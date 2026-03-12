長者生活津貼｜長生津/生果金分別？申請資格+方法一文看　附連結

撰文：蘇翰林
出版：更新：

長者生活津貼｜長者生活津貼（長生津）和高齡津貼（生果金）有什麼分別？香港長者津貼繁多，不少人為家中長者申請津貼時未必懂得區分，但其實當中大有不同，包括申請資格、資產上限、津貼金額等，《香港01》「好食玩飛」為大家整理出長者生活津貼懶人包，詳情即睇下文！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者生活津貼、高齡津貼最新金額是多少？兩者有何分別？

長生津金額、高齡津貼由2026年2月1日起統一上調2.2%，分別由$4,250增至$4,345，以及由$1,640提升至$1,675。除了金額不同外，這兩個津貼有什麼分別？其實簡單而言，最大的分別便是年齡需求和經濟審查。

長生津 VS 高齡津貼

長者生活津貼（長生津）

高齡津貼（生果金）

年齡需求

年滿65歲或以上

年滿70歲或以上

經濟審查

需要

不需要

津貼金額

$4,345

$1,675

申請資格

居港滿7年、離港不超過90天

長者生活津貼的入息及資產限額

單身人士

夫婦

每月總入息

$10,770

$16,440

資產總值

$406,000

$616,000

長生津金額、高齡津貼由2026年2月1日起統一上調2.2%。（資料圖片）

長者生活津貼、高齡津貼可同時申請嗎？申請時需要什麼文件？

高齡津貼（生果金）與長者生活津貼（長生津）不能同時申請，只能領取其中一項。申請時須遞交以下證明文件的副本：

1. 申請人的身份、年齡及居港的證明文件，如香港身份證、出生證明書等；
2. 申請人的銀行帳戶證明文件，如銀行存摺第一頁、月結單等，須清楚顯示申請人的姓名及戶口號碼（只接受個人戶口作為領款用途，聯名戶口並不適用）；
3. 申請人在緊接申請前一年所有旅行證件，包括護照、香港特別行政區簽證身份書等的離港紀錄及有關個人資料的頁數。
4. 另外，申請長者生活津貼的人士，如婚姻狀況為「已婚」或「同居」，須提交申請人配偶或同居人士的身份證明文件。

申請長者生活津貼的人士，如婚姻狀況為「已婚」或「同居」，須提交申請人配偶或同居人士的身份證明文件。（資料圖片）

長者生活津貼、高齡津貼如何申請？

有需要人士可透過以下途徑申請相關津貼。申請人亦可授權其他人士代其提出申請，但社署接到申請後，會安排職員會見申請人以核實其申請資格。詳情可查詢社會保障辦事處

1. 已啟用數碼簽署功能的「智方便+」用戶，可直接填寫網上表格；或
2. 透過電話／傳真／電郵／親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處提出申請；或
3. 在社署網頁下載「公共福利金計劃申請表」，填妥後連同有關的文件副本，寄回或親自交回社會保障辦事處；或
4. 由政府部門或其他非政府機構轉介。

社署接到申請後，會安排職員會見申請人，當完成會見及資料齊備，處理時間一般是6星期。社署會發出申請結果通知書給申請人。須留意，所有申請手續均須在香港辦理。

社署接到申請後，會安排職員會見申請人。（資料圖片）

長者生活津貼、高齡津貼如何發放？

成功申請長生津或生果金後，津貼發放將從社會福利署收到申請的日期起算（若由其他機構轉介，則以申請或轉介日期為準），以較後日期為準。津貼通常每月一次發放，自動存入指定銀行帳戶。在特殊情況下，社會福利署也可安排直接派送現金給申請者。

長者生活津貼、高齡津貼領款期間有離港寬限嗎？

公共福利金受惠人士在付款年度內居港不少於60天，便可領取全年的津貼，即該年度可離開香港最多305天（閏年為306天）。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）

長者免費健身4大推介｜$0學太極/跳舞/瑜伽/免費健身室+報名方法長者優惠｜免費剪髮3大機構　上門都得！持長者咭+登記方法+詳情樂悠咭長者咭分別｜用途、優惠不同？兩張都要申請？附100大優惠長者津貼2026｜22大福利！長生津+生果金擬2月起加碼　附申請資格
長者
長者服務
生果金
食玩買情報