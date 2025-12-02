車仔麵29間全港推介｜8餸$30碗！街坊價歎米芝蓮＋秘製大滷麵

車仔麵推介｜車仔麵好味抵食，款式可自由配搭，是香港地道美食。《香港01》「好食玩飛」記者整理全港29大人氣車仔麵，有不少都有秘製湯底及醬汁，經常大排長龍，連發哥都幫襯！人氣車仔麵分佈在港九新界，總有1間在附近！



車仔麵可謂本土美食的代表（資料圖片）

車仔麵人氣推介！

「車仔麵」香港的特色麵食，50年代的車仔麵是當時內地人湧到香港生活的生計，舊時檔主以改裝過的木頭手推車（車仔）流動販賣熱騰騰的麵，因此約定俗成為「車仔麵」。以前的車仔上半部有「煮食格」，分別放置湯汁、麵條及配料（餸），車仔下半部裝有爐具，通常使用石油氣作燃料。現今茶餐廳、雲南米線店及街市小食檔，其中有不少也用「車仔麵式」的經營售賣粉麵。

即叫即製的車仔麵（陳焯輝攝）

全港車仔麵店多不勝數，文記、永年、肥公等等，很多食客吃過回味，以下車仔麵店又是否你的心水呢？

配搭多款餸菜的車仔麵（資料圖片）

🍜九龍區：

車仔麵推介【1】何車車仔麵 —— 日系文青車仔麵／配料有燒牛舌芯！

何車車仔麵位於太子大南街，是區內的人氣文青車仔麵店，經常大排長龍！何車車仔麵的湯底有別於一般車仔麵，帶有藥膳風味，配料也與普通車仔麵店有所不同，例如有日式叉燒、燒牛舌芯、南乳豬手、將軍慢煮手撕雞等。除了車仔麵外，店內的蒜油撈麵及麻辣撈麵亦是人氣之選。

何車車仔麵

地址：太子大南街28號地舖



車仔麵推介【2】一喜車仔麵 —— 秘製黃金雞+冒煙卑鄙麻辣汁湯底！

一喜車仔麵在土瓜灣和尖沙咀均設有分店，以秘製湯底、自家製手打肉丸、手工餃子、招牌辣菜脯和潮汕特色小食聞名。 餐廳提供多種潮汕特色小食及配料，如汕尾小米粿、馬鮫豬肉丸和魷魚丸等；湯底選擇亦十分豐富，包括鮮甜的招牌黃金雞湯、冒煙卑鄙麻辣汁、咖哩汁、沙嗲汁等，十分惹味！

一喜車仔麵

地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈慶方地庫S19-21號舖｜北帝街31號



車仔麵推介【3】許記車仔麵 —— 秘製沙嗲汁，配料$8起

許記車仔麵是位於牛池灣已經有數十年歷史的隱世小店，店內座位不多但就非常旺場，經常都要等位。許記車仔麵有超多配料，每款餸都只是$8起，加上店方秘製的沙嗲汁超正！香港車仔麵關注組網民大讚車仔麵平靚正！

許記車仔麵

地址：彩虹牛池灣龍池徑60號

注意事項：只收現金



車仔麵推介【4】文記車仔麵 —— 米芝蓮街頭小食推介，深水埗排隊王

連續多年入選米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，更吸引眾多海外遊客慕名而至。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年便開始在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，而文記之所以受歡迎，是因車仔麵的配料夠多，亦有美味的瑞士雞翼、韮菜餃與獨門特製的辣椒醬。

文記車仔麵

地址：深水埗福榮街121號地舖

電話︰9059 5104



車仔麵推介【5】肥公車仔麵 —— 搬舖裝修後重開即見人龍

網上飲食群組「香港車仔麵關注組」自肥公重開後，一直吸引不少人前往幫襯，據網民所說肥公車仔麵重開後雖有加價，但配料份量依然十分多，相當抵食。$60左右便能品嚐豬腸＇豬紅，豬皮，雞翼尖4個餸的油麵以及汽水1支。店舖牛腩、豬腸和雞翼尖一向同樣深受歡迎。

