銀行隱藏收費5大｜滙豐打簿$50！6類人豁免／1銀行寄月結單收$120

銀行隱藏收費｜每日都有不少人需要使用銀行處理日常開支及事務，但原來使用銀行服務有不少隱藏收費，除了信用卡年費、郵寄結單收費等基本費用外，原來紙幣及輔幣現金存款都要收費？《香港01》「好食玩飛」整合5大香港銀行的隱藏收費，即看內文！



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銀行隱藏收費——滙豐銀行

滙豐銀行（資料圖片）

滙豐銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、個人綜合理財戶口、萬用戶口

豁免

滙豐卓越理財

全面理財總值1,000,000港元或以上：豁免

全面理財總值1,000,000港元以下：每月380港元

滙豐One

香港身分證持有人：豁免

2026年1月1日之前開戶的非香港身分證持有人：豁免

2026年1月1日或之後新開戶的非香港身分證持有人（全面理財總值10,000港元或以上）：豁免

2026年1月1日或之後新開戶的非香港身分證持有人（全面理財總值10,000港元以下）：每月100港元

滙豐銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）

豁免

500個輔幣或以上（一日內）

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One：存款額的2％（最低收費55港元）

滙豐卓越理財：存款額的1％（最低收費30港元）

滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

200張現鈔或以下（一日內）

豁免

200張現鈔以上（一日內）

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One：存款額的0.25％（最低收費55港元）

滙豐卓越理財、滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

滙豐銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

5月1日起實施

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One：每次50港元*

滙豐卓越理財、滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

（*18歲以下或年滿65歲或以上人士、長者卡持有者、綜援受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙的人士可獲豁免收費）



滙豐銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

5月1日起實施（使用分行櫃位）

個人客戶、個人綜合理財戶口、滙豐 One：每張支票5港元*

滙豐卓越理財、滙豐卓越理財尊尚、滙豐環球私人銀行：豁免

（*18歲以下或年滿65歲或以上人士、長者卡持有者、綜援受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙的人士可獲豁免收費；使用「入票易」機或其他非分行櫃位渠道存入支票，可豁免手續費。）



滙豐銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

個人理財港元往來戶口、萬用戶口、滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐卓越理財、滙豐One、個人綜合理財戶口、大學生理財戶口、現金卡戶口、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口、「外幣通」結單儲蓄戶口、外幣往來戶口或任何信用卡戶口

年費60港元*

HSBC Privé

豁免

（*18歲以下或年滿65歲或以上人士、長者卡持有者、綜援受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙的人士可獲豁免收費；使用「入票易」機或其他非分行櫃位渠道存入支票，可豁免手續費。）



銀行隱藏收費——恒生銀行

恒生銀行（資料圖片）

恒生銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

綜合戶口

全面理財總值10,000港元或以上：豁免

全面理財總值10,000港元以下：豁免

恒生銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）

豁免

500個輔幣或以上（一日內）

存款額的2％（最低收費50港元）

200張現鈔或以下（一日內）

豁免

200張現鈔以上（一日內）

存款額的0.25％（最低收費50港元）

恒生銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

恒生銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

30張或以下（一日內）

豁免

30張以上（一日內）

每張額外支票1港元

恒生銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

優越私人理財、優越理財、優進理財、綜合戶口、港元往來戶口、港元結單儲蓄戶口和ATM結單儲蓄戶口

每年7月至翌年6月的12個月期間：每戶口收費60港元*

*18歲以下或領取綜合社會保障援助（需提供有關證明）、出示傷殘人士証明文件（例如領取政府傷殘津貼文件）、持長者咭或年滿65歲之客戶可獲豁免收費。



銀行隱藏收費——中銀香港

中銀香港（資料圖片）

中銀香港隱藏收費【1】低額結存服務費

豁免

中銀香港隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）

豁免

500個輔幣或以上（一日內）

存款額的2％（最低收費50港元）

200張現鈔或以下（一日內）

豁免

200張現鈔以上／存入金額達100,000港元（一日內）

存款額的0.25％（最低收費50港元）

中銀香港隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

中銀香港隱藏收費【4】存入支票手續費

30張或以下（一日內）

豁免

30張以上（一日內）

每張額外支票1港元

中銀香港隱藏收費【5】郵寄月結單收費

每名客戶每月收5港元*

*18歲以下、65歲或以上的客戶或透過本行領取傷殘津貼／高齡津貼人士／綜合社會保障援助計劃之人士可豁免費用。



銀行隱藏收費——渣打銀行

渣打銀行（官方圖片）

渣打銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

豁免

渣打銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）

豁免

500個輔幣或以上（一日內）

存款額的2％（最低收費50港元）

200張現鈔或以下（一日內）

豁免

200張現鈔以上（一日內）

存款額的0.25％（最低收費50港元）

渣打銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

渣打銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

30張或以下（一日內）

豁免

30張以上（一日內）

備有填妥表格：每張1港元

未備有填妥表格：每張2港元

渣打銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

每月10港元*

（*18歲以下、65歲或以上的客戶或領取政府傷殘津貼／高齡津貼人士或領取綜合社會保障援助計劃人士可豁免費用。）



銀行隱藏收費——東亞銀行

東亞銀行（資料圖片）

東亞銀行隱藏收費【1】低額結存服務費

豁免

東亞銀行隱藏收費【2】紙幣或輔幣存款收費

500個輔幣以下（一日內）

豁免

500個輔幣或以上（一日內）

存款額的2％（最低收費55港元）

200張現鈔或50,000港元或以下

豁免

200張現鈔或50,000港元以上

存款額的0.5％（最低收費55港元）

東亞銀行隱藏收費【3】更新存摺紀錄手續費（打簿費）

豁免

東亞銀行隱藏收費【4】存入支票手續費

20張或以下（一日內）

豁免

20張以上（一日內）

每張額外支票2港元

東亞銀行隱藏收費【5】郵寄月結單收費

每月每賬戶10港元（或等值之其他貨幣） *

*收費不適用於長者（65歲或以上）、政府綜合社會保障援助計劃/公共福利金計劃人士（包括高齡津貼、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼及長者生活津貼）的領取人士（必須提交相關文件）之指定戶口、低收入人士（必須於分行申請豁免收費）之指定戶口及其中一位戶口持有人與上述任何一項相關之聯名戶口。



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