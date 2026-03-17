浴室寶乾衣｜錯1步吹足全晚嘥電兼唔乾！附消委會實測＋乾衣4貼士

浴室寶乾衣｜春天回南天，天氣潮濕，衣物難以晾乾，不單產生一陣「噏」味，更容易導致發霉！近年很多人都在家中安裝浴室寶，更會把洗淨的衣物放到浴室風乾，到底怎樣使用浴室寶乾衣，才最有效率、最省電？今次《好食玩飛》就幫大家拆解浴室寶乾衣4大秘訣！



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浴室寶乾衣｜浴室寶4大類型

市面上的浴室寶可分為天花式、窗口式、掛牆式、移動式四種。以效果而言，天花式因為由上而下送風，空氣對流較均勻，所以效果相對較好。以安裝條件而言，天花式的限制較大，浴室需要有假天花才能安置；窗口式需要有合適的窗口安裝；掛牆式需要接駁排氣喉出室外；而移動式（免安裝）就適合沒有窗戶或無法拉喉的浴室使用。

浴室寶乾衣原理（消委會圖片）

浴室寶乾衣原理

很多家庭都會利用浴室寶乾衣。浴室暖風機的乾衣原理，是透過吹出暖風提升室內及衣物溫度，同時降低濕度來加速水分揮發。天花式及窗口式型號更會間歇性將室內水氣抽走，並換入室外較乾燥的空氣，有助加快乾衣及減低能耗 。至於移動式型號，由於沒有抽氣功能，因此在消委會的測試中並沒有進行乾衣表現的評估。

浴室寶乾衣原理（消委會圖片）

浴室寶乾衣｜消委會評測 乾衣時間差2倍、耗電多1倍

據消費者委員會（消委會）過往的評測，就數量相同、濕度相近的濕衣物，按同樣的次序掛在各大浴室寶的出風口前，監察衣物在8小時內乾透的程度。最終發現不同款式的浴室寶在乾衣的時間上可以相差近2倍，效果最佳的樣本（樂聲 Panasonic FV-23BWN2H）只需少於3.3小時就可以風乾衣服，而效果最差的樣本（金章 Zanussi ZBH1015）則需要超過6.4小時。

在乾衣效果方面，天花式浴室寶表現同樣較好，所需的時間較短，耗用能量也較低。而窗口式浴室寶乾衣效果會受到衣物與出風口的距離影響，導致熱風或暖風難以接觸到較遠的衣物，令乾衣時間變長，耗用能量也較大。而電費成本亦相差近1倍，據消委會推算，假設用戶每月乾衣15次，耗電量最低的型號（樂聲 Panasonic FV-23BWN2H、三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK、KDK 30BGCH）每月費用約為$86.4，而耗電量最高的型號（例如新朗 Cinetron CV-88W、卓爾 Summe SBH-103、金章 Zanussi ZBH1015）每月費用卻高達$167.4，兩者相差接近1倍 。

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浴室寶乾衣｜4大乾衣TIPS

除了要留意浴室寶的款式外，消委會亦提醒浴室的空間、密封程度、與衣物的距離／方向、不同操作模式的氣流量及氣流溫度，都會影響乾衣的效果。建議使用浴室寶乾衣時，應留意以下4點：

1. 應把浴室窗戶關好

2. 務必把座廁蓋上

3. 把衣物放近出風口，並留有空隙，令乾衣效果更佳

4. 切勿把濕衣物直接掛在機身上或遮蓋出風口，以免影響運作及產生危險



衣物排列也會影響乾衣效果。(unsplash圖片）

消委會指出，用抽濕機乾衣的能源消耗普遍比浴室寶低，所以如果家中有附帶乾衣功能的抽濕機，不妨以抽濕機來乾衣，或者兩者配合使用。

想知道更多去除衣物異味的TIPS，可參考另一篇文章：潮濕回南天｜專家5招衣服速乾防噏味 室內晾衣最佳位置+窗邊最錯

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