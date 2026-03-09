長者優惠｜免費剪髮3大機構　上門都得！持長者咭+登記方法+詳情

長者優惠｜長者剪頭服務｜長者只要持有長者咭，除了餐廳、商店、交通等有優惠外，其實連剪頭髮也有長者福利，現時有不少社福機構提供義剪服務，只要登記便可免費剪髮，若是行動不便的長者，也可申請上門剪髮服務。想知如何申請、地點在哪，就要留意下文！



長者可以在哪裡免費剪頭髮？

長者免費剪髮【1】義剪無邊界

義剪無邊界由一群熱心義工成立，致力為有需要的人供應免費理髮服務。機構為65歲或以上的長者，以及行動不便人士，提供免費到戶剪髮服務。申請人可於以下網站提交申請表。

義剪無邊界申請表

注意事項：

1. 義工上門服務時，須有最少一位親友／姐姐／或其他人士在場

2. 請於接受服務前，預先洗頭



長者免費剪髮【2】YM HAIR

即日至3月31日，由PARK SIGNATURE溱柏贊助、YMCA的社企單剪店YM HAIR提供剪髮服務。65歲或以上長者，只要持有效長者咭（或需身份證核實）便可享受此服務。每日名額5個。詳情可瀏覽官方網頁或Facebook&IG社交平台。

登記方法如下：

1. 星期一至星期五到沙田YM HAIR店舖

2. 出示長者咭給店員登記

3. 按店外張貼時間表安排即日剪髮



地址：沙田石門京端廣場二期一樓122號舖（YM HAIR）

營業時間：

星期一、二、四至六 10:00am-8:00pm

星期三（休息）

星期日 9:00am-7:00pm

（營業時間及即日安排以門外張貼時間表為準）



長者免費剪髮【3】銀助手silverhub

銀助手silverhub是由社福界、醫護界和商界跨界別組成的非牟利機構，為長者提供不同類型的上門服務，包括上門護甲、上門剪髮服務。剪髮服務主要為行動不便的長者而設。有需要人士，可瀏覽銀助手官方網站。

上門剪髮服務範圍：為行動不便長者提供上門剪髮服務

服務範圍：



上門護甲服務範圍：為長者護理手甲脚甲、灰甲、嵌甲、厚甲等問題

*護甲師自備一次性的裝備，包括帽子、防護衣、手套和口罩，所有修甲工具每次均經過正確消毒處理。



