深圳煲仔飯8間推介｜最平15元人民幣！蕉記／順德公／撈王鵝肝

撰文：何以諾
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深圳煲仔飯推介｜深圳不少食肆都有供應煲仔飯，更有香港少見的用料。以下8間製作煲仔飯的餐廳各有特色，例如可自選配料、西式的煲仔飯等等，售價低至15元人民幣，部份更鄰近地鐵站！即看下文！

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「撈王鍋物料理」大大煲的煲仔飯，定能填飽大家的肚子（圖片來源：大眾點評）

深圳煲仔飯【1】蕉記牛雜煲仔飯 ── 煲仔飯與牛雜結合

蕉記牛雜煲仔飯位於深圳寶安中心區，餐廳將煲仔飯與牛雜結合，非常有特色，加上老板是潮汕人，因此煲仔飯也特意換成潮汕酸菜，每一啖都夾帶酸酸的滋味。特別推介牛肉煲仔飯，牛肉醃得入味，且口感滑嫩，還可加溏心蛋，令味道更有層次！

蕉記牛雜煲仔飯

地址：新安街道安樂社區44區興華一路北六巷9號104
交通：距離地鐵5號線翻身站A口步行約8分鐘

深圳煲仔飯【2】魚嚐鮮·脆鯧魚火鍋·一魚五吃 ── 芋頭軟爛拌鹹蛋黃超邪惡

魚嚐鮮·脆鯧魚火鍋·一魚五吃主打脆肉鯇魚打邊爐，但餐廳的金沙臘味煲仔飯也是深受顧客歡迎的菜色！煲仔飯除了有油潤的臘腸之外，還有煮至軟爛的芋頭，上面還鋪了一層金沙鹹蛋黃可拌在一起吃，非常邪惡！

魚嚐鮮·脆鯧魚火鍋·一魚五吃

地址：南山區學府路123號（牛百鮮旁）
交通：11／12號線南山站H出口

深圳煲仔飯【3】啫苑·廣州啫啫煲 ── 多款啫啫煲、大份兼足料

啫苑·廣州啫啫煲主打一系列以砂鍋、瓦煲烹調的廣州菜，如招牌的啫啫煲、生啫中山脆肉鯇等美食，當中臘味煲仔飯更是店家的一大熱門美食。煲仔飯除了份量多、非常足料之外，還保證有鍋巴，另外招牌啫啫煲亦非常惹味！

啫苑·廣州啫啫煲（蛇口店）

地址：太子路83-2號發勝大厦一樓（頭牌小廚旁）
交通：2號線海上世界站C口，步行約5分鐘

深圳煲仔飯【4】老顧客煲仔飯── 可自選配料

對食物味道有一定要求的朋友，可以到「老顧客煲仔飯」。該餐廳讓客人自選加入飯中的餸菜、香料，包括各款肉類、芫荽、蔥、鹹蛋、豆豉，甚至有香港少有的苦瓜釀肉等，盡量滿足每位客人的口味。煲仔飯套餐售價為人民幣26.9元（約港幣$28）。

老顧客煲仔飯（蛇口店）

地址：中國廣東省深圳市南山區招商路142號
交通：深圳地鐵2號綫水灣站C出口步行約8分鐘

深圳煲仔飯【5】順德公．廣東豬肚雞 ── 飯焦取勝

「順德公．廣東豬肚雞」的煲仔飯以香脆飯焦而知名，在每一煲煲仔飯的底部，都可以找到大片脆而不「燶」的飯焦，特別適合無飯焦不歡的朋友此外，店方會在多款煲仔飯加入鹹蛋黃，讓煲仔飯的味道昇華。

順德公．廣東豬肚雞（車公廟店）

地址：中國廣東省深圳市福田區泰然四路泰然科技園210棟111號
交通：深圳地鐵1、7、9、11號綫車公廟站C出口步行約5分鐘

深圳煲仔飯【6】撈王鍋物料理 ── 加入黑松露鵝肝

食量大的朋友不要怕，「撈王鍋物料理」大大煲的煲仔飯，定能填飽大家的肚子。該餐廳煲仔飯份量甚多，如火鍋煲般大，能夠與多位親友同時間分享。餐廳更別開生面，採用西式食材——推出黑松露鵝肝煲仔飯，刺激大家的味蕾。

撈王鍋物料理（深圳卓悅中心店）

地址：中國廣東省深圳市南山區夢海大道5033號前海卓悅INTOWN2樓
交通：深圳地鐵5號綫桂灣站A出口步行約8分鐘

深圳煲仔飯【7】海楠裡椰子雞火鍋 ── 鰻魚惹味

喜歡一嚐新味道的朋友，不妨到訪推出新派煲仔飯的「海楠裡椰子雞火鍋」。該火鍋店一反傳統，推出了加入了鰻魚的煲仔飯，破舊立新。有網民表示米飯拌著芋頭、鰻魚肉、鰻魚汁下，相當入味，讓人胃口大開。

海楠裡椰子雞火鍋（天安雲谷店）

地址：中國廣東省深圳市龍崗區天安雲谷產業園區一期3棟D座2樓D201號
交通：深圳地鐵10號綫崗頭站C1出口步行約11分鐘

深圳煲仔飯【8】煲仔之家 ── 約港幣$21食到

煲仔之家是煲仔飯專門店，提供多種傳統且便宜的煲仔飯，當中包括滑雞、臘腸、窩蛋牛肉、排骨等，而每款約人民幣15-20元（約港幣16-21元），相當抵食，適合預算較少的朋友。在餐廳裡，大家更可以欣賞到廚師們即場煲飯、添上餸菜的過程，見證每煲煲仔飯的誕生。

煲仔之家煲仔飯（八卦三路店）

地址：中國廣東省深圳市南山區八卦三路八卦嶺宿舍區14棟
交通：深圳地鐵7、9號綫紅嶺北站A出口步行約5分鐘

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