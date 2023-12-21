屯門美食15大必食推介！七彩芝士豬排／芫荽山拌麵／人氣貓貓Cafe

【屯門美食｜屯門餐廳推介】屯門一向美食多！《香港01》「好食玩飛」記者精選屯門15大美食推介，包括同時衝擊視覺及味覺的七彩芝士豬排、份量爆多的海膽丼、芫荽份量有如「山咁高」的拌麵以及可以吃著「牛角包Burger」歎海景以及和貓貓「撐檯腳」的小店。即睇15大屯門特色餐廳的美食、地址！



コメダ珈琲店（圖片來源：IG@komeda_coffee_official）

屯門美食15大必食推介！

屯門美食【1】Paws Planet —— 同貓貓撐檯腳

Paws Planet並非一間普通的貓Cafe，大家除了可以在用餐時間跟貓喵一起玩、餵牠們吃零食，更可以品嚐已「化成」貓的飯糰、薯餅、漢堡、特飲。餐廳更於天花特設貓步道，讓貓咪自由穿梭。大家用餐的同時，能好好享受被貓包圍的溫馨感覺。

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Paws Planet

地址：屯門河傍街146號美基樓地舖

電話：4647 9466



屯門美食【2】Banchan & Cook —— 韓式蛋包飯款式多

韓國輕食餐廳「Banchan & Cook」，提供多款口味的招牌韓式蛋包飯，例如「燉牛肋骨蛋包飯」、「泡菜燉五花肉蛋包飯」等，軟稔入味的牛肋骨及五花肉，加上半熟香濃滑蛋，口感十足。此外，餐廳喜歡於食品添加獨特色彩，例如「星際彩虹芝士豬扒」會以彩色呈現，而「水星八爪魚腿蛋包飯」則將雞蛋染成藍色，衝擊大家的味覺與視覺。

Banchan & Cook（屯門店）

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A號舖FOODMAZE內

電話：2330 2889



屯門美食【3】花火漁屋 —— 爆料日本直送海鮮飯

位於山景的日本菜館「花火漁屋」，主打日本直送的海產。當中，「滿載漁鮭親子丼」、「五百年一遇月見海膽丼」以及「橫行無忌蟹腳肉海膽丼」因份量爆多而吸引不少人專程到訪。此外，松葉蟹鍋往往在冬天特別受歡迎。

花火漁屋

地址：屯門鳴琴路1號山景商場地下123A

電話：6365 0935



屯門美食【4】 秋香 ——「唐伯虎點秋香」主題居酒屋

秋香是屯門區內有名的創意居酒屋，於青善街以及黃金海岸商場均設有分店。居酒屋以「唐伯虎點秋香」為主題，並在牆上掛上唐伯虎名言：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」！裝修別緻，打卡一流！

雖然該店是居酒屋，但食物款式超越一般居酒屋。餐廳除了供應串燒、烏冬，還有新派煲仔飯以及牛舌芯、玉子蟹肉蟹柳蟹膏、韓式泡菜豚腩肉等新派煲仔飯。

秋香

黃金海岸店

地址：屯門青山公路1號黃金海岸商場地下32號舖 /

電話：9688 2454



康景花園店

地址：屯門青善街康景花園26號

電話：2362 6883



屯門美食【5】Tuen Mun Baguettes —— 越南母子開設的正宗越南法包店

以「正宗」來形容Tuen Mun Baguettes的越南法包絕對沒有誇張，該間小店由一對越南母子開設，售賣夾滿焦香烤豬腩肉、醃蘿蔔絲、青瓜、芫荽等餡料，再加上香濃秘製醬料的越南法包。每個麵包的配料份量多、香氣濃郁，不少區外人亦有再度回頭幫襯。

Tuen Mun Baguettes

地址：屯門達仁坊24號好運洋樓地下15號舖

電話：5131 9652



屯門美食【6】コメダ珈琲店 —— 名古屋過江龍咖啡店

在名古屋創立的コメダ珈琲店，於2022年以過江龍姿態游到屯門。屯門分店秉承日本店舖的傳統特色——在早餐時段向購買咖啡的客人送出厚多士，更有紅豆蓉、雞蛋沙律或烚蛋等配料讓大家塗上多士慢慢享用。此外，咖啡店的蜜瓜雪糕梳打、抹茶奶昔、抹茶歐蕾等甜品亦相當受歡迎。

