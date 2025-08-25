土瓜灣美食21間｜人氣爆餡韭菜餅＋鮮嫩牛舌定食　親民串燒$12起

土瓜灣美食｜土瓜灣一向是個美食雲集的傳統舊社區。今次《香港01》好食玩飛記者便精選了土瓜灣21大美食，包括懷舊冰室、港式漢堡、生炸雞髀、鮮製椰汁等等，全部值得一試！支持本土餐廳，才令這些經典的地區美食不會消失！



土瓜灣美食【1】日昇小食——爆餡韭菜餅+芫荽餅

日昇小食是土瓜灣的人氣小店，早前在較近地鐵站的北帝街開設分店。小店以出色韭菜餅及爆餡芫荽餅聞名，餡餅全部即叫即煎，咬開熱騰騰又香脆的餅皮，餡料飽滿且豬肉韭菜比例適當，而價格亦親民，韮菜餅$24/3件，可以拼上芫荽餅，該款小食經常都會售罄，就連本地女團Collar成員Marf、Ivy So和Winka都有來捧場！

+ 1

日昇小食（原店）

地址：土瓜灣馬頭圍道428號地下C舖

營業時間：星期一至六 13:00-23:30（星期日休息）



日昇小食（北帝街店）

地址：馬頭角道9號地下c2舖

營業時間：星期一至六12:00-23:00／星期日13:00-23:00



土瓜灣美食【2】SHARI SHARI Kakigori House氷屋——人氣日式刨冰

日式刨冰店SHARI SHARI Kakigori House氷屋已進駐土瓜灣。SHARI SHARI主打以日本純水製成各款口味刨冰，其中茶味刨冰如抹茶、伯爵茶和季節水果口味都是人氣口味，刨冰口感綿密，甜度適中，加上仿似雪山打卡感十足的外觀，深受食客喜愛！店舖不但在晚飯時段座無虛席，更在短短5年於中環、尖沙咀、旺角等地區開設共3間分店。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋（土瓜灣分店）

地址：土瓜灣譚公道131號地鋪

營業時間：預計6月開業



土瓜灣美食【3】薄餅怪獸——高CP值薄餅專門店

於土瓜灣人氣高企的薄餅專門店薄餅怪獸，不但價錢實惠，一個中批薄餅連小食及飲品也不用$300，而且食物款式非常多，除了薄餅外，還有炸雞、芝士白汁蘑菇薯蓉，甚至還有心太軟等熟食和甜品。招牌菜「怪獸多寶」配料豐富，有辣肉腸、牛肉、豬肉、火腿、蘑菇、菠蘿等，味道有層次之餘，每一啖都有不同滋味！

薄餅怪獸

地址：土瓜灣馬頭圍道418號樂意居地下2號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30



土瓜灣美食【4】遇見您——寵物共融咖啡店、必食焗豬扒飯

遇見您主打多國菜的咖啡店，而且是寵物友善餐廳，特設露天座位的人寵共融空間。餐廳提供薄餅、意粉、港式、泰式美食，當中自家秘製火山骨，以酸酸辣辣的泰式醬汁烹調，辣度適中且惹味，而招牌菜式焗豬扒飯，厚切的豬扒配搭濃郁的芝士和酸甜的番茄，同樣值得一試！

遇見您

地址：土瓜灣漆咸道北423-433號怡輝大廈地下1號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00



土瓜灣美食【5】串燒兄妹 (華景大廈)——親民串燒店、開到凌晨！

土瓜灣的串燒店多不勝數，其中串燒兄妹便是區內數一數二的高品質串燒店。餐廳提供肉類、蔬菜、海鮮、蒜蓉小鍋等約30多款選擇，價錢由$12起，稱得上是親民選擇！此外，餐廳亦供應麻辣米線，且可配搭串燒做套餐。值得一提的是，串燒店營業至凌晨2:00，啱晒做宵夜！

串燒兄妹 (華景大廈)

地址：下鄉道38-54號華景大廈地下G2號舖

營業時間：星期一至日 17:00 - 11:45／00:00 - 02:00



土瓜灣美食【6】哥登堡餐廳回歸——40年老平民扒房字號

哥登堡餐廳曾於去年宣布結業，但同年不久後便由舊班底火速重開，餐廳保持一貫「平靚正」水準，其中焗肉醬意粉、粟米石斑飯、鮮茄雞扒飯等午市依然是$60。而晚市亦繼續提供鐵板餐，保持舊式扒房的懷舊風格，也是食「情懷」之選！

