【飲食到會推介 / 中秋節2021 / 持續更新】中秋就來到，以往中秋，不少家庭選擇外出到酒樓食中菜做節，不過在疫情影響下，不少人都會對外出食飯卻步。《香港01》飲食頻道記者整理了5大中秋節中菜外賣或到會套餐，當中有間外賣有68折，即睇下文mark低心水餐廳，中秋節在家中食中秋飯！

（食物款式、優惠及價錢以餐廳公佈為準）



【1】美心中菜 —— 最平$222享鮑魚、北京填鴨

美心中菜9月推出潮外省「嚐聚中秋」外賣套餐，可於網上預訂自取或外送，讓大家在家享用中秋套餐。套餐分別有四人以及六人份量，$222就可享菜式包括鮑魚、海參、龍蝦、北京填鴨。😋😋點圖即睇美心中菜中秋外賣菜單及價錢👇👇👇

美心中菜



電話：2101 1128



推廣日期：2021年9月11日至9月22日



【2】稻香集團 —— $314歎龍蝦、鮑魚、龍躉

稻香集團推出「嚐月盛饌」中秋套餐，提供六人、八人及十二人套餐，除了有堂食，更可外賣自取，提早1天預訂最多可減$300，人均低至$223就有10個菜式，套餐更包波士頓龍蝦、原隻鮑魚、龍躉等。😋😋點圖即睇稻香集團中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

稻香集團



電話：3960 6111



供應日期：2021年9月6日至10月3日



【3】鴻星中菜 —— 68折嘆龍蝦、燕窩

鴻星中菜於9月18日至21日推出「中秋共聚」套餐，提供二人、四人及六人堂食套餐，外賣更可享68折，人均$300就可在家嘆龍蝦、燕窩。😋😋外賣可享68折！點圖即睇鴻星中菜中秋外賣菜單及價錢👇👇👇

鴻星中菜



電話：2628 0108



供應日期：2021年9月18日至9月22日



【4】銀杏館 —— 全港送貨

銀杏館推出慶團圓中秋節到會套餐，有四至六人以及八人至十人套餐，更可全港送貨交收，在9月16日前下單更有早鳥優惠，每人低至$331可享10款菜式。😋😋點圖即睇銀杏館中秋外賣菜單及價錢👇👇👇

銀杏館



電話：8209 3088



供應日期：2021年9月10日至9月30日



【5】鮮物 —— 最平$198嘆海鮮

主打海鮮的鮮物推出中秋節到會套餐，提供6至8人到會套餐，人均最平低至$198，就可以食大元貝、虎杉斑等等。😋😋點圖即睇鮮物中秋到會菜單及價錢👇👇👇

中秋講求「人月兩團圓」，不想外出食飯仍有不少選擇，大家要盡早下單！食完中秋飯，不如去睇巨型月亮裝置，點擊即睇5大巨型月亮打卡位！

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😋同場加映：中秋3間流水蝦燒烤放題推介😋

天氣轉涼，又到中秋，燒烤季節到了！「泰夯蝦」是全港首間流水蝦放題餐廳，在尖沙咀和銅鑼灣都有分店。店內擺放了多條流水蝦水缸，供客人即夾即燒，除了大蝦外，餐廳提供多種任食時令海鮮，例如帶子、大元貝、蟶子等，還有多款肉類、炸物、冷盤、泰式甜品等。泰夯蝦最近同時推出多個優惠，最平$232就可以任食150分鐘！😋😋點圖即睇泰夯蝦優惠詳情👇👇👇

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