長者生活津貼｜長生津/生果金分別？申請資格+方法一文看　附連結

長者生活津貼｜長者生活津貼（長生津）和高齡津貼（生果金）有什麼分別？香港長者津貼繁多，不少人為家中長者申請津貼時未必懂得區分，但其實當中大有不同，包括申請資格、資產上限、津貼金額等，《香港01》「好食玩飛」為大家整理出長者生活津貼懶人包，詳情即睇下文！



長者生活津貼、高齡津貼最新金額是多少？兩者有何分別？

長生津金額、高齡津貼由2026年2月1日起統一上調2.2%，分別由$4,250增至$4,345，以及由$1,640提升至$1,675。除了金額不同外，這兩個津貼有什麼分別？其實簡單而言，最大的分別便是年齡需求和經濟審查。

長生津 VS 高齡津貼 長者生活津貼（長生津） 高齡津貼（生果金） 年齡需求 年滿65歲或以上 年滿70歲或以上 經濟審查 需要 不需要 津貼金額 $4,345 $1,675 申請資格 居港滿7年、離港不超過90天

長者生活津貼的入息及資產限額 單身人士 夫婦 每月總入息 $10,770 $16,440 資產總值 $406,000 $616,000

長者生活津貼、高齡津貼可同時申請嗎？申請時需要什麼文件？

高齡津貼（生果金）與長者生活津貼（長生津）不能同時申請，只能領取其中一項。申請時須遞交以下證明文件的副本：

1. 申請人的身份、年齡及居港的證明文件，如香港身份證、出生證明書等；

2. 申請人的銀行帳戶證明文件，如銀行存摺第一頁、月結單等，須清楚顯示申請人的姓名及戶口號碼（只接受個人戶口作為領款用途，聯名戶口並不適用）；

3. 申請人在緊接申請前一年所有旅行證件，包括護照、香港特別行政區簽證身份書等的離港紀錄及有關個人資料的頁數。

4. 另外，申請長者生活津貼的人士，如婚姻狀況為「已婚」或「同居」，須提交申請人配偶或同居人士的身份證明文件。



長者生活津貼、高齡津貼如何申請？

有需要人士可透過以下途徑申請相關津貼。申請人亦可授權其他人士代其提出申請，但社署接到申請後，會安排職員會見申請人以核實其申請資格。詳情可查詢社會保障辦事處。

1. 已啟用數碼簽署功能的「智方便+」用戶，可直接填寫網上表格；或

2. 透過電話／傳真／電郵／親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處提出申請；或

3. 在社署網頁下載「公共福利金計劃申請表」，填妥後連同有關的文件副本，寄回或親自交回社會保障辦事處；或

4. 由政府部門或其他非政府機構轉介。

社署接到申請後，會安排職員會見申請人，當完成會見及資料齊備，處理時間一般是6星期。社署會發出申請結果通知書給申請人。須留意，所有申請手續均須在香港辦理。

長者生活津貼、高齡津貼如何發放？

成功申請長生津或生果金後，津貼發放將從社會福利署收到申請的日期起算（若由其他機構轉介，則以申請或轉介日期為準），以較後日期為準。津貼通常每月一次發放，自動存入指定銀行帳戶。在特殊情況下，社會福利署也可安排直接派送現金給申請者。

長者生活津貼、高齡津貼領款期間有離港寬限嗎？

公共福利金受惠人士在付款年度內居港不少於60天，便可領取全年的津貼，即該年度可離開香港最多305天（閏年為306天）。

