五一黃金周｜香港好去處10推介全免費！動漫展＋葵青戲棚＋財神誕

五一黃金周香港好去處推介｜五一黃金周，香港人有3日連假，當然要好好去玩。「香港01」《好食玩飛》頻道為大家搜羅10大五一黃金周的精選活動，包括擁有逾50個街頭小食攤檔的葵青戲棚、黃大仙祠財神誕等傳統活動；亦有特設5米高高達的海港城Bandai Namco動漫展，以及神還原城寨風貌的《九龍城寨之圍城》展覽等打卡活動，全部免費，詳情即睇下文！



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五一黃金周｜有什麼香港好去處？

五一黃金周香港好去處推介【1】丙午年嗇色園黃大仙祠財神誕2026——推3大打卡活動／送琉璃聚寶盆

五一黃金周想求財神爺助你發財？適逢財神誕，嗇色園黃大仙祠財神宮將於五一黃金周（5月1至10日）推出連串免費祈福活動，包括「聚寶盆撈元寶」，於財神宮請領單張金箔即可獲贈琉璃聚寶盆（小）一個；請領「五路財神」金箔套裝更可獲贈琉璃聚寶盆（大） 一個。此外，現場更有「財神誕」主題打卡位、「祈願銅錢」裝置等特色區域，讓你在五一期間都可以行大運！

日期：2026年5月1日至10日 (星期五至日)

地點：嗇色園黃大仙祠財神宮及月老廣場

時間：8:00至16:30



五一黃金周香港好去處推介【2】葵青戲棚傳統文化節2026——50多個攤檔／傳統手工藝品＋特色小食

葵青戲棚傳統文化節2026由即日起至5月2日以及5月17至21日舉行！活動將分別慶祝「真君誕」及「天后誕」兩個傳統節日，在傳統工藝搭建的竹製戲棚內，上演傳統文化表演節目，同時在場內設立50多個特色攤檔，售賣各種特色小食及傳統手工藝品，如麵粉公仔、繩結、剪紙等，讓市民感受傳統文化的深厚氣氛！

活動日期：

第一期（配合「真君誕」）：即日至5月2日

第二期（配合「天后誕」）：2026年5月17日至21日

地點：青衣體育會運動場（青衣青綠街38號）

特色攤檔：13:00-23:00／粵劇日戲：14:00-17:00／粵劇晚戲：19:00-23:00

費用：免費入場



五一黃金周香港好去處推介【3】《九龍城寨之圍城》電影場景展——50個電影場景神還原城寨／體驗飛機低飛的真實感

榮獲香港電影金像獎「最佳電影」的《九龍城寨之圍城》，細緻還原昔日城寨風貌，獲得一致好評。如果想一睹這份香港電影人嘔心瀝血的傑作，就不能錯過《九龍城寨之圍城》電影場景展！

展覽現時在九龍城寨原址，即現時的九龍寨城公園舉行，多達50個電影場景將結合大型投影技術，帶觀眾跨時間沉浸式體驗城寨環境，讓參觀者感受飛機低飛時，掠過城寨的真實感，大家參觀完展覽後，更可順道遊覽九龍寨城公園，體驗獨特的香港文化！

地點：九龍寨城公園

＊展覽視乎現場情況實施人流管制，入場人士或須現場領籌入場。



五一黃金周香港好去處推介【4】跑馬地母親節周末市集——準備母親節禮物必逛！

跑馬地母親節周末市集將於5月2日至3日舉行，讓大家為母親節準備禮物！現場將提供各式各樣的手工商品，種類包括新鮮麺包、特色飮品、糕點、健康食品、精緻環保家品、時尚手袋飾物、天然護膚品、香薰蠟燭、寵物食品及手作工藝，喜歡逛市集的切勿錯過！

地點：跑馬地綿發街16號地下

時間：10:30至18:30

日期：5月2日至3日



五一黃金周香港好去處推介【5】 屯門天后廟廣場——全長57米紗龍／七百年歷史民間藝術

香港潮連同鄉會將聯同屯門新慶村及潮連芝山紗龍隊，於2026年5月5日星期二晚上，在屯門天后廟廣場舉辦「潮連紗龍再現香江」表演活動。「舞紗龍」為潮連地區跨越7世紀的傳統節慶技藝，大家可藉此欣賞這項有著七百年歷史的民間藝術。

