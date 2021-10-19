觀塘好去處｜日式超市過萬呎旗艦店進駐裕民坊！多個影相位+商品

【觀塘好去處】日式超級市場最近進駐觀塘裕民坊開設旗艦店，佔地過萬呎，樓高兩層，分成18個不同主題的區域。旗艦店以旅遊為主題，雲集多款來自日本及世界各地的直送貨品。亦有精品咖啡專櫃、生活用品等百貨區域，貨品款式繁多，一次滿足大家所有需要！



（圖片來源：INMU Shop網站）

日式超市瀛木超級市場 INMU Shop，最近進駐觀塘裕民坊開旗艦店，面積超大，佔地超過萬呎，樓高兩層！裕民坊旗艦店以旅遊為主題，除了到處出現的貓貓店長吉祥物外，店內還有多個以日本不同景點為主題的影相位，包括富士山、機場等等，讓大家可以一邊「偽旅行」，一邊享受「血拼」！

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觀塘裕民坊INMU Shop旗艦店一共分成18個不同區域，販賣來自不同產地的直送貨物，包括日本直送零食、雪糕、時令水果、壽司、便當、和牛等等。最特別的是設有咖啡專區，販賣本地手工烘焙咖啡及手磨咖啡等。亦設有生活百貨及嬰兒用品。貨品款式非常多！

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除了多款產地直送的貨品外，瀛木超級市場還推出精選產地直送急凍食品套餐共4款，每款套餐配搭不同肉類及海鮮，售價每款為$168，方便喜愛煮食的大家可以購入配搭好的產地食材。

瀛木超級市場亦設有會員制度，購物滿$100即可登記成會員。瀛木超級市場的會員制度共設4張會員卡（主卡一張及子卡三張）可與親友共用同一會員帳號，積分達1000分、2000分及3000分可分別換取$10、$30及$100現金禮劵。

亦有推出消費劵優惠。（圖片來源：IG@inmuhk）

瀛木超級市場 觀塘旗艦店

地址：觀塘協和街33號裕民坊1樓176及203號舖

營業時間：10：00-22：00



同場加映：阿布泰生活百貨店登陸黃埔！首引入泰國簡約實木傢俱、生活用品

【阿布泰傢俬店】阿布泰國生活百貨近日在黃埔開設全新分店！新店會首次引入泰國的實木傢俱，主打自然舒適的日系簡約風，梳化、椅子及飯桌等都有得買！同時，店內亦會繼續售賣不同種類的生活用品，例如泰國草藥、香薰精油、美妝護理產品及急凍食品等。



（圖片來源：阿布泰國生活百貨Facebook）

阿布泰國生活百貨黃埔新店已於10月1日正式開張，新店首次引入泰國實木傢俱，例如梳化、餐桌、茶几等，設計以近年大熱的日本北歐家居的簡約風為主，有網民形容：「可以開返間泰版無印良品！」

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