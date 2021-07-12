撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-12 17:33

葵涌廣場和西灣河太安樓都是香港人喜愛的「掃街」天堂，各式各樣的港日台美食都有，而且價錢合理，吸引不少人專程去搵食及打卡。最近有網民討論葵廣和太安樓哪個更加優勝？《香港01》飲食頻道記者總結網民觀點，發現在5大評比中，只有一項打和，其餘都是由葵廣勝出。到底葵廣比太安樓有甚麼優勝之處？即睇下文！

葵涌廣場是香港人喜愛的「掃街」天堂。（《香港01》圖片）

葵涌廣場和西灣河太安樓都是香港人喜愛的「掃街」天堂，有網民於連登討論區開帖討論葵涌廣場和太安樓兩者評比，結果有1600人投票給葵廣，只有77人投票給太安樓。

【1.1】論食物種類──掃街必去葵廣

葵廣選擇較多，主要售賣小食，港式、日式、台式、韓式小食都有，例如章魚燒、班戟、關東煮、韓式吐司等等。雖然葵廣都有餐廳，不過去得都是為了「掃街」，街坊食正餐通常都會去智芳街、盛芳街和恒景一帶。

葵廣主要售賣小食，港式、日式、台式、韓式小食都有。（《香港01》圖片）

【1.2】論食物種類──食飯去太安樓

太安樓由於舖位數量所限，食物種類選擇較少，但有較多正餐和飽肚的食物選擇，如海南雞飯店門外經常大排長龍，車仔麵也有不少擁躉，是區內區外人的平民醫肚選擇。

太安樓有較多正餐和飽肚的食物選擇。（《香港01》圖片）

除了食物種類外，在5大方面評比中，都由葵廣勝出，當中其中一個勝出原因竟與冷氣有關。👇👇👇葵廣有冷氣已經贏晒 ？點圖睇葵廣、太安樓5大評比👇👇👇

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