肥公車仔麵

地址：太子上海街709號地舖

電話︰2399 0071

注意事項：只收現金



車仔麵推介【6】聚來車仔麵 —— 無味精，爆漿漏奶華

深水埗的聚來車仔麵以每日新鮮包製的招牌餃子、鮮炸肉丸而知名，店舖亦承諾每碗麵不加味精。此外，該店的甜品同樣人氣十足，爆漿阿華田西多士、爆漿草苺西多士的賣相，吸引許多人品嘗車仔麵後下單享用。

聚來車仔麵

地址：深水埗基隆街172號地舖

電話：2391 8033



車仔麵推介【7】永年士多 —— 常推限時優惠、款式

雖然以士多為名，但「永年」實際是一間車仔麵店。永年最初以士多起家，後來轉型專售車仔麵，扎根元朗賣麵30、40年，一直深受民眾歡迎，近年更於尖沙咀開設分店。該店不時推出限時優惠與款式，包括指定時間免費吃麵、抹茶紅豆冰特價優惠，以及限時供應沙嗲肥牛、盆菜等，吸引許多人持續到訪。

永年士多（尖沙咀店）

地址：所有分店可瀏覽官方網頁



車仔麵推介【8】華記潮州滷水車仔麵 —— 惹味滷水配料

林盛斌Bob曾與大家分享的美食「飯堂」，除了Bob，張秀文、麥玲玲都也讚好食。華記主打潮州滷水，入味的滷水配料十分惹味。車仔麵份量十足，CP值高！

華記潮州滷水車仔麵

地址：太子界限街27號地下

查詢︰6563 3939



車仔麵推介【9】來多碗車仔麵 —— 必試自家製辣醬

如果說每間車仔麵總有一款「靈魂配菜」，個個來都必嗌，那麼「來多碗車仔麵」的靈魂配菜非招牌魷魚鬚莫屬！網民大讚魷魚鬚的醬汁不止是淋在表面，而是煮到非常入味，值得一讚。網民還說必試她們的自家製辣醬！

來多碗車仔麵（旺角店）

地址 : 旺角上海街441號地下2號舖／觀塘康寧道44號地下B號舖



車仔麵推介【10】濃記車仔麵 —— 車仔麵關注組力推

獲「香港車仔麵關注組」組員力推的濃記車仔麵，豬骨湯底配搭滋味餸菜夠晒夾。餸菜選擇亦非常多樣，較為特別的有豬手、牛肚、魚肚、雞腎、滷水牛蒡、炸蝦條、甜酸菜等。而且不少人讚濃記企理乾淨，環境方面在一眾「地踎館」中脫穎而出。

濃記車仔麵

地址：黃大仙鳳凰新村鳴鳯街14號地舖

注意事項：只收現金



車仔麵推介【11】味源車仔麵 —— 大件夾抵食

重口味的朋友留意喇！這間味源車仔麵的湯底獲不少「香港車仔麵關注組」組員大讚，湯底重口味之餘，吃完麵也不會口渴口乾。餸菜方面，較多人推介豬油渣，現今香港食肆豬油渣已經買少見少，大家且吃且珍惜！味源車仔麵亦出名大件夾抵食，多麵又多餸，難怪日日排長龍！

味源車仔麵

地址：黃大仙銀鳳街13A號地舖



車仔麵推介【12】蒙麵 —— 必食勁量花甲車仔麵

紅磡這間蒙麵的車仔麵，除了有一般車仔麵配餸，最大的特色就是有不少海鮮類的配菜可選，包括香芧魚餅、脆香多春魚、蠔仔煎蛋、辣味魷魚等，每款$12至$20。最份量級的當然$42的新鮮花甲，日日即叫即煮，售完即止。不過這間家堂食位置較少，繁忙時間大家可能要耐心稍等或選擇外帶。

蒙麵

地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號舖



🍜新界區：

車仔麵推介【13】康和車仔麵茶餐廳 —— 邪惡芝士撈麵配豬頸肉！

康和車仔麵茶餐廳位於沙田大圍積富街，主打車仔麵及芝士撈麵，更有多達50款配料任君選擇！除了多樣化的車仔麵配料，餐廳的芝士撈麵亦與別不同，芝士醬會先拌入麵中，帶有微甜和奶香，味道非常特別！另外亦推介搭配炭燒豬頸肉、蜜汁龍鬚、炸海鮮球等小吃，全部都是人氣餐點！

