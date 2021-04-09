撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-09 17:58

譚仔雲南米線（下稱 譚仔）4月8日推出香茜皮蛋魚湯米線更有加$3芫荽山，立即吸引一班芫荽控去試。不過看來芫荽量並未能滿足大家，不少人在網上分享中伏經歷，外賣米線更稱大伏重災區！

譚仔官方示意圖的芫荽山。

譚仔於4月8日推出香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇$43起，另可加錢追加芫荽和皮蛋，即吸引一班芫荽控去食。芫荽控們關注的當然是到底加$3的芫荽山份量有幾多，但不少人吃過後失望而回，紛紛在譚仔雲南米線Facebook專頁、香港芫荽黨Facebook群組和香港米線關注組Facebook群組表示「好失望」、「試完冇下次」，點擊圖片睇睇眾芫荽控中伏經歷 👇👇

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對於大量食客投訴貨不對辦，《香港01》飲食記者向譚仔查詢，店方表示推出的每款湯底、小食及配料等均有預設份量，以供所有店舖跟從。至於客人對譚仔推出全新湯底「香茜皮蛋魚湯」加配「芫茜山」及「皮蛋海」反應熱烈，店方表示在得知客人對芫茜份量有不同意見，將會加強與員工溝通，確保所有店舖跟從預設份量。

此外，記者於香茜皮蛋魚湯米線推出首日（4月8日）晚飯時段去到譚仔海之戀分店實試香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇及凍香茜青檸雪碧兩款新品，更憑兩招成功召喚出芫荽山，點擊圖片睇睇方法 👇👇

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綜合網民的經歷，暫時以尖東漆咸道南、香港仔、屯門華都、黃埔花園、秀茂坪、葵芳港鐵站旁、荃灣路德圍譚仔分店等的芫荽山份量較多，芫荽控們去食的話可以參考一下。

熱愛芫荽的網民所組成的「香港芫荽黨」Facebook群組最近繼續在網上活躍，更為飲食業創造出無限商機。不少小店或品牌相繼推出芫荽美食，《香港01》飲食記者為大家整理7間食店的芫荽新品，讓大家輕易跟著去搵食 👇👇

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😭😭😭 同場加映：熱數14款美食貴得離地 米線加凍飲$40起吃不飽 M記廿蚊餐不再 😭😭😭

早前有網民在連登討論區問「有無人覺得依家出街食嘢價錢已經離晒地」，引來大班網民討論。面對著人工追不上物價通脹，真的覺得食餐晏都很貴。明明記憶中還是廿幾蚊的米線，原來現在埋單已經過$40。點擊圖片睇睇網民熱數的14款憑什麼賣很貴的食物 👇👇

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