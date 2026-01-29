長者津貼2026｜22大福利！長生津+生果金擬2月起加碼　附申請資格

長者津貼2026｜長者們注意！政府及不同機構不時會推出專為銀髮族而設的福利及優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合22大長者津貼，當中包括電費津貼、爐具維修、住宅維修、牙科保健等優惠及福利。另外，社會福利署已向立法會福利事務委員會建議，上調高齡津貼（生果金）及長者生活津貼（長生津）的每月金額，待立法會通過後，將在今年2月1日生效。詳情即睇下文！



長者有什麼津貼？

長者津貼2026【1】高齡津貼（生果金）

社會福利署已向立法會福利事務委員會建議，生果金每月金額從$1,640提升至$1,675，即增加$35，上調幅度2.1%。待立法會通過後，將於今年2月1日開始實施。

公共福利金計劃下的高齡津貼（又稱生果金），是為70歲或以上、連續成為香港居民最少七年，以及在緊接申請日期前連續居港最少一年的長者提供的現金津貼，並無相關入息限制。

👉🏻 高齡津貼申請方法及詳情

長者津貼2026【2】長者生活津貼（長生津）

除高齡津貼外，社會福利署亦向立法會福利事務委員會建議，長生津上調2.2%，每月金額從$4,250增至$4,345，共增加$95。待立法會通過後，將於今年2月1日起生效。

長者生活津貼（長生津）同樣是公共福利金計劃下的的津貼，為65歲以上有經濟需要的長者提供的經濟支援。申請人須符合入息及資產限額及居港規定才可申請。目前每月資助額劃一為$4,250。

● 年滿65歲或以上;

● 已成為香港居民最少七年，以及在緊接申請日期前已連續居港最少一年（在該年內如離港不超過90天，亦視為符合連續居港一年的規定）;

● 申報資產及入息的水平沒有超過規定限額；

● 不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼/傷殘津貼或綜合社會保障援助。



長者生活津貼（長生津）入息及資產限額。（圖片來源：1823 | 數字政策辦公室）

👉🏻長者生活津貼申請方法及詳情

長者津貼2026【3】長者咭

長者咭是能夠為長者提供受認可的年齡證明，以方便長者享用政府部門、公共機構或商戶的長者優惠及折扣。只要是年滿65歲的香港居民均符合申請資格。申請人可以使用郵寄、網上或親身到長者咭辦事處申請。像大家樂、美心MX、華星冰室、85℃等連鎖餐廳及麵包店亦有提供長者優惠，出示長者咭便可使用長者折扣！

👉🏻 長者咭申請方法及詳情

長者津貼2026【4】綜合社會保障援助（綜援）

雖然綜合社會保障援助（綜援）並非只為長者而設，但年齡65歲或以上的長者將被歸類為長者，符合入息及資產限額及居港規定的申請者可獲得長者綜援資助。

單身長者的每月標準綜援金額為$4,250、家庭成員的每月標準綜援金額為$3,995；若殘疾程度達100%的長者，單身及家庭成員分別可獲得$5,130及$4,540的長者綜援資助；需要經常護理的單身長者每月綜援金額則為$7,225、家庭成員則為$6,620。

👉🏻長者綜援資助申請方法及詳情

綜援計劃資產限額參考

綜援計劃資產限額參考（社會福利署網頁截圖）

長者津貼2026【5】長者醫療券計劃

長者醫療券計劃為65歲以上持有效香港身份證的長者提供醫療券以支付私營基層醫療服務的費用，金額為每年$2,000，累積金額最多$8000，以電子方式透過「醫健通」發放。

醫療券適用於已登記參加計劃的服務提供者，例如：私營西醫、中醫、牙醫、視光師等。長者不需預先登記，只需向已登記的醫療服務提供者出示身份證，便可以開設個人的醫療券戶口。

👉🏻 長者醫療券計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【6】醫療費用減免

醫院管理局設有醫療費用減免機制，為有需要的病人提供援助。合資格人士只須於每次登記求診時通知醫院／診所職員乃「符合醫療費用豁免資格人士」，並出示身份證明文件，職員透過聯機查詢系統確認資格後，即可獲豁免公營醫療服務的收費。

合資格人士：

● 綜合社會保障援助受助人（綜援）

● 長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人

● 75歲或以上長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃下）受惠人



此外，沒有領取上述社會福利的三類人士，包括：低收入人士、長期病患者及貧困年長病人，亦可向各公立醫院和診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位申請減免繳費。只要符合相關經濟原則，即可根據加強後的機制申請醫療費用減免。

