打工仔糧尾恩物！便利店新推$35酸辣米線餐　任揀3餸加飲品超抵

7-Eleven最近新推酸辣米線餐，三餸酸辣米線連飲品都只是$35，在10月26日前更有限時優惠，一定會是各位打工仔的糧尾恩物！



（7-Eleven圖片）

7-Eleven HOTSHOT熱賣點由10月13日起開始供應酸辣米線餐，每天早上11時後供應。可揀不同麵底，包括米線、米粉、公仔麵、烏冬、通心粉等等，湯底除了開胃的酸辣湯外，可揀清湯。而隨餐會附送2件壹品豆卜，更可在10款配料內任揀兩款，包括墨魚丸、星形魚餅、燒賣、魚蛋、芝士腸、烚蛋、餐肉等等，隨餐再附送多一杯熱飲（加$3轉凍飲）。

在10月26日前更有限時優惠，可揀多一餸，三餸酸辣米線連飲品都只是$35，大件夾抵食，一定會是各位打工仔的糧尾恩物！

（7-Eleven圖片）

食酸辣米線餐都有禮物換購！由即日起至11月9日，買任何熱賣店套餐（除了$10皇牌套餐外），加$60即可換購三眼仔或愛麗絲夢遊仙境迪士尼午餐盒，可放入微波爐、焗爐，十分實用。

😍同場加映：10月生日優惠😍

各位10月生日的壽星有著數！《香港01》飲食頻道記者搜羅了12間餐廳的10月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳、燕窩、鮑魚等等，同行朋友都有折扣。踏入10月，又到燒烤的季節，連BBQ也有生日優惠！而且在國慶及重陽節假期都可以使用優惠，非常抵食！即睇下文，mark低心水餐廳啦！

【1】半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！而且國慶及重陽節假期都可以使用10月生日優惠。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



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