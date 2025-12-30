太安樓美食推介12間｜親民價鐵板燒+超嫩海南雞　掃街必吃魚蛋佬

太安樓美食推介！位於西灣河的太安樓，可謂是港島人士掃街的不二之選。太安樓建築外表看似十分古舊，但一樓美食間間都是臥虎藏龍，別具新意！這次記者挑選了12間人氣小食店，包括有韓風豚肉吐司、牛雜、海南雞等等，美味價廉之餘，賣相也絕不輸蝕！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

太安樓美食【1】來來小吃店——正宗台灣小吃／自家製配料

來來小吃店主打台式小食和飲品，小店人氣高企，經常排長龍。而小店老闆是台灣人，大部分配料都是親自熬煮和準備，因此不少街坊都覺得食物味道正宗！其中仙草、芋圓、黑糖豆花都是熱門選擇，芋圓更是大大粒，口感軟糯，一口吃下去就感到非常有滿足感！

來來小吃店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下第二街A33B號舖



太安樓美食【2】初遇——必試基隆花雕雞鍋／鳳梨話梅松板豬柳

想在太安樓吃到高質台灣菜，不妨試試這間！餐廳環境寬闊，座位舒適，食物種類繁多，不少經典的台灣菜都能找到，當中推介包括：基隆花雕雞鍋，濃郁的花雕酒滲透在嫩滑的雞肉內，色香味俱全；鳳梨話梅松板豬柳則是酸甜交織，相當開胃！最後再配搭一杯黑糖薑母茶或水果茶作結，完美！

初遇

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下G25號舖



太安樓美食【3】小麵店——麻辣小雲吞皮薄多汁

小麵店主打四川菜，例如酸辣粉、擔擔麵、雜醬麵、小雲吞等都能在這裡吃到，其中麻辣小雲吞更是大受街坊歡迎的菜式。雲吞不但皮薄、口感嫩滑，而且充滿肉汁，辣汁亦相當惹味，令人回味無窮；另外紅糖冰粉甜度適中，夾帶清清甜甜的山楂味，十分適合吃完辣辣的東西來一碗冰粉來解辣！

小麵店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A55B號舖



太安樓美食【4】鉄皇子小賣所——親民價錢食高質鐵板燒

元朗鐵板燒始祖「鉄皇子小賣所」移師到太安樓，專做晚市外賣！主廚擁有超過25年高級鐵板燒經驗，讓大家用親民價錢享用到高質鐵板燒，而且可欣賞到主廚炮製鐵板燒的架勢功夫！必食招牌鉄板牛肉丼只需$58、還有鉄板牛舌芯、日本一口和牛、鉄板羊架等等，太邪惡啦！

+ 5

鉄皇子小賣所

地址：西灣河太安樓地下A54A號舖



太安樓美食【5】小老板——上海小吃生煎包／小籠包／蔥油餅

小老板是港島人所熟悉的店舖，餐廳主打上海菜及中式包點，包括生煎包、小籠包、鮮肉水餃及蔥油餅等，當中推介生煎包和蔥油餅，生煎包是店內熱賣的小食，不但足料，而且口感酥脆；蔥油餅的香蔥分佈平均，表面煎得金黃香口，每一啖都很滿足，值得一試！

小老板

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖



太安樓美食【6】魚蛋佬——秘製濃味醬汁咖喱魚蛋／牛柏葉／牛丸

如果喜歡街頭小吃，就不能錯過魚蛋佬的魚蛋。魚蛋一定要配搭店家特製的濃味咖喱汁，味道偏甜，還有微微的辣味，很有層次感，而且魚蛋口感彈牙，令人忍不住想馬上再吃一顆！另外，店舖還提供牛丸、牛柏葉、墨魚丸等小吃，亦是來太安樓「掃街」必點的美食！

