清明節禁忌10大｜忌帶4款水果？生日要點做？專家教掃墓最佳時間

清明節2026｜清明節習俗｜清明節禁忌｜清明節除了要掃墓祭祖，其背後還有不少禁忌需要遵守。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整理台灣命理專家小孟老師在社交平台分享的10大清明節禁忌，其中有4種水果切勿帶去掃墓。出發祭祖前必看！



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清明節的由來

清明節最初是中國農曆二十四節氣之一，這個時節正值冬去春來，氣候轉暖，大地變得清朗明潔，故為「清明」。到了唐代，唐玄宗下詔定寒食節掃墓為當時「五禮」之一，由於寒食節與清明節只隔一兩天，故兩個節日便被合併起來，逐漸形成清明節要掃墓的習俗。

清明節有什麼禁忌？

2026年4月4日便是清明節，除了掃墓、祭祖之外，還有什麼禁忌需要注意？台灣命理專家小孟老師曾在其社交平台專頁分享10大清明節不要做的事！

清明節禁忌【1】掃墓要下午3:00前完結

根據傳統風水觀念，清晨至中午為「陽氣」最重的時段，而5點日落後，為「陰氣」與「陽氣」交界的時間，容易遇上不潔之氣，故小孟老師建議在下午3點前結束掃墓。

清明節掃墓要下午3:00前完結。（AI生成圖片）

清明節禁忌【2】別到訪有先祖牌位的朋友家中

清明節屬於「陰節」，在這個日子，會有很多祖先回家。若你到訪的人，其家中有祖先牌位，他們的祖先回家時有機會跟你擦身而過。如果體質較弱，很容易因此感冒生病。

清明節別到訪有先祖牌位的朋友家。（AI生成圖片）

清明節禁忌【3】不要隨意進出老宅

風水堪輿學認為，荒廢老宅缺乏「人氣」，容易聚集陰氣與煞氣，加上清明節有很多鬼魂四處遊蕩，老宅容易吸引鬼魂聚集。為免招惹到他們，最好不要進入「陰氣」較重的地方。

清明節不要隨意進出老宅。（AI生成圖片）

清明節禁忌【4】掃墓後不宜直接回家

傳統習俗認為墓地陰氣較重，為了不要將這份磁場帶回家，建議掃墓後先到人潮眾多的市集、廟宇走走，藉由人群的「陽氣」淨化身上的磁場。

清明節掃墓後不宜直接回家。（AI生成圖片）

清明節禁忌【5】拜祭別用番石榴、番茄、香蕉和釋迦

拜祭時不要用番石榴、番茄、香蕉和釋迦。小孟老師解釋，番石榴、番茄、香蕉和釋迦分別有開空頭支票、像血、招惹鬼魂和象徵佛祖的意思，所以最好不要攜帶。

清明節禁忌【6】不要買鞋

小孟老師解釋，鞋在普通話讀音與「邪」相同，因此在清明節當天買鞋很容易招邪。

清明節不要買鞋。（AI生成圖片）

清明節禁忌【7】不要拍照

墓地屬於先人安息的場所，小孟老師提醒，在墓地隨意拍照對先人極為不禮貌，而且很容易會把祖先拍進去，加上陰氣重的場所容易拍到「不好的東西」，因此千萬別拍照。

清明節不要拍照。（AI生成圖片）

清明節禁忌【8】當天生日者不要掃墓

生日代表著「喜氣」與新生，但到墓地便會變為「煞氣」，容易會沖煞，因此這天生日的人最好不要親自去掃墓。如果真的需要前往，小孟老師建議帶著艾草出發。

清明節生日者不要掃墓。（AI生成圖片）

清明節禁忌【9】不要亂拜外人

如果祭祀的對象不是親人，而是外人（例如是朋友的親人）的話，記得前往拜祭時切記不要點香，只可在旁陪伴，以免對方的祖先對你產生好感跟你回家。

清明節不要亂拜外人。（AI生成圖片）

清明節禁忌【10】宜禁慾、禁打麻雀、禁喧鬧

如果是家中有牌位的人，清明節時祖先會回家探望，為了不要打擾祖先，建議不要在這段時間進行房事、打麻雀，看電視和聽音樂的時候也應調小聲量。

清明節禁慾、禁打麻雀、禁喧鬧。（AI生成圖片）

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