哥登堡餐廳

地址：土瓜灣馬頭圍道440號地舖

營業時間：星期一至日11:00-23:30



土瓜灣美食【7】Smart Cafe——寵物友善咖啡店 38款世界各地稀少咖啡豆

主打虹吸咖啡的寵物友善咖啡店Smart Cafe，供應38款來自世界各地的稀少咖啡豆，如印尼野生貓屎、白蘭地咖啡、世界頂級牙買加藍山豆等，均是店主自家烘焙，店主會按每種豆的特性，調節烘焙的程度，因此所出的咖啡口味都不會澀，質素超高！坊間一般的精品虹吸咖啡，動輒也逾百元至數百元不等，這兒大部分都劃一$58杯，當中較稀有的牙買加藍山及印尼野生貓屎約$110杯。而一系列主食、包點及甜品亦值得一試。

Smart Cafe

地址：土瓜灣炮仗街93號喜築地下B號舖

營業時間：星期一至日08:00 - 20:00



土瓜灣美食【8】Lamees——特色中東菜 必試庫納法甜品

位於土瓜灣的中東菜餐廳Lamees，環境非常具有中東特色，牆上掛滿色彩繽紛的瓷磚及阿拉伯風情畫，在柔和的燈光下非常有情調。餐廳主食推介香煎法國雞心配石榴汁、羊肉意粉和中東甜品庫納法（Kunāfah），庫納法外層鬆脆，中間包著甜甜的芝士，鹹甜交織令口感非常特別，另外還有法式炒雞心，雞心有嚼勁，配搭酸酸甜甜的醬汁很開胃。

Lamees

地址：土瓜灣北帝街145號順輝大廈地下2號舖

營業時間：星期一至星期五 18:00-22:00；星期六至日 12:00-15:00／18:00-22:30

電話：9181 9600



土瓜灣美食【9】Nonsense——獨創日本鰻魚煲仔飯+開心果巴斯克

主打特色Fusion菜的Nonsense，其自家製的巴斯克芝士蛋糕一直大受歡迎，熱門選擇有焙茶、開心果、抹茶等口味，餐廳更推出畫碟服務，美味甜品配上精緻圖畫，非常適合慶祝節日。此外，餐廳還有不少自創菜色，如日本鰻魚煲仔飯、黑毛豬肋肉煲仔飯等等，當中鰻魚煲仔飯非常足料，香甜的醬汁和魚油滲進飯內，配合微焦的飯底，非常惹味！

Nonsense

地址：土瓜灣北帝街143-155號順輝大廈地下4號舖

營業時間：星期一至日12:00-22:00

電話：2806 3800



土瓜灣美食【10】Gyutan Toku牛舌專門店——抵食牛舌套餐

牛舌控一定不能錯過「Gyutan Toku牛舌專門店」，這家街坊熟知的餐廳，主打多款厚切牛舌定食，牛舌口感軟淋，入口帶有濃濃油香，加點檸檬汁或wasabi，令味道更有層次。而每款套餐包含茶碗蒸、小鉢、漬物、面豉湯和飯，十分抵食。另外紅酒汁煮牛舌定食、吉列炸蠔、清酒煮蜆同樣出色。

Gyutan Toku牛舌專門店

地址：土瓜灣天光道44號天光大樓地舖

營業時間：星期一至日12:00-15:00／18:00-23:00

電話：2688 7878



土瓜灣美食【11】楚撚記大排檔——懷舊港風大排檔

楚撚記是區內數一數二的人氣大排檔，環境不但舒適企理，而且裝修採用花磚紙皮石地板、餐牌、霓紅燈牌等充滿懷舊本土情懷的風格，非常有韻味！而餐廳主打撚手小菜和鑊氣小炒，當中推介蜜椒薯仔牛柳粒、椒鹽鮮魷、鳳尾蝦多士，如果不怕肥，還可試試非常香口的豬油撈飯，不過豬油、豉油、蔥花及芫荽分開上枱，怕肥亦可自行調配份量，相當貼心。

楚撚記大排檔

地址：土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D號舖

營業時間：星期一至日 17:30-02:00

電話：25151500／25151200／53381859



土瓜灣美食【12】茜麵——鮮甜花甲配莞茜麵

人氣麵店茜麵，主打以鮮甜花甲製成的湯麵，更可以加配多款自選配料！花甲湯分別有香辣及蒜香口味，每碗都附有約10隻新鮮花甲，亦有生菜、豆卜及金菇！至於麵底就有6款選擇，包括網民大力推介的粉絲，亦有米粉、米線、薯粉、烏冬及公仔麵。

茜麵

地址：土瓜灣銀漢街21號地下B舖

營業時間：11:30-20:00（逢星期二休息）



土瓜灣美食【13】呼吸星球——懷舊復古餐廳

呼吸星球走懷舊復古風，店內放滿懷舊玩具和擺設，充滿70年代電影感，打卡一流！Cafe除了供應咖啡和甜品外，還供應慢煮A4日本石垣和牛，和牛由店主直接在石垣島牧場原隻購入，值得一試。

