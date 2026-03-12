長者手機月費優惠7大推介｜$33起！無限數據+送一卡兩號+本地通話

長者手機月費優惠｜長者手機月費計劃有什麼優惠？想幫家中長者申請手機月費Plan，又不知從何入手，《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理7大專為長者而設的月費計劃優惠，當中包括csl、SUN Mobile、中國移動、中國聯通等承辦商，最平由$33起！



長者手機月費計劃優惠【1】中國移動——60歲或以上／10GB／免行政費／$88起

中國移動香港的「長者5G服務計劃」由$88起，只要年滿60歲或以上的長者便可申請。計劃包含10GB的香港本地數據、5G網速及無限任用的通話服務。在網上申請更可額外豁免$432的行政費。

合資格歲數：60歲或以上

月費：$88

網速：5G

數據用量：10GB（其後1Mbps任用）

本地通話：無限

其他優惠：豁免行政費



中國移動香港的「長者5G服務計劃」由$88起。（領展）

長者手機月費計劃優惠【2】SUN Mobile——60歲或以上／5GB／$58

SUN Mobile設有專為60歲或以上長者而設的「樂悠數據計劃」，每月收費$58（原價$78），可享每月5GB 4.5G本地高速數據，用完後仍可享128kbps無限上網，同時提供無限本地通話分鐘。此外，長者月費計劃更永久豁免$18的月費，包括港鐵、隧道、流動電訊牌照及行政費。

合資格歲數：60歲或以上

月費：$58

網速：4.5G

數據用量：5GB（其後128Kbps任用）

本地通話：無限

其他優惠：豁免額外月費



SUN Mobile設有專為60歲或以上長者而設的「樂悠數據計劃」，每月收費$58。（荷里活廣場）

長者手機月費計劃優惠【3】csl——65歲或以上／5GB／$58

csl推出「Smart爸媽服務月費計劃4.5G」計劃，專為65歲或以上的長者而設。每月收費$58（須簽訂24個月的承諾期），包含5GB的本地流動數據，用完後速度降至最高1Mbps。計劃永久豁免$18的行政費。在合約期內，客戶可以每月$10的優惠價，額外享1GB的中國內地及澳門數據漫遊組合。

合資格歲數：65歲或以上

月費：$58

網速：4.5G

數據用量：5GB（其後1Mbps任用）

本地通話：無限

其他優惠：豁免行政費、每月$10優惠價額外1GB的中國內地及澳門數據漫遊



長者手機月費計劃優惠【4】csl——65歲或以上／每月20GB／每月1GB內地及澳門漫遊數據／$98

如果需要更高網絡速度，csl另有「Smart 爸媽服務月費計劃」，同樣為65歲或以上的長者而設。每月$98，可享每月20GB的本地5G流動數據，並永久豁免$18的行政費。在合約期內，免費包含每月1GB中國內地及澳門漫遊數據、每月15分鐘漫遊通話，以及提供手機屏幕保護貼更換服務。服務適用於指定手機型號，並須事前預約。

合資格歲數：65歲或以上

月費：$98

網速：5G

數據用量：20GB（其後1Mbps任用）

本地通話：無限

其他優惠：豁免行政費、合約期內免費每月1GB中國內地及澳門漫遊數據、每月15分鐘漫遊通話、手機屏幕保護貼更換服務



csl「Smart 爸媽服務月費計劃」每月$98，專為65歲或以上的長者而設。（屯門市廣場）

長者手機月費計劃優惠【5】SmarTone——60歲或以上／儲值卡／5GB／不需簽約／$65

如果是用量較低的用家，SmarTone設有「月用輕量王」儲值卡，年滿60歲或以上的長者，於實名登記後便可享用。套餐採用預付儲值卡制度，無須簽約申請，收費為$65，有效期30日，提供首5GB數據（傳輸速度最高42Mbps）。

當數據用量達到5GB後，將調整至不高於2Mbps的數據速度。儲值卡亦提供首2,000分鐘的免費本地通話，其後按每分鐘$0.15計費。此卡不需申請，插卡即可使用，費用會即時從儲值額中扣除。

合資格歲數：長者

月費：$65

網速：4.5G

數據用量：5GB（其後不超過2Mbps任用）

本地通話：首2,000分鐘免費

其他優惠：不需簽約，插卡即用



SmarTone設有「月用輕量王」儲值卡，年滿60歲或以上的長者，於實名登記後便可享用。（屯門市廣場）

長者手機月費計劃優惠【6】中國聯通——60歲或以上／8GB／送一卡兩號／$38

中國聯通（香港）「4G樂悠本地數據無憂計劃」，月費為$38，並須簽訂24個月的固定合約期。計劃包括每月8GB本地數據，以及無限本地通話分鐘。於網上申請，可豁免行政費（需使用Visa／MasterCard設定自動轉賬），並額外獲贈一卡兩號服務，在固定合約期內，更可豁免每月$10的內地號碼月費，適合經常往返中港兩地的長者。年滿60歲的長者即可申請。

合資格歲數：60歲或以上

月費：$38

網速：4G

數據用量：8GB

本地通話：無限

其他優惠：網上申請免行政費、送一卡兩號、免內地號碼月費



中國聯通（香港）「4G樂悠本地數據無憂計劃」，月費為$38。（上水中心）

長者手機月費計劃優惠【7】So Sim——60歲或以上／30GB／月均$33

So Sim設有長者手機月費優惠，年滿60歲即可申請，申請時需以香港身份證作實名登記。組合售價$396，有效期360日，平均每月約$33。計劃包含每30日30GB本地數據、3,000分鐘話音、6GB內地／澳門／台灣外遊數據（可額外以$10／1GB加購）、幫助攔截詐騙來電的防騙王服務，以及儲值卡永續有效期。

合資格歲數：60歲或以上

月費：平均每月$33

數據用量：每30日30GB

本地通話：每30日3,000分鐘

其他優惠：6GB內地／澳門／台灣外遊數據（可額外以$10／1GB加購）、幫助攔截詐騙來電的防騙王服務、儲值卡永續有效期



長者手機月費如何選擇？

普遍長者對手機上網計劃認識不深，即使懂得用手機上網，他們對網絡速度、數據用量等需求，亦未必如年輕一代的大。如果想為長者選擇適合的月費Plan，應該怎麼辦？消委會有以下4個建議：

【1】按實際用量比較計劃內容

長者上台前，最好先了解清楚自己的生活習慣，如經常往返內地，可選包含內地漫遊的服務計劃。此外亦應全面比較月費、數據量、速度等內容，不應只看基本費用，還需計算行政費、回贈等項目，從而得出每日實際支出。除了「長者優惠」的計劃外，長者亦應與其他5G計劃作比較。

【2】留意合約詳情，口頭承諾需留紀錄

長者簽約時，要留意合約內容，並以錄音或文字方式記錄口頭承諾，否則日後難以追討損失。簽約後若覺得不適合，應查詢合約是否仍在冷靜期內，不同電訊商冷靜期規定不同。

長者簽約時，要留意合約內容，並以錄音或文字方式記錄口頭承諾。（資料圖片）

【3】留意續約及轉台手續安排

除基本條款外，須留意續約詳情。部分電訊商會在合約期結束前主動聯絡客戶，而有些則設有自動續約條款，建議消費者提前查詢清楚。

【4】主動關閉漫遊功能，預防產生額外收費

不小心使用了其他網絡，會產生昂貴的漫遊費用。建議向電訊商查詢該計劃會否自動啟用漫遊，並預先關閉該功能，待需要時啟用，避免不必要的金錢損失。

