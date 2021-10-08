KFC優惠｜桶餐低至68折/20件雞派對餐$375　加推優惠劵

【KFC優惠】KFC最近推出期間限定優惠及優惠券，桶餐低至68折，20件雞派對餐都只是$375，一大班人開party就最抵！



今期KFC優惠推出限時飲食優惠，20件雞派對餐有限時75折，包含蜜蜜燒雞全翼、巴辣香雞翼、家鄉、辣汁蘑菇香飯、葡撻、格格脆薯塊等等，原價$500，限時優惠只需$375。在網上下單，可以外賣送上門。

（KFC圖片）

另外KFC亦有4人桶餐優惠，預約自取有68折，折扣後只需$175.4，人均$44，有齊巴辣香雞翼、馬鈴薯蓉、狂惹香燒雞、香辣脆雞、家鄉雞、格脆薯塊，十分抵食！

（KFC圖片）

除了桶餐優惠，KFC再推電子優惠劵，今期優惠劵包括早醒全餐減$3優惠、11點後$60滋味二人餐、$20/5件巴辣雞翼等不同優惠券。優惠期由即日起至10月31日，期間不限次數列印優惠劵即可使用。

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全港KFC分店店適用。



優惠期：即日起至10月31日。



😍同場加映：10月生日優惠12大餐廳免費食！😍

各位10月生日的壽星有著數！《香港01》飲食頻道記者搜羅了12間餐廳的10月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳、燕窩、鮑魚等等，同行朋友都有折扣。踏入10月，又到燒烤的季節，連BBQ也有生日優惠！而且在國慶及重陽節假期都可以使用優惠，非常抵食！即睇下文，mark低心水餐廳啦！



（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！而且國慶及重陽節假期都可以使用生日優惠。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



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