コメダ珈琲店（屯門店）

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期AEON地舖

電話：5131 9652



屯門美食【7】嘆撈 —— 芫荽控天堂

位於虹橋的「嘆撈」，主打四川風味的拌麵及甜品。小店推出爆荽川味拌麵，放滿大量芫荽，喜愛重口味人士和芫荽控不能錯過！

該店亦供應多款備受屯門街坊好評的甜品，甜品款式以及餐廳地址可以按入以下連結：

屯門美食【8】木玥巷 —— 前半島中廚主理的台灣菜館

木玥巷是由前半島中廚所主理的台灣菜館，餐廳供應秘製紅燒牛肉麵、即叫即炸的鹽酥雞、櫻花蝦鰻魚炒飯等菜式。餐廳定價並沒有半島的好，大家能以用平民價，吃得到由星級主廚製作的台灣味道。

木玥巷的地址、詳情可以按入以下連結：

屯門美食【9】First Stage Cafe —— 景色優美的簡約風咖啡室

First Stage Cafe是擁有落地玻璃章咖啡店，主打幾款虹吸咖啡及鬆軟戚風蛋糕。咖啡店採用簡約風裝修，具有落地大玻璃。大家在品嚐咖啡的同時，能夠在自然光下悠閒地看著輕鐵駛過。天氣好的時候，大家更可在露天座位享受日光與欣賞林景。

First Stage Cafe的地址、詳情可以按入以下連結：

屯門美食【10】心思思美味店 —— 雪糕格仔餅、雪糕雞蛋仔人氣高

平民小食店「心思思美味店」，除了售有魚蛋燒賣、撈麵、冷麵等各款小食外，更售有人氣雪糕雞蛋仔及格仔餅。每份雞蛋仔夾著3大球雪糕，面上再灑上各種朱古力碎及醬料，超足料配搭每份僅售$28，此外亦有巨型雪糕格仔餅，非常抵食！

心思思美味店的地址、詳情可以按入以下連結：

屯門美食【11】小茶角 —— 食住牛角包「Burger」歎海景

屯門海濱附近的海景小店「小茶角」，主打牛角包「Burger」，酥脆外皮內夾有多款美味食材，如牛肉漢堡、火腿芝士、蘑菇等，口感層次豐富。在店內用餐時，大家更可以望住海景歎多款小食與茶飲！

小茶角的地址、詳情可以按入以下連結：

屯門美食【12】雲川米線．紅薯粉 —— 人氣雲南米線店獲米線關注組推介

雲川燒是區內米線名店之一，酸辣湯底、麻辣湯底米線最受歡迎，湯底濃郁但不會令人口渴，重口味人士必試。配料方面，網民推介必試腩肉、炭燒豬扒、豬頸肉等，加上極香口的炸醬，配上小食就更滿足。米線關注組不時推介雲川燒！按下圖即睇有甚麼配菜必點😋👇👇

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雲川米線．紅薯粉

地址：屯門良德街盈豐商場地下A27號舖

電話：2460 2227



屯門美食【13】Kaleido Coffee —— 隱世灰白色系文青cafe

位於置樂的Kaleido Coffee，走簡約文青路線，灰白色為主調的裝潢，感覺舒服。除了手沖咖啡，招牌雞肉蘑菇批、牛角包、法式可麗路也深受年輕人歡迎，店內更有可愛的KAWS，週末在這裏逗留整個下午都無問題！Cafe的門口吸引不少人打卡！按下圖即睇必食推介😋👇👇

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Kaleido Coffee

地址：屯門青山公路351號彩華花園地下21號舖

電話：9888 1422



屯門美食【14】隱啡 —— 隱世咖啡店主打自家製蛋糕

位於新墟的「隱啡」店面細細，店員會非常有耐性地向食客介紹當天提供的咖啡豆。除了高質手沖咖啡及奶啡，店內還供應自家製蛋糕，包括受歡迎的伯爵茶芝士凍餅、英式鬆餅等。下午茶與閨密來吃件蛋糕、談談心都不錯！

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隱啡Hidden Coffee & Roaster

地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖

電話：6490 1236



屯門美食【15】很得輝 —— 「屯門名物」高質生炸雞髀

很得輝位置較偏僻，但週末依然經常大排長龍。雞髀可選生炸、滷水或者沙薑，加上一份小食如炸燒賣、薯條、番薯波，不用50元已有交易，性價比超高！雞髀大過手掌，剛炸好時外皮脆卜卜，肉質鮮嫩不乾柴，稱得上是「屯門名物」。

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很得輝

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

電話：9194 8386



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