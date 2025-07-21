北角炮台山美食推介｜北角炮台山多住宅，隱世美食亦都多！《香港01》飲食記者精選了10間美食，有近日設限定店的均香餅家、米芝蓮上榜小食、火鍋、文青Cafe，也有造型可愛、打卡一流的港式風味冬甩！無論是附近街坊、打工仔放Lunch，或是三五知己假日聚餐，都一定找到心水美食。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

北角炮台山美食【1】天然椰子號 —— 半世紀歷史！斑蘭椰汁糕＋椰汁馬豆糕

「天然椰子號」是香港北角一間擁有逾半世紀歷史的老店，從最初只售賣新鮮椰子，逐漸發展至提供各種椰奶產品和醬料。店家堅持使用來自馬來西亞的新鮮椰子和鮮椰子水，所有年糕均是100%人手製作，不使用大型機器，保留了傳統手藝。特色糕點有斑蘭椰汁糕，以鮮榨的斑蘭葉汁製作，入口帶有淡淡的斑蘭幽香！椰子香氣都非常濃郁，口感軟糯、黏口！還有椰汁馬豆糕、椰汁千層糕等。

「天然椰子號」是香港北角一間擁有逾半世紀歷史的老店。（FB@天然椰子號）

天然椰子號

地址：北角馬寶道34號地舖



北角炮台山美食【2】Farm Chap——超可愛港式風味冬甩

冬甩外賣店Farm Chap冬甩每日限量發售，橙白色門面設計配上手繪公仔插圖，吸引不少人打卡。然而說到最吸引的，便非店家主打自家製的低糖少油冬甩莫屬。冬甩款式眾多，其中最出名的是法式焦糖燉蛋味以及港式檸茶味。由於限量發售而且店家不定時營業，所以建議大家可先預約購買，並留意官方Instagram＠farmchap，每月公布的營業時間，免卻在店面排隊等候時間，或是「摸門釘」！

Farm Chap

地址：炮台山麥連街1A號寶榮大廈地下2號舖



北角炮台山美食【3】遇見花蓮——古早味台食、紅燒牛肉麵必試

遇見花蓮位於北角電氣道，是街坊熟知的台灣小店。餐廳不但價錢親民且沒有加一服務費。其中紅燒牛肉麵、花雕雞卷麻辣拌麵、慢煮牛筋滷肉飯也是熱門菜式，紅燒牛肉麵湯頭濃郁，兼帶有微微甜味，但不會搶走牛肉本身的肉味，配合得宜且相當惹味。

遇見花蓮

地址：北角炮台山電氣道183號友邦廣場地下14-15號舖



北角炮台山美食【4】OMU cafe——蘑菇醬超濃郁的蛋包飯！

對蛋包餅情有獨鍾，就要試試OMU cafe。這家店位置雖然稍為隱蔽，但也因此而環境寧靜，啱晒Chill住歎咖啡。而餐廳主打日本菜、輕食和高品質的咖啡，其中磨菇汁蛋包飯是大熱之選。濃郁的蘑菇醬散發鹹香味，配合口感嫩滑的滑蛋、酥脆的炸雞扒口感更有層次，相得益彰。

OMU cafe

地址：北角炮台山英皇道89號桂洪集團中心地舖



北角炮台山美食【5】半島冰室——性價比之選

位於北角電氣道的半島冰室以經典茶餐廳美食聞名，每逢午餐和下午茶時段店外經常都大排長龍，其高品質且價格實惠的菜式深受顧客喜愛，而且份量十足。此外，餐廳還提供龍蝦、花膠、西冷牛排和日本蠔等高檔美食，每隔兩天更新菜單，讓食客保持新鮮感。

半島冰室

地址：北角宏安道14-28號威德閣地下2號鋪



北角炮台山美食【6】福元湯圓——米芝蓮推介

開業20多年的福元湯圓是區內老店，主打手工製湯圓和小丸子，更曾上榜米芝蓮街頭小吃，連車胎人都推介，當然不能錯過。招牌湯圓大大粒，有芝麻、花餡料生兩款，皮薄餡多，外皮煙韌，咬開後更有流心效果！

+ 3

福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖



北角炮台山美食【7】利強記北角雞蛋仔——米芝蓮街頭小食

又一車胎人推介！這間利強記北角雞蛋仔在2016年和2017年都上榜米芝蓮街頭小食，街坊更稱食過其他分店，都不及北角呢間好味，酥脆的雞蛋仔外皮，咬開內裡卻十分鬆軟，外催內軟的雞蛋仔，口感豐富，蛋漿味濃，價錢亦相當合理！

+ 2

利強記北角雞蛋仔

地址：北角英皇道492號



北角炮台山美食【8】滾得囍宮廷火鍋小炒 ——玩味十足打卡邊爐

「聖旨到！」說的是這間火鍋店的餐牌，做得像一卷聖旨一樣，門口擺放著一張大龍椅，歡迎食客拍照，店內還有其他宮庭式設計裝修，適合一大班人來聚餐打卡。除了環境高分，食物質素同樣優質，難怪成為區內人氣火鍋店！

+ 11

滾得囍宮廷火鍋小炒

地址：北角馬寶道33號馬寶學林1樓116-125號舖



北角炮台山美食【9】九份飽 —— 台灣家鄉味

香港都不少台灣食店，這間九份飽憑什麼突圍而出？就是又抵又正宗！不少網民大讚九份飽連侍應懂得講台語，加上店舖的裝潢真的令人有錯覺去了台灣。價錢方面亦都非常優惠，貼近在台灣吃飯的感覺。

+ 4

九份飽

地址：北角英皇道93號錦平中心地鋪



北角炮台山美食【10】Pause It ——文青大愛拉花咖啡

這間店走日系文青風，位於橫巷而非大街，日頭有陽光坐得好舒服！店內有意粉、All Day Breakfast等西式輕食，最吸引是咖啡的拉花，除了天鵝、葉子之外，還有高難度的飛馬，十分適合打卡！

+ 7

Pause It

地址：北角電氣道183號友邦廣場地下18號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略