康和車仔麵茶餐廳

地址：大圍積富街57-69C號地下C號舖



車仔麵推介【14】滷友記 —— 自家秘製滷水汁大滷麵

位於華都商場內的滷水車仔麵專門店滷友記，主打使用自家秘製滷水汁製成超足料的大滷麵，配料可選金錢𦟌、陳皮魚蛋、豆腐、蘿蔔等，自由搭配兩餸或三餸。而米粉不是坊間一般的軟身米粉，口感特別爽口！別忘了加上該店特製辣椒油，麻而不辣，非常香口！

滷友記

地址：荃灣西樓角街170-184號華都中心1樓44號舖



車仔麵推介【15】苪碗麵 —— 街坊愛店，隱世車仔麵／自家製小食

苪碗麵位於荃灣中心商場深處的一隅，位置是貨真價實的「隱世」！餐廳主打即叫即製的車仔麵配料與小食，瑞士雞翼尤為出名。店內的燒賣、腸粉即叫即蒸之餘，餛飩亦是即叫即包，非常新鮮。

除了車仔麵外，餐廳還製作中西美點，包括梅子鴨、蒜蓉生蠔，以及老闆自行研製的蝶豆花．櫻花芒果果凍，同樣值得一試！

苪碗麵

地址：荃灣荃景圍86號荃灣中心商場1期地下S52號



車仔麵推介【16】食神車仔麵 —— 牛腩湯底／滷水豬腸

位於元朗「雞地」的食神車仔麵，開業接近10年，距離巴士站或屯馬線不算遠。有清湯、牛腩汁、滷汁可選，而牛腩汁是網民大推，牛腩汁濃郁卻沒有騷味！配菜方面，蘿蔔、瑞士雞翼、滷水豬腸也是必點！滷水豬腸淋身但又有咬口、煙韌，絕對值得一試！

食神車仔麵

地址：元朗鳳悠北街永富閣地下14A號舖

電話：6319 7369



車仔麵推介【17】許祥昌食店 —— 8餸$30／10餸$32／11餸$34

「許祥昌食店」是元朗數一數二有名的車仔麵店，因為價錢夠平而且是老字號！開業至少有30年，獲不少粉絲，有網民仲話「搬走都特登返嚟食」，麵店的車仔麵主要分為3個價位，有$30 8餸、$32 10餸、$34 11餸。而且份量十足！碗碗都是快要滿瀉的狀態！

許祥昌食店

地址：元朗擊壤路17號順發大廈地下B號舖



車仔麵推介【18】大埔三不館車仔麵 —— 純天然湯底每日新鮮熬製

大埔三不館車仔麵採用港式懷舊設計，除了餐廳設計別具特色，車仔麵湯底亦同樣出色！大廚每日以本地番茄和牛茄鮮熬湯底起碼三小時，堅持純天然！香港車仔麵關注組內的網民就推介魷魚、豬紅及豬腸，豬紅夠滑、魷魚夠入味！

大埔三不館車仔麵

地址：大埔廣福道88號地舖

電話：2838 7911／2838 7988



車仔麵推介【19】元朗合興車仔麵 —— 自家製地獄級辣醬

元朗合興車仔麵有多達30多款配料，香港車仔麵關注組內的網民大部分都會叫豬腸及豬皮，更表示豬腸份量超多且夠入味，餸多到見唔到麵！如果能夠食辣的話，必定要試餐廳自家製的辣醬，有網民指辣醬就算分開上，食到一半都出曬汗，但越食越上癮！