👉🏻 醫療費用減免的經濟準則及申請方法詳情

長者津貼2026【7】廣東院舍照顧服務計劃

社會福利署推行「廣東院舍照顧服務計劃」擴展措施，為正在輪候資助護理安老宿位並有意在內地養老的長者提供資助服務。由2023年7月28日起，社署擴大「計劃」受惠長者範圍，除輪候資助護理安老宿位的長者外，也包括輪候資助護養院宿位的長者。

申請資格：

● 年齡達65歲或以上，由於個人、社會、健康及／或其他原因而未能在家中居住的長者；

● 年齡介乎60至64歲之間的人士亦可提出申請，但須證實確有需要接受住宿照顧。

＊申請人在提出申請資助院舍照顧服務時，均需要接受「安老服務統一評估」。



👉🏻廣東院舍照顧服務計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【8】長者社區照顧服務券計劃（社區券）

長者社區照顧服務券計劃（社區券）是由社會福利署推行的試驗計劃，讓合資格長者因應個人需要，選擇合適的照顧服務。社署會根據長者及同住家人的收入進行經濟狀況審查，釐定長者的共同付款級別。

社區券適用於家居服務、護送服務、日間到戶看顧、個人照顧服務、復康運動等。被「安老服務統一評估機制」下獲評定為適合社區照顧服務或院舍照顧服務，並正在中央輪候冊而尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務的長者均可申請。

👉🏻 長者社區照顧服務券計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【9】長者維修自住物業津貼計劃

長者維修自住物業津貼計劃是市區重建局為全港長者自住業主提供財政資助的計畫，年滿60歲的長者業主，符合入息及資產限額等條件，便可申請上限$80,000的維修津貼，津貼適用於樓宇結構改善工程、樓宇保養相關工程、住用單位維修等。

👉🏻 長者維修自住物業津貼計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【10】長者公共交通票價優惠計劃

長者公共交通票價優惠計劃讓長者可以每程2元的優惠票價，使用指定公共交通工具及服務。年滿60歲或以上香港居民只要使用樂悠咭便可以享用優惠。不過需要留意，由2024年8月25日起，不記名長者八達通及一般個人八達通不再適用於$2優惠計劃，60至64歲香港居民必須使用樂悠咭享用$2乘車優惠；65歲或以上香港居民如仍未有樂悠咭，應盡快申請。

提提大家，2026年4月起，$2乘車優惠將改為「兩蚊兩折」收費，即$10或以下車費維持$2，高於$10的車費則收取其原價2折。

👉🏻 長者公共交通票價優惠計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【11】社區牙科支援計劃

社區牙科支援計劃現已擴大服務範圍，接替關愛基金「長者牙科服務資助」項目，並涵蓋「無家者」。資助項目包括口腔檢查、緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）、X光檢查、補牙和拔牙、洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋和牙冠及鑲配活動假牙服務。

申請人必須符合下列所有條件：

● 持有有效香港身份證或《豁免登記證明書》；及以下各項的目前受惠人／受助者：

● 社會福利署（社署）轄下長者生活津貼；或

● 社署轄下長者社區照顧服務券計劃（第二級共同付款級別）；或

● 社署轄下綜合家居照顧服務（體弱個案）；改善家居及社區照顧服務或家居支援服務（第一或第二級別收費、第一或第二級共同付款級別）；或

● 醫院管理局（醫管局）的病人並已獲得醫療費用減免機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）。

● 透過指定的非政府組織社工協助申請參加計劃的無家者；及已登記加入「醫健通」。



資助服務：

社區牙科支援計劃資助服務範圍（衛生署截圖）

👉🏻 長者牙科服務資助申請方法及詳情

長者津貼2026【12】政府防疫注射計劃

為減低長者染上流感的風險及減輕其病情和併發症，衞生署長者健康中心為65歲或以上的的香港居民，免費注射季節性流感疫苗。65歲或以上的長者若於公營診所求診而有高風險情況、 領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書，可透過計劃於公營診所免費接種肺炎球菌疫苗、季節性流感疫苗。

長者健康中心會員接種疫苗的安排（衛生署長者健康服務官網截圖）

👉🏻 政府防疫注射計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【13】香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」

香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」為香港電燈有限公司註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，每個月最初200度電費四折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

👉🏻 香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」申請方法及詳情

長者津貼2026【14】中華電力「長者電費優惠計劃」

中華電力「長者電費優惠計劃」同樣為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，合資格人士可享每2個月最高400度限額之半價電費優惠、 電費按金全免、無須繳付最低基本收費。申請人可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

