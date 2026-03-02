元宵節好去處5大2026｜拜月老／綵燈會／林村許願節／3.5米桃花樹

元宵節好去處｜農曆正月十五為傳統節日「元宵節」，是一家人團圓相聚的好日子，也是中國情人節。元宵節當天，大家會賞花燈、猜燈謎、吃湯圓，2026年元宵節是3月3日星期二，元宵節前後香港多處都有不少活動，《香港01》好食玩飛記者盤點5個元宵好去處，全部免費！即看下文啦！



元宵節好去處【1】丙午年春節綵燈展──香港非遺元素綵燈展覽

丙午年春節綵燈展即日至3月15日舉行，綵燈展每次都會展出多款融合了香港非遺元素的綵燈，而今年綵燈展由資深紮作師傅冒卓祺先生，以《駿馬迎春 非遺呈祥》為主題，製作以駿馬、蝠鼠和醒獅為造型的精美花燈；另外亦有資深紮作師傅許嘉雄先生，以《獅躍新春 馬到功成》為主題，製作融入香港中式長衫、全盒、金錢及大吉等元素的別緻綵燈。綵燈會更是免費入場，大家不妨於元宵節前往！

丙午年春節綵燈展

日期：即日至3月15日

時間：下午6時至晚上11時

地點：香港尖沙咀文化中心露天廣場



元宵節好去處【2】嗇色園黃大仙祠丙午年元宵晚會──月老殿參拜月老

嗇色園黃大仙祠於3月3日延長開放時間至晚上9時，讓善信在元宵節前往月老殿參拜月老，及領月老手繩，祈求良緣、婚姻美滿。現場更設有祈願桃花樹，可將願望寫於祈願卡，掛在桃花樹上。當晚入園人士，更可獲贈「發光串燒湯圓」。而設在月老殿旁的「大仙文創」，亦同樣延長開放時間至晚上9時，可前往領助別具特色的緣文創品。

嗇色園黃大仙祠丙午年元宵晚會

日期：3月3日

時間：早上7時30分至晚上9時（最後入園時間為晚上8時）

地點：香港九龍黃大仙竹園村2號



元宵節好去處【3】大埔林村香港許願節2026──許願樹拋寶牒／點蓮花燈祈福

大埔林村香港許願節2026由新年年初一橫跨至元宵節，免費開放予公眾參觀。市民可藉此體驗許願樹前拋寶牒許願、點蓮花燈祈福等極具本土特色的文化活動。大會今年更與馬會合作，於場內特設1比1馬匹模型，讓大家體驗拉頭馬的滋味。無論是本地人還是遊客，都可一同感受這份傳統！

大埔林村香港許願節2026

日期及時間：即日至3月3日上午9時至晚上7時

地點：大埔林村許願廣場



元宵節好去處【4】利東街燈海桃林賀新歲──800盞燈籠海＋桃花樹庭院

利東街即日至3月15日舉行燈海桃林賀新歲活動，林蔭大道懸掛了逾800盞金紅喜慶燈籠，並在中庭設置12棵約3.5米高的粉紅桃花樹，築成開運庭院，讓市民在年宵佳節打卡影相，留下倩影。

燈海桃林賀新歲

日期：即日至3月15日

時間：上午10時至晚上11時

地點：灣仔利東街



元宵節好去處【5】香港太空館──天文燈謎／燈謎攤位／月食觀測

今年元宵節適逢月全食的天文現象，香港太空館表示，於當晚7時04分至8時03分，如天氣良好，市民面向東方，在沒障礙物的情況下便可欣賞月食。此外，為配合此特別時刻，香港太空館將舉行觀測月全食活動，屆時太空館大堂將設有天文燈謎，憑參加證可同時參加燈謎攤位。當晚共有3節「月食學堂及月食觀測」，有興趣人士可於明晚6時在太空館正門領取「月食學堂及月食觀測」參加證，每節80人，先到先得。

如市民想安在家中觀看月全食，亦可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。香港太空館YouTube頻道亦會在晚上7時15分至9時30分直播。

月食學堂及月食觀測

第1節：晚上6時45分至7時40分

第2節：晚上7時15分至8時10分

第3節：晚上7時45分至8時40分



日期：3月3日

地點：香港太空館

派發參加證：當晚6時起於太空館正門派發



天文燈謎攤位

日期：3月3日

時間：晚上6時至9時

地點：香港太空館

*須憑「月食學堂及月食觀測」參加證參與



月全食直播

日期：3月3日

時間：晚上7時15分至9時30分



直播頻道連結

元宵節2026｜元宵節的由來是什麼？

元宵節又稱為上元節，起源於東漢時期的宴會傳統，後演變成民間習俗，是中國傳統節日之一。元宵節亦是農曆新年的最後一天，在這天人們傳統上會點燃燈籠、賞花燈、吃湯圓、舉行燈籠遊行、舞龍舞獅等慶祝活動，充滿喜慶和祝福氣氛。

元宵節的傳統食物和習俗，不同地區和文化可能會有一些差異，但它們都體現了人們對於幸福、團聚和吉祥的美好祝願，以下為元宵節５大主流習俗：

元宵節2026｜元宵節5大習俗

【1】食湯圓

湯圓，又另稱元宵，是元宵節最具代表性的食物。它由糯米製成的圓形糰子，通常包含各種口味的餡料，如花生、紅豆、黑芝麻等。人們相信吃元宵能帶來甜蜜和團圓的象徵。

【2】燈籠

點燃燈籠是元宵節的重要習俗之一。人們會在節日晚上點亮各種精美的燈籠，營造出燦爛的節慶氛圍。燈籠也象徵著希望和吉祥。

【3】猜燈謎

元宵節的傳統習俗之一是猜燈謎遊戲。人們把謎語寫在紅紙上貼在燈籠上，其他人需要猜出謎底。這是一個有趣的活動，讓人們在互動中增進友誼和智慧。

【4】舞獅舞龍

在一些地區，人們會表演舞獅和舞龍的傳統舞蹈。這些獅子和龍舞蹈象徵著祥瑞和驅邪，也為節日增添了歡樂氛圍。

【5】節日遊行

有些地方會舉辦盛大的元宵節遊行活動。人們會穿上華麗的服裝，舞龍舞獅，彩車花車等等，形成熱鬧的遊行隊伍，吸引著成千上萬的觀眾。