元朗合興車仔麵

地址：元朗安寧路59號裕豐大廈地下A1舖

電話：3486 9208



車仔麵推介【20】榮安小食 —— 街坊價歎米芝蓮

榮安小食在2016及2017年入選米芝蓮街頭小食推介，由30多年前舊式士多開始起家，自家製滷水雞翼最受歡迎，之後轉型賣埋車仔麵。滷水出色之餘，價錢抵，CP值高！

榮安小食

地址：荃灣大河道24號B地下

電話︰2492 6300



車仔麵推介【21】孖寶車仔麵 —— 葵廣掃街必吃

葵涌廣場有眾多食店如美食戰場，孖寶車仔麵能夠在葵涌廣場屹立不倒多年，足見其利害！除了車仔麵外，還有其他小食，例如腸粉、生菜魚肉和碗仔翅等。

孖寶車仔麵

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場地下A15號舖

電話︰3427 3498



車仔麵推介【22】華記小食店 —— 有個「車仔麵王子」

此小店隱身於青衣涌美老屋村，據街坊說現任店主父親由60年代開始已經在青衣大街賣麵，之後交棒給自稱「車仔麵王子」的兒子接手，聽說平時街坊都以「王子」稱呼店主。華記主打地道港式小食，包括金錢肚﹑豬皮﹑魷魚﹑蘿蔔等，最特別就是其自製水餃！

華記小食店

地址：青衣涌美老屋村90號地下

電話︰2436 0710



車仔麵推介【23】萬利小食店 —— 嗜辣者必試

這間車仔麵可說是大埔無人不識，甚至有人乘跨區要來試，全因為萬利特製的辣醬！不單止又香又辣，還帶點麻，非常刺激。店內的豬腸粉也不容錯過！

萬利小食店

地址：大埔安泰路1號大埔廣場地下15號舖

電話︰2665 1122



🍜港島區：

車仔麵推介【24】車仔麵之家 —— 只有企位的車仔麵店！

車仔麵之家位於灣仔，是一家只有企位的車仔麵店，雖然顧客要站著吃麵有點不方便，但仍然有不少人特地前來光顧！車仔麵之家以出色的酸齋、咖喱魷魚最為馳名，如果能夠吃辣的就更要挑戰店家自家製的沙嗲醬！

車仔麵之家

地址：灣仔晏頓街1號地下A號舖



車仔麵推介【25】林記車仔麵 —— 超抵食三餸車仔麵

林記車仔麵位於港島區著名的「掃街」美食天堂太安樓內，可以在充滿地道風情的街頭小吃和懷舊夜市氛圍享用林記車仔麵絕對是一大享受！車仔麵的價格實惠，提供 豬大腸、雞翼、牛筋、自家製雲吞、蘿蔔等港式配料，雖然湯底味道偏淡，但配料十分入味，建議可以吃辣的人搭配自家製辣椒油更惹味！

林記車仔麵

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A12號舖



車仔麵推介【26】九記牛什粉麵 —— 採用新鮮牛雜

由車仔檔到遷入鵝頸橋街市，九記牛什粉麵已經開業超過半世紀。幾十年來賣新鮮牛雜而馳名的九記，事實上是間車仔麵店，牛雜以外，煎魚餅都是十分熱賣的配餸，每到中午都會大排長龍。

九記牛什粉麵

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號舖

電話：2988 8960



車仔麵推介【27】榮記粉麵 —— 健康菜底，濃郁腩汁

榮記每碗麵都有菜墊底，讓人感覺頗健康，適合尋求健康飲食的朋友。店內的牛腩軟嫩入味，腩汁香濃，因此非常受食客歡迎，店舖不算大，店外許多時有著長長人龍。

榮記粉麵

地址：銅鑼灣糖街27號A地下

電話：2808 2877



車仔麵推介【28】麵尊 —— 發哥也是座上客

每逢中午就吸引多人排隊的麵尊，開業剛好10年。小店當初憑著車仔麵和辣醬而出名，但不少網民都推介一定要加腩汁，各有特色。若覺得上環有點遠，麵尊另在銅鑼灣亦有分店。

麵尊

地址：上環蘇杭街22-24號1號舖

電話：2851 0626



車仔麵推介【29】筷子記 —— 澳門版車仔麵，人氣豬扒包

澳門都有車仔麵？這間位於中環的人氣爆燈小店，是澳門平民麵食茶檔。與其說是車仔麵小店，不如說是賣撈麵的小店，主打車仔撈麵。食客可選擇的配餸有27種，而且很多是充滿澳門特色。店內的豬扒包、辣魚包也是必食！

筷子記

地址：中環威靈頓街85-89號群英商業大廈地下A1號舖

電話：2854 9969



