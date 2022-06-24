【Tiramisu】Tiramisu向來都是人氣甜品，近年香港不少餐廳及Cafe都會以自家出品Tiramisu作招徠。當中除了傳統口味，亦出現了很多創新配搭，今次記者整合11大全港好評Tiramisu，包括主打傳統口味、創新開心果、近期大熱的冬甩Tiramisu等，有間更被稱為全港No.1，各位Tiramisu迷又試過幾多間呢？

Tiramisu香港10大必食推介！每日限量/冬甩形打卡/創新泰奶口味

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（圖片來源：IG@pagehotels、圖片授權：IG@eatwith4feipor）

Tiramisu推介【1】上環英倫復古風Cafe：冬甩外形＋雪糕口感

上環這間英倫風復古Cafe出品的Tiramisu，有別於坊間常見的形狀，以冬甩形狀呈上，口感酷似雪糕，表面灑滿可可粉，朱古力味香濃！

每份Tiramisu更會附上一小壺特濃咖啡（Espresso），冰凍的Tiramisu淋上滾燙的咖啡，冰火交融，Tiramisu的口感會變得更為軟滑，層次豐富！同時，甘濃的咖啡更可中和芝士的甜膩，加上陣陣酒香，極為誘人，被一眾Tiramisu愛好者評為「全港Top 3的Tiramisu」！

Tiramisu推介【2】Page Common——號稱全港No.1！每日限量

位於佐敦酒店Page 148的Page Common，Tiramisu以傳統意大利製作方式炮製，當中浸泡手指餅的Espresso更是使用自家焙製咖啡豆沖泡而成，咖啡味濃帶酒香。

（圖片來源：IG@pagehotels）

表面的Mascarpone Cheese如瀑布一樣，質感輕盈幼滑，而且可可粉有助中和甜味，不會過份死甜，飽膩感不重，