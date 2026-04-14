法國五月藝術節｜韓國國寶級女聲獻唱+360度流動宇宙！獨家買1送1

法國五月藝術節2026｜拍拖除了行街睇戲食飯還有什麼？如果想體驗一場浪漫的「巴黎」之旅，就不要錯過今年法國五月藝術節的精彩活動，不但有韓國國寶級女聲羅玧宣為大家獻唱爵士樂，還有由法國跨領域藝術家Symbiose以電子音樂及光影藝術製作的沉浸式感官體驗，一連串活動充滿浪漫法式情調，即使對藝術沒有基礎，都可陶醉其中！3大活動指定門票現時有獨家買1送1，最平人均$125就可入場！



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法國五月藝術節｜5.1日起舉行！門票獨家買1送1優惠

以為法國五月藝術節只有高雅的古典音樂和高深的畫展？今年絕對能打破你的刻板印象！2026年法國五月藝術節以「文藝再興」為主題，5月1日起於香港各地舉行多項藝術活動，不但請來全球巨星DJ Snake舉行大型露天音樂會，還有國際知名爵士歌手羅玧宣與鋼琴家Bojan Z合作，帶來殿堂級音樂表演，讓大家在浪漫又歡樂的氣氛之中感受藝術的浪漫氣氛！

如果大家已對行街睇戲食飯的拍拖公式感到厭倦，就要留意以下3大法國五月藝術節的活動，現時均有獨家買1送1優惠，最平人均$125就可入場！

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法國五月藝術節必去推介【1】羅玧宣 X Bojan Z爵樂香頌──國寶級女聲浪漫獻唱／享受「偽巴黎」之旅

韓國不止K-pop！羅玧宣將聯同法國傳奇鋼琴家Bojan Z獻奏多首名典，包括Björk、Nina Simone的作品等。羅玧宣不但曾獲法國文化部授予「藝術與文學勳章」，而且曾在「冬奧閉幕式」大舞台獻唱，是享負盛名的國寶級歌手；而Bojan Z更是被譽為法式爵士傳奇鋼琴家，其演奏以傳統與現代並重為特色，而爵樂香頌曲風慵懶、自帶微醺氛圍，觀眾就像享受著一場聽覺Spa般，讓人不自覺陶醉其中。大家即使對爵士樂沒有任何基礎，都能在這次音樂會中享受到極佳的浪漫體驗，絕對值回票價！

是次音樂會更選址在香港大會堂音樂廳，位置就在中環，周邊有齊眾多高質法國餐廳，最適合在聽音樂會之前到附近用餐，與另一半共度一場「偽巴黎」之旅！

羅玧宣 X Bojan Z爵樂香頌 👉🏻 獨家買1送1優惠✨✨

日期：2026年5月1日（星期五）

時間：晚上8:00

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$580／$480／$380／$250

01獨家買1送1門票：$580（2位入場)｜人均$290｜原價$1,160

＊每位另收手續費$9



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法國五月藝術節必去推介【2】星海音航──放慢腳步感受魅力／360度打卡able流動宇宙空間

放慢腳步就可以感受宇宙和大自然的魅力？《星海音航》由法國跨領域藝術家Symbiose創作，有別於一般的裝置藝術，展覽沒有冷冰冰的電腦特效，而是巧妙地利用真實的水波律動和光線折射，再配合法國著名音樂人IUNI操刀的電子音樂，將整個黑盒劇場幻化成一個360度的流動宇宙，非常夢幻！大家置身其中，便猶如在宇宙間漫遊，更可藉此重新看見日常生活中容易忽略的細節，在打卡之餘還可放鬆身心，感受當下。

《星海音航》光影音樂會 👉🏻 獨家買1送1優惠✨

星海音航──放慢腳步感受魅力／360度打卡able流動宇宙空間（官方圖片）

日期：2026年5月30日至31日（星期六至日）

時間：下午2:30及5:00

地點：大埔文娛中心黑盒劇場

票價：$250

01獨家買1送1門票：$250（2位入場)｜人均$125｜原價$500

＊每位另收手續費$9



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法國五月藝術節必去推介【3】鮮于睿權與艾爾米爾四重奏──國際鋼琴大賽冠軍演奏家＋巴黎著名樂團共演／猶如觀賞浪漫法國電影

閉上眼體驗一場巴黎浪漫之旅！首位贏得范克萊本國際鋼琴大賽冠軍的韓國演奏家鮮于睿權，將會與來自巴黎的樂團艾爾米爾四重奏共同獻奏，選曲包括拉威爾《圓舞曲》、法朗克《鋼琴五重奏》、奏德布西《弦樂四重奏》，以及樂團首張專輯收錄的貝多芬《拉祖莫夫斯基四重奏》等，其中德布西的音樂以空靈、夢幻及充滿治癒感見稱，而法朗克《鋼琴五重奏》則充滿澎湃激情，有別於一般演唱會的喧鬧，觀眾坐在席間就像觀賞了一部浪漫的法國電影，感受更夢幻典雅的音樂體驗！

鮮于睿權與艾爾米爾四重奏 👉🏻 獨家買1送1優惠✨

鮮于睿權與艾爾米爾四重奏──國際鋼琴大賽冠軍演奏家＋巴黎著名樂團共演／猶如觀賞浪漫法國電影（官方圖片）

日期：2026年5月12日（星期二）

時間：晚上8:00

地點：香港大會堂劇場

票價：$520／$480

01獨家買1送1門票：$520（2位入場)｜人均$260｜原價$520

＊每位另收手續費$9



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