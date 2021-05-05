撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-05 12:22

【日本業務超市登陸大埔廣福道】主打平價的「業務スーパー」（業務超市）在日本深受主婦及遊客歡迎，有網民發現大埔墟廣福道竟然出現香港莒首間日本業務超市！對已有一段時間無得「返鄉下」的港人來說，絕對是好消息！

卡米的在日時光 Facebook 截圖

Facebook 專頁「卡米的在日時光」昨晚（4日）貼出帖文，指有網民發現大埔墟出現日本常見的連鎖食品超市「業務スーパー」，裝修和招牌都同日本店超似，網民地紛紛留言表示期待，但同時又擔心會否是「山寨店」。

有網民便電郵到日本業務超市求證，得到回覆說在大埔開業的業務超市的確是由日本總公司授權香港代理開業的。另一Facebook 專頁「大世界.小旅人 Joanne Cheuk」在業務超市的官網也找到有香港分公司的標註。

大世界.小旅人 Joanne Cheuk Facebook 截圖，指在業務超市的官網找到有香港分公司的標註

經常去日本旅行的香港人，也會去業務超市購買手信，因為業務超市除了商品售價更為便宜外，更有其他優勢，按下圖即睇7個特點😍😍😍

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