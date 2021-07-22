【炒風／炒籌／炒賣風氣】人氣迴轉壽司店壽司郎向來一位難求，早於3月初官方曾宣布暫停手機App預約服務，並聲明不能使用網上轉售的walk-in籌號，食客必須前往分店親自攞籌。至近日壽司郎重開手機App預約攞飛，最多可以預約至一個月後座位，目前僅限5間分店，消息一出旋即吸引大批市民預約。雖然壽司郎開放手機App預約，但網上炒實體飛的風氣依然盛行，最高竟索價80元轉售。



壽司郎向來一位難求，連walk-in攞飛都一早被掃清光，導致網上炒風出現。（資料圖片）

壽司郎近日在facebook專頁發帖文重申不接受轉售實體籌號或手機App預約，「若發現walk-in籌號或App預約有轉售之情形，該walk-in籌號或App預約將被視為無效」。此外，壽司郎又提醒食客，取票時一組客人只限領取一張walk-in籌號，估計是為了杜絕黃牛黨重複取票的行為。

近日壽司郎重新開放手機App預約服務，但僅限5間分店，包括樂富、黃大仙、黃埔、藍田及上環分店。《香港01》記者今日打開App預約，發現本月所有日子已經全部爆滿。不過，記者在免費交易平台Carousell上輸入「壽司郎」，便出多張壽司郎實體籌，售價由最平的20元至最貴的80元不等，有市有價。即睇壽司郎籌號網上炒價最新情況👇👇👇

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對於壽司郎的最新做法，不少網民都認為做法並不能遏止炒風，部分人更期望壽司郎推出實名制攞飛，杜絕黃牛黨炒賣。有網民更鬧爆壽司郎叫籌號的時間太長，「15分鐘內冇出現就取消啦，半個鐘太多！」。即睇網民有咩意見👇👇👇

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記者更實測使用壽司郎手機App預約，只需3分鐘即可完成預約，最多可以預約至一個月後的日子，過程簡單快捷。不過要先註冊成為會員，才能成功預約座位。即睇下圖5個簡單步驟逐一介紹👇👇👇

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同場加映1：網民熱拍偽外國風景 7個香港社區拍出異國感

疫情之下，港人近兩年無法飛外地旅行，心情難免失落。不過憑著攝影角度、深厚的攝影功力及濾鏡，香港某些角落的風景也可以拍得像外國！最近facebook群組「香港風景攝影會」大玩偽外國景色影相Challenge，不少群組成員踴躍分享激似外地的香港地點靚相，加上少量角度及濾鏡配合，分分鐘以假亂真！

其中一張夕陽下的觀塘美景照片更狂吸近4萬個like，不是開玩笑，睇睇吓真係好似東京山手線，再講多兩講真係好想去日本旅行呀！📸📸有張酷似泰國曼谷的美照，竟然在港鐵站拍攝？即睇7張香港拍攝激似外國街頭靚相👇👇

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同場加映２：譚仔性價比降低？F網民熱數7間食店名過其實

譚仔、譚仔三哥都是後生仔鍾意食的快餐，不過近日有連登網民開Po，以題為「有咩食肆你唔明點解咁受歡迎？」展開討論，帖文引來逾500個讚好，更吸引大量網民湧入留言，目前已經有13頁討論。

不少網民提出不解香港某些連鎖食店經常大排長龍，更點名力數某些人氣食店名過其實，當中不少更是時下年輕人的「飯堂」。😡😡邊間中高價位的扒房被網民狂批？按下圖即睇網民熱數7間名過其實食店👇👇

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