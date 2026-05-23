長洲太平清醮｜搶包山比賽時間+飄色路線+交通攻略！附4觀賞貼士
長洲太平清醮2026｜佛誕好去處｜一年一度的香港文化盛事長洲太平清醮將於5月21日至25日舉行。太平清醮相傳起源於清代晚期的瘟疫驅邪活動，居民為求消災，請來北帝神像鎮壓瘟疫，及後漸漸演變成長洲每年最大的傳統節慶。觀賞長洲太平清醮，絕對不能錯過飄色會景巡遊，以及刺激的搶包山比賽兩大重點活動，《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理活動的日期、時間、交通安排以及觀賞小貼士等詳情！
長洲太平清醮2026｜長洲太平清醮舉辦日期？
長洲太平清醮舉辦日期是由2026年5月24日5月21日至25日（農曆四月初五至初九）舉行，這項傳統節不但是香港極具代表性的民間活動，更是國家級非物質文化遺產。雖然太平清醮總會讓人聯想到佛誕，但其實兩者並無關係，以往舉辦日子全憑向北帝問卜決定，自2001年與佛誕撞期並向北帝請示後，節慶才正式固定於每年佛誕（農曆四月初八）舉行。
長洲太平清醮每年都會舉辦一系列精彩的表演和比賽，包括備受矚目、由孩童打扮的飄色會景巡遊、舞麒麟、道教傳統儀式，以及驚險刺激的搶包山比賽等，吸引不少本地及海外旅客特意登島觀賞。
長洲太平清醮2026｜活動時間表
長洲太平清醮2026活動
日期
時間
地點
長洲飄色
2026年5月24日（星期日）
下午1時30分
長洲北帝廟遊樂場足球場（起步）
長洲太平清醮搶包山決賽
2026年5月25日（星期一）
午夜12時
長洲北帝廟遊樂場足球場
長洲太平清醮2026重點活動【1】飄色會景巡遊──小演員化身「色芯」 站兩米高鋼架上巡遊
飄色會景巡遊是長洲太平清醮別具文化特色的活動，一個個打扮成神明或古今人物的小孩，將穿梭於長洲街頭的大街小巷，造型趣怪又可愛。他們將穩穩地站在約兩米高的隱形鋼架上，營造出凌空飄浮的視覺效果，現場觀賞時，真的好難不佩服小孩子的驚人膽色！
活動路線：由北社街出發，沿新興街、大興堤路(部份)、中學路、中興街、大菜園路、大新後街、興隆正街、新興後街轉入新興街，最後返回北社街為終點。
飄色會景巡遊：2026年5月24日（星期日）
長洲太平清醮2026重點活動【2】搶包山決賽──攀14米高包山 爭奪包山王殊榮
長洲太平清醮每年的重頭戲搶包山比賽已進入決賽階段，12名晉級選手需在限時內攀上約14米高、掛滿約9000個平安包的巨型仿製鋼架包山，摘取不同分數的平安包，攀爬難度越高的平安包，分數也越高。大家可入場觀賞一眾健兒奮力爭奪「包山王」與「包山后」榮譽！
搶包山決賽：2026年5月25日（星期一）午夜12:00
搶包山決賽當晚免費派發1,650張門票
搶包山決賽活動費用全免，大會將於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並於當晚10時起將派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得。市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候。
長洲太平清醮2026｜賽後特別渡輪及通宵巴士接駁
為了疏導賽後人潮，運輸署會與新渡輪及城巴將於5月25日實施特別交通安排。
交通
安排
特別渡輪
凌晨1時15分，新渡輪將加開一班由長洲前往中環的特別航班。
特別巴士路線
凌晨約1時10分至2時30分，城巴將開辦特別路線第104R號，由中環五號碼頭前往旺角。
為配合乘客需求，多條通宵巴士路線將實施特別改道，途經中環五號碼頭並增設臨時上落客點。各路線會因應實際營運情況作改道安排，由首班車或指定時間起實施，並一直維持至凌晨約2時至2時50分不等。
受影響路線包括：
城巴：N8X、N90、N930、N952、N962號；過海路線第N182、N619號
九巴：N373、N368、N960號
長洲太平清醮2026重點活動【3】品嘗長洲特產平安包
說到長洲太平清醮，便不得不提平安包。在祭祀儀式結束後，大會通常會派發平安包，大家可藉此機會品嘗，沾沾福氣。此外，大家亦可在各小店購買平安包掛飾、鎖匙扣等小玩意，或參加當地的平安包工作坊，親手製作平安包！
長洲太平清醮2026｜出行4大小貼士
1. 渡輪高峰期：中環往長洲的渡輪人流高峰通常在上午10時至下午1時。建議盡量提早出發。
2. 做足防暑防雨準備：5月份天氣炎熱及偶爾有驟雨，建議出門前留意當天天氣，帶備防曬霜、太陽眼鏡、雨傘及充足飲料。
3. 如想在觀賞區觀看搶包山比賽，建議預留2小時到派票地點排隊。
4. 即使搶不到門票，大家亦可早點到比賽場地外圍的公園霸位，亦是不錯的觀賞位置！
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