魚蛋佬

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A28B號舖



太安樓美食【7】林記車仔麵——自家製韮菜餃／鮮蝦雲吞／豬頸肉

林記車仔麵經常大排長龍，是區內為人熟知的小店。車仔麵款式極多，而且價錢親民，由兩餸到五餸，也是$30至$40不等。推介餐廳的豆卜、響鈴、魚蛋，吸盡所有湯汁，非常惹味！另外店內的自家製韮菜餃、鮮蝦雲吞及豬頸肉同樣是餐廳的招牌菜！

林記車仔麵

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A12號舖



太安樓美食【8】Cafe Whale——封門柳黑牛吐司／ 龍躉製炸魚薯條／雞白湯烏冬

來到太安樓，大家都以掃街小食為主，不過Cafe Whale就以嚴選優質食材製成的三文治及炸魚薯條打響名堂。其中銷售第一的封門柳吐司以竹炭灰色麵包，中間夾起條條煎得剛剛好粉嫩的封門柳，外貌精緻之餘，帶濃郁牛香味。炸魚薯條更是加入龍躉製成，炸粉透薄，魚味新鮮突出 。小店更不時研究出意想不到的口味，例如魚湯烏冬、羊腩煲漢堡等，都非常值得一試！

Cafe Whale

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第三街A61 A&B號舖



太安樓美食【9】太安樓牛雜 —— 牛心定／蝴蝶腩／軟骨

這一間牛雜不論是招牌或是鋪面，都充斥著舊香港的味道。牛雜店雖然進駐太安樓不久，但卻深得網民之心，甚至有住在附近的街坊指其牛雜越做越出色！與其他牛雜店不同的是，牛雜湯底時用柚子皮浸泡，令其湯汁鮮味更加突出。

而內臟方面更是眾多選擇，可以吃到一般市面較難找到的內臟，例如牛心定、蝴蝶腩、還有豬喉嚨部位的軟骨！而不太嗜好內臟的街坊，也有很多內臟以外的選擇。

太安樓牛雜

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓第二街A31B號舖



太安樓美食【10】金樺餅店——牛油皮蛋撻／煙囪餅／酥皮曲奇／黃梅醬蛋糕

在太安樓已有多年歷史的「金樺餅店」，不僅保有很多舊香港的懷舊小食，更有網民指牛油酥皮蛋撻是下午茶必食！牛油酥皮口感酥軟，雖然酥皮層次不算太厚身，但勝在蛋香濃郁，質感極之軟滑飽滿，做到接近流心效果。

而另一個不得不提的甜點，就是經典香港懷舊小食煙囪餅。底部餅底以奶油貫底，中間則是杏仁蛋糕，再數上去則是中心灌滿奶油的圓柱蛋糕，而「煙囪」最頂層，則是一層薄薄的果醬，很有層次感！

金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下



太安樓美食【11】海南雞專門店——超嫩口海南雞飯／雞翼腎飯

長期大排長龍的海南雞專門店，被封為性價比超高的太安樓外賣必食。有網民指就算周圍店鋪一換再換，這一間海南雞都始終人氣爆燈！

而記者這次當然也要一探究竟，果然海南雞非常入味嫩滑，但油膩程度也控制的相當好，附送的冬瓜雞湯也不是味精胡椒湯，而是相對入味的老火湯，以$45的價錢來說，這碟海南雞飯絕對稱得上物美價廉！

+ 1

海南雞專門店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A32B號舖



太安樓美食【12】姊妹美食——煎釀三寶／泰式炸皮蛋／炸雞髀

說起香港街頭小食，就不得不提煎釀三寶。這間姊妹美食在太安樓開業多年，是一間煎釀三寶專門店，主打大量炸物，選擇眾多，煎釀三寶、炸大腸、炸大雞髀、炸魷魚、炸薯條、天婦羅、炸帶子等等，全部即叫即炸，而且價錢親民，是太安樓必食的掃街小食。

當中最出名的就是在坊間罕見的泰式炸皮蛋，姊妹美食的炸皮蛋外層不是普通的脆漿而是包了一層魚肉，增添了口感，皮蛋香氣誘人，加上泰式辣醬，口感味道豐富！

姊妹美食

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A35A號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略