光、尖叫聲和維港夜色之間，用相對貼地的價錢換來一晚「好玩又好影相」的回憶。

以下仲同大家分析下用邊張卡網上訂購有最高回贈！大家可以參考返以下呢個表，然後再碌落去睇每張信用卡詳情。

網上訂購AIA友邦嘉年華門票信用卡比較 信用卡 回贈 簽賬/回贈上限 Wewa Visa Signature卡 4% (透過手機支付) 每曆月可獲回贈最高為$200 DBS Eminent VISA Platinum Card 餐飲，醫療，運動服飾及健身中心簽賬5%/ 其他零售簽賬1% 每曆月可獲回贈最高為$200 DBS Eminent VISA Signature Card 餐飲，醫療，運動服飾及健身中心簽賬5%/ 其他零售簽賬1% 每曆月可獲回贈最高為$400 EarnMORE 銀聯鑽石卡 2% 每年$150,000 Sim Credit Card/ Sim World Mastercard 合資格網上零售簽賬享8%/ 其他零售簽賬0.4% 每曆月可獲回贈最高為$200

（全文完）