👉🏻 中華電力「長者電費優惠計劃」申請方法及詳情

長者津貼2026【15】香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」

香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」為合資格長者提供每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠；豁免按金、保養月費、每月基本收費；免費煤氣爐具維修服務、煤氣爐具和喉管安全檢查；以及優先預約維修服務。合資格長者可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

👉🏻 香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」申請方法及詳情

長者津貼2026【16】蜆殼中央石油氣長者優惠計劃

蜆殼中央石油氣長者優惠計劃為合資格長者提供優惠，包括免費爐具維修服務、進行定期安全檢查、豁免維修保養月費及豁免每月最低收費。合資格長者可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

申請資格：

● 為蜆殼中央石油氣註冊住宅客戶，及

● 年齡六十歲或以上，及

● 獨居或與同等資格長者同住，及

● 目前領取或有資格領取綜合社會保障援助



👉🏻 蜆殼中央石油氣長者優惠計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【17】香港電訊「長者愛心線」

香港電訊為合資格的60歲以上香港居民提供免費的家居電話服務，可豁免申請人電話線路安裝費及電話費，不過國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他服務則不包括在內。合資格長者可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

申請資格：

● 香港居民，及

● 年齡為六十歲或以上，及

● 單獨居住或兩位長者同住，及

● 沒有領取綜合社會保障援助金，及

● 無工作，無入息，經濟有困難，及

● 資產上限（獨居長者$70,000；兩位長者同住$100,000）



👉🏻 香港電訊「長者愛心線」申請方法及詳情

長者津貼2026【18】持續進修基金

持續進修基金為年齡18歲或以上的人士提供持續教育和培訓的資助，資助上限為25,000元，並無入息審查。每個課程都會有其特定的要求，申請人必須達到至少70%的出席率並且通過課程評估才可成功獲得資助。政府亦有展開長者學苑計劃及提供長者進修課程，讓長者可以持續學習。

👉🏻 持續進修基金申請方法及詳情

長者津貼2026【19】慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）

慢性疾病共同治理先導計劃針對45歲或以上的香港市民，提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，並度身訂造健康管理方案，以控制慢性疾病的風險因素。政府提供部分費用資助，鼓勵市民儘早進行健康篩查，合資格市民可以前往地區康健中心登記成為會員，加入「醫健通」，報名參加計劃及自行揀選家庭醫生。

參加資格：

● 45歲或以上香港居民

● 沒有已被確診患有糖尿病或高血壓

● 已登記加入「電子健康系統」，並成為地區康健中心／站的會員



👉🏻 慢性疾病共同治理先導計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【20】護老者津貼計劃

社會福利署推出「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」（「護老者津貼計劃」），向低收入家庭護老者發放生活津貼，以補貼其生活開支。符合資格的護老者在為受照顧長者提供指定照顧時數，可每月獲發放$3,000津貼；如護老者同時照顧多於一名符合申請條件的長者，並經認可服務單位評估為有能力及適合同時照顧超過一名長者，該護老者則每月最多可獲發$6,000。

申請人家庭每月入息限額參考：

家庭每月入息限額參考（社會福利署）

👉🏻 護老者津貼計劃申請資格、申請方法及詳情

長者津貼2026【21】外傭護老培訓試驗計劃

社署由2018年起推行「外傭護老培訓試驗計劃」，以加強外傭照顧體弱長者的技巧，提高長者在社區的生活質素，支援長者「居家安老」。現正或將會照顧體弱長者的外傭均可接受免費培訓，學習照顧中風長者、協助長者服用藥物及餵食、協助長者沐浴及長者的口腔護理等基本知識和技巧。

👉🏻 外傭護老培訓試驗計劃申請方法及詳情

長者津貼2026【22】長者日間暫託服務

長者日間暫託服務為居於社區的長者提供短期日間照顧，以紓緩照顧者的照顧壓力。日間暫託服務的服務使用者無須經過「安老服務統一評估機制」評估，長者只需符合指定條件，即可獲接納使用長者日間暫託服務，收費由每節$21起。

申請人指定條件參考：

長者須符合下列條件，方可獲提供暫託服務：

● 60歲或以上；

● 需要一般起居照顧及／或有限度的護理服務；

● 適合過羣體生活，例如沒有侵略或暴力行為；

● 以及沒有或患傳染病。



👉🏻 長者日間暫託服務申請方法及詳情

