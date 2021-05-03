撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-03 16:53

【將軍澳美食 / 將軍澳新店 / 將軍澳新餐廳】將軍澳愈來愈多新店進駐，除了Don Don Don Donki、Francfranc和擴大了的誠品以外，還開了不少新餐廳，非常熱鬧！《香港01》飲食記者整理了7間將軍澳新開人氣食店，大家又可以去朝聖了！

【1】陳儀興飯店@高質潮式打冷

陳儀興飯店個名字相信各位老饕餮都不全陌生，作為新蒲崗五十年老店，不止附近街坊支持，更吸引不少區外人專程來一嘗高質潮州菜滋味。其中一樣非常受歡迎的菜式就是滷水鵝肝，師傅用濃郁的滷水，細火浸熟浸鵝肝，比起法國鵝肝完全是一種的享受，咬下去不會一口油。陳儀興飯店最近在Facebook 宣佈將在軍澳開分店，各位記住留意開店日期！😋😋😋點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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陳儀興飯店 新蒲崗店地址：新蒲崗崇齡街40號地舖 將軍澳店地址：將軍澳至善街9號地下2-3號舖

【2】段純貞牛肉麵@新竹人氣過江龍

段純貞牛肉麵是台灣新竹人氣牛肉麵店，上年年尾首間海外分店登陸香港荃灣如心廣場後大受歡迎，之後火速在銅鑼灣再開分店。最近消息就是進駐將軍澳開第三間分店，除了有獨家新麵食之外，更有大胃王挑戰，只要限時內食完激量牛肉麵，連湯都飲埋晒即可免費！😋😋😋點擊睇段純貞牛肉麵出名原因及價錢，以及大胃王挑戰詳情👇👇👇

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段純貞牛肉麵 銅鑼灣店地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖 荃灣店地址：新界荃楊屋道8號如心商場一期1/F 107號舖 將軍澳店地址：將軍澳唐俊街23號MONTEREY地庫B03號舖

【3】京都勝牛@日本人氣吉列牛

來自日本京都的吉列牛排專門店京都勝牛（牛カツ京都勝牛）年初登陸銅鑼灣後，引來一陣排隊風！想不到抵港兩個月後又有好消息，第二分店將會進駐將軍澳。這店主打當然是吉列牛，香港分店秉承日本總店的製法及特色醬料配搭，選用美國、紐澳及日本牛肉，用自家調配粉漿高溫快炸60秒。😋😋😋除了牛肉，還有一樣人氣吉列食品！新店還有限定美食！點擊圖片閱讀睇埋價錢👇👇👇

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京都勝牛 銅鑼灣店地址: 謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖 將軍澳店地址: 澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地庫B03號舖

【4】花楽@打卡日式下午茶

將軍澳海濱長廊新開了一間日式餐廳，除了壽司、刺身等日本料理，更推出以「花」作主題的鳥籠層架下午茶，少女心滿分！師傅曾在米芝蓮日本餐廳學藝，店鋪環境闊落，和式設計非常舒服，重點推介是其特色下午茶，啱晒一班女生來打卡！😋😋😋點擊圖片睇下午茶menu及價錢，以及下午茶以外的精緻美食👇👇👇

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花楽 地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下G23號舖

【5】Seoulmate Cafe @ Fusion打卡韓國菜

這間Fusion韓國餐廳一直是銅鑼灣的人氣小店，可惜因為疫情關係結業，但不要緊！Seoulmate Cafe 已經衝出港島，在將軍澳開設店。鰻魚櫻花蝦飯是人氣菜式之一，外形是一座用蛋白加入墨魚汁製成的火山，最頂有一隻流心蛋黃，戳破就有火山爆發的效果，打卡效果滿分！😋😋😋想知還有哪些特色美食，立即按圖睇睇👇👇👇

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Seoulmate Cafe 地址：將軍澳唐俊街23號MONTEREY Place 地下G25B-G26A號舖

【6】Urban Coffee Roaster @復古工業風Cafe

這間本地精品咖啡店最近於將軍澳開設旗艦店，佔地約3000呎，裝修走復古工業風格，店面吸引超多人打卡。店內設有窗邊位，可以望著海景歎美食，亦可以外賣一杯咖啡到海傍散散步。Cafe最出名就是自家烘焙的咖啡豆，提供約15款手沖咖啡，另外還有沙律、主菜、甜品等美食。😋😋😋想知有哪些必食菜式，立即按圖睇睇👇👇👇

Urban Coffee Roaster 尖沙咀店地址：尖沙咀碧仙桃路7號美麗都大廈地下44號舖 銅鑼灣店地址：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下D號舖 將軍澳店地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下12號舖

【7】NOC Coffee Co. @純白4000呎Cafe

曾入選全球50間最佳咖啡店的NOC Coffee進駐將軍澳，新分店佔地4000呎，採用落地大玻增加空間感，設計以純白色、水泥灰為主，加上座位旁的綠色植物陪襯，環境舒適。新分店更設有烘焙空間，每日新鮮製造麵包蛋糕。😋😋😋想知有哪些人氣美食，立即按圖睇睇👇👇👇

NOC Coffee Co. 紅磡店地址：紅磡黃埔天地百合苑商場(第9期)地下G42號舖 西環店地址：西環西營盤德輔道西321號瑧璈地下4號舖 天后店地址：天后水星街23號地舖 灣仔店地址：灣仔大王東街2-4號地下3A號舖 銅鑼灣店地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下G23號舖 將軍澳店地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下1A號舖

🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

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😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

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😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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