+ 2

呼吸星球

地址：土瓜灣馬頭角道91號地舖

營業時間：12:30-22:00（星期四休息）



土瓜灣美食【14】囍囍小食部——即炸大雞髀

囍囍小食部的生炸雞髀絕對是鎮店之寶，也是土瓜灣名物之一，街坊們都會向別人介紹囍囍的炸雞髀。囍囍的生炸雞髀醃得入味，即叫即炸，皮脆肉嫩，而且價錢十分抵食！

（IG @ leungchopan授權）

囍囍小食部

地址：土瓜灣天光道50號地下

電話：27126962



土瓜灣美食【15】譽麵坊——特色南乳雞球撈麵

在土瓜灣成長的舊街坊，必定食過譽麵坊。由當年的海悅廣場二樓搬到地舖，再搬遷到現址，譽麵坊主打南乳雞球撈麵，性價比高。大大隻的炸雞球約有半個拳頭大小，外脆內軟，再點上香濃的南乳汁一起吃，惹味十足。除了炸雞酥球，炸墨魚餅、南乳豬手也是人氣美食。

+ 2

譽麵坊

地址：土瓜灣新山道6號地舖

電話：2760 1872



土瓜灣美食【16】世紀椰汁——每日鮮製椰汁

走到「食街」譚公道，必飲鮮製椰汁！由40多年老字號世紀士多每日親自製作，椰汁入口甜香重椰味，口感十分幼滑且無渣，夏天飲消暑一流，因為有不少街坊熟客閒時就前來光顧。

世紀椰汁

地址：土瓜灣譚公道28號地下



土瓜灣美食【17】永香冰室——60年老字號懷舊冰室

永香冰室是港產片的熱門取景地，電影《踏血尋梅》、電視劇《大時代》都在這間冰室取景。永香冰室開業60多年，不論卡位、地板、舊式吊扇、牆壁和窗花都保留了傳統冰室風貌。西多士皮脆內嫩， 搽上牛油和煉奶，馬上滲入麵包。茶餐廳少見的滾水蛋亦可在永香冰室找得到，非常懷舊！

「躍變．龍城——九龍城主題步行徑」圖片

永香冰室

地址：土瓜灣炮仗街29號地下

電話：2712 1452



土瓜灣美食【18】鳩砌——特色超足料豬肉漢堡

漢堡外賣店「鳩砌」即叫即製特色豬肉漢堡，麵包微微香脆，豬肉鬆軟又有肉汁，表面大量的黑椒粒增加口感。漢堡醬汁、配料可以自選，包括黑松露醬、燒烤醬、泰式辣醬、芥末等，幾款醬汁更可以一次過加落去，更加滋味。

鳩砌

地址：土瓜灣馬頭圍道216號

營業時間：星期一至星期六 12:00- 02:30；星期日 17:00pm - 23:30pm

電話: 5500 8407



土瓜灣美食【19】HeySoNuts——五星級酒店廚師主理梳乎厘班戟

HeySoNuts是區內人氣甜品店，老闆曾效力數間五星級酒店，食物質素有保證。招牌Tirumisu梳乎厘班戟賣相吸睛，呈旋轉圓形的班戟偏厚身，口感鬆軟，表面灑上可可粉，配上朱古力醬及Expresso，口感層次全都有。

HeySoNuts

地址：土瓜灣北帝街147號地下3號舖

電話：2687 1428



土瓜灣美食【20】珍多美——特色開心果法式布丁

熱捧的法式布丁包，土瓜灣都買得到喇！新開平民價麵包店「珍多美」，除了供應原味法式布丁包外，還獨有創新開口果口味！布丁餡開心果味突出，帶有奶香而且口感綿滑，翻熱後更有流心效果！至於外層法包就香脆又煙韌，表面更灑上粒粒開心果碎，口感層次豐富！開心果法式布丁包每個售$26，而原味法式布丁包每個售$16，人流比人氣布丁包店少，不用大排長龍都買得到！

珍多美

地址：土瓜灣土瓜灣道283號

電話：6220 6138



土瓜灣美食【21】雞蛋仔屋——土瓜灣心形雞蛋仔 示愛+醫肚佳品

雞蛋仔是香港深受歡迎的街頭小食之一，在各區都會找到雞蛋仔的蹤影。已經吃膩了傳統雞蛋仔的朋友，不妨到訪土瓜灣小食店「雞蛋仔屋」。小食店除了提供原味之外的雞蛋仔，更販售賣相獨特的心型雞蛋仔！除了原味，雞蛋仔還可揀朱古力、芝士、Oreo味等口味，價錢由$12至$20不等，大家可以透過心形的雞蛋仔或格仔餅，醫肚兼向愛人傳遞愛意！

（圖片授權：FB@Steph M Y Wong）

雞蛋仔屋

地址：九龍土瓜灣道313-323號捷通大廈地下16號舖

電話：6546 5412