與一般舞龍不同，紗龍全長57米，分24節，以輕盈通透的紗布紮作而成，表演時龍身內點燃燭光，在夜色中明亮剔透，極具視覺衝擊力！而舞者更需要在高速舞動中確保燭火不滅，同時展現驚險流暢的武術舞姿，非常精彩！

日期：2026年5月5日（星期二）

時間：18:30

地點：屯門舊墟天后路（屯門天后廟廣場）

演出時長：預計15至30分鐘



五一黃金周香港好去處推介【6】海港城Bandai Namco動漫展——5米高RX-78-2高達／6米海賊船

動漫迷注意啦！Bandai Namco動漫展即日至5月5日登陸尖沙咀海港城！活動以5大人氣動漫，包括《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》為主題，特設5米高RX-78-2高達、6米海賊船等打卡位，現場更有限定店及收集印章活動，涵蓋模型、精品及收藏品等，讓你滿載而歸！

日期：即日至5月5日

時間：10:00-22:00

地點：香港九龍尖沙咀廣東道3-27號



五一黃金周香港好去處推介【7】香港地質公園免費導賞團——專業導賞員帶領／出海睇世界級美景

五一黃金周不想在街上人擠人？不如參加香港地質公園免費導賞團！康文署及香港聯合國教科文組織世界地質公園將於2026年5月1、2、3、9及10日舉辦共10團「香港地質公園免費導賞團」，讓市民由沙頭角碼頭出發，遊歷鴨洲、吉澳及荔枝窩。公園於2021年加入聯合國教科文組織世界地質公園網路，是國際認可的世界級保護區。

活動毋需預約，即場報名，每團名額25人。欲參加人士只需於當日親臨沙頭角碼頭報名，即有機會跟從專業導賞員出海欣賞香港美景、打卡！

日期：2026年5月1日、2日、3日、9日及10日

每日兩團（第一團：9:30出發、第二團：10:15出發，共10團）

報名地點：沙頭角碼頭

＊出發前需預早到碼頭完成報名及集合；參加者須持有有效沙頭角邊境禁區許可證



五一黃金周香港好去處推介【8】香港藝術館——《園美生活——中外園林藝術》／匯聚各大世界級藝術館館藏／設互動裝置重演著作場景

即日至7月29日，《園美生活——中外園林藝術》展將於香港藝術館舉行！展覽匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館館藏，國學迷絕不能錯過明代吳門大師文徵明的作品！此外，展覽更配備乾隆皇帝、法國國王路易十四、莫奈和張大千的「語音導賞」及「一園一故事」的互動裝置，結合科技，重新演繹不同著作所描繪的場景，讓大家更沉浸式體驗藝術展！

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道10號 香港藝術館二樓專題廳

時間：10:00至18:00（周四休館）／周六、日及公眾假期為10:00至21:00

日期：即日至7月29日



五一黃金周香港好去處推介【9】太古廣場——《穿 Prada 的惡魔2》主題裝置／2米巨型紅色高跟鞋

經典時尚電影《穿 Prada 的惡魔》相隔20年終於出續集！大家又可以欣賞到Meryl Streep、Anne Hathaway和Emily Blunt的精湛演出。由即日至5月17日，太古廣場LG1層Garden Court更特設《穿 Prada 的惡魔2》打卡裝置，讓你率先感受電影中的時尚魅力，不但有高近兩米的巨型紅色高跟鞋，還有雜誌《Runway》接待處、時尚女王 Miranda的辦公室等經典電影場景，絕對值得打卡！

地點：香港島金鐘金鐘道88號（太古廣場）

時間：10:00至22:00

日期：即日至5月17日



五一黃金周香港好去處推介【10】「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽——沉浸式展覽／多國博物館精心策劃

如果是藝術愛好者，就不要錯過法國五月藝術節的「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」免費展覽。展覽融合羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館共同創作的《邂逅蒙娜麗莎》沉浸式旅程，以及多國博物館精心策劃的《文藝復興的再現》部分，透過六個沉浸式展示，包括全景式肖像及風景投映、多媒體互動裝置以及沉浸式攝影場景等，讓大家走進《蒙娜麗莎》的世界！

日期：5月1日至7月27日

時間：10:00至18:00

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館3-5



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