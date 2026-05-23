長洲太平清醮｜搶包山比賽時間+飄色路線+交通攻略！附4觀賞貼士

長洲太平清醮2026｜佛誕好去處｜一年一度的香港文化盛事長洲太平清醮將於5月21日至25日舉行。太平清醮相傳起源於清代晚期的瘟疫驅邪活動，居民為求消災，請來北帝神像鎮壓瘟疫，及後漸漸演變成長洲每年最大的傳統節慶。觀賞長洲太平清醮，絕對不能錯過飄色會景巡遊，以及刺激的搶包山比賽兩大重點活動，《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理活動的日期、時間、交通安排以及觀賞小貼士等詳情！



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長洲太平清醮2026｜長洲太平清醮舉辦日期？

長洲太平清醮舉辦日期是由2026年5月24日5月21日至25日（農曆四月初五至初九）舉行，這項傳統節不但是香港極具代表性的民間活動，更是國家級非物質文化遺產。雖然太平清醮總會讓人聯想到佛誕，但其實兩者並無關係，以往舉辦日子全憑向北帝問卜決定，自2001年與佛誕撞期並向北帝請示後，節慶才正式固定於每年佛誕（農曆四月初八）舉行。

長洲太平清醮每年都會舉辦一系列精彩的表演和比賽，包括備受矚目、由孩童打扮的飄色會景巡遊、舞麒麟、道教傳統儀式，以及驚險刺激的搶包山比賽等，吸引不少本地及海外旅客特意登島觀賞。

長洲太平清醮2026｜活動時間表

長洲太平清醮2026｜活動時間表 長洲太平清醮2026活動 日期 時間 地點 長洲飄色 2026年5月24日（星期日） 下午1時30分 長洲北帝廟遊樂場足球場（起步） 長洲太平清醮搶包山決賽 2026年5月25日（星期一） 午夜12時 長洲北帝廟遊樂場足球場

長洲太平清醮2026重點活動【1】飄色會景巡遊──小演員化身「色芯」 站兩米高鋼架上巡遊

飄色會景巡遊是長洲太平清醮別具文化特色的活動，一個個打扮成神明或古今人物的小孩，將穿梭於長洲街頭的大街小巷，造型趣怪又可愛。他們將穩穩地站在約兩米高的隱形鋼架上，營造出凌空飄浮的視覺效果，現場觀賞時，真的好難不佩服小孩子的驚人膽色！

活動路線：由北社街出發，沿新興街、大興堤路(部份)、中學路、中興街、大菜園路、大新後街、興隆正街、新興後街轉入新興街，最後返回北社街為終點。

飄色會景巡遊：2026年5月24日（星期日）



長洲太平清醮2026重點活動【2】搶包山決賽──攀14米高包山 爭奪包山王殊榮

長洲太平清醮每年的重頭戲搶包山比賽已進入決賽階段，12名晉級選手需在限時內攀上約14米高、掛滿約9000個平安包的巨型仿製鋼架包山，摘取不同分數的平安包，攀爬難度越高的平安包，分數也越高。大家可入場觀賞一眾健兒奮力爭奪「包山王」與「包山后」榮譽！

搶包山決賽：2026年5月25日（星期一）午夜12:00



搶包山決賽當晚免費派發1,650張門票

搶包山決賽活動費用全免，大會將於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並於當晚10時起將派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得。市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候。

長洲太平清醮2026｜賽後特別渡輪及通宵巴士接駁

為了疏導賽後人潮，運輸署會與新渡輪及城巴將於5月25日實施特別交通安排。

長洲太平清醮2026｜特別交通安排 交通 安排 特別渡輪 凌晨1時15分，新渡輪將加開一班由長洲前往中環的特別航班。 特別巴士路線 凌晨約1時10分至2時30分，城巴將開辦特別路線第104R號，由中環五號碼頭前往旺角。

運輸署會與渡輪及巴士公司將於長洲太平清醮期間實施特別交通安排。（資料圖片）

為配合乘客需求，多條通宵巴士路線將實施特別改道，途經中環五號碼頭並增設臨時上落客點。各路線會因應實際營運情況作改道安排，由首班車或指定時間起實施，並一直維持至凌晨約2時至2時50分不等。

受影響路線包括：

城巴：N8X、N90、N930、N952、N962號；過海路線第N182、N619號

九巴：N373、N368、N960號



長洲太平清醮2026重點活動【3】品嘗長洲特產平安包

說到長洲太平清醮，便不得不提平安包。在祭祀儀式結束後，大會通常會派發平安包，大家可藉此機會品嘗，沾沾福氣。此外，大家亦可在各小店購買平安包掛飾、鎖匙扣等小玩意，或參加當地的平安包工作坊，親手製作平安包！

大家亦可參加當地的平安包工作坊，親手製作平安包！（資料圖片）

長洲太平清醮2026｜出行4大小貼士

1. 渡輪高峰期：中環往長洲的渡輪人流高峰通常在上午10時至下午1時。建議盡量提早出發。

2. 做足防暑防雨準備：5月份天氣炎熱及偶爾有驟雨，建議出門前留意當天天氣，帶備防曬霜、太陽眼鏡、雨傘及充足飲料。

3. 如想在觀賞區觀看搶包山比賽，建議預留2小時到派票地點排隊。

4. 即使搶不到門票，大家亦可早點到比賽場地外圍的公園霸位，亦是不錯的觀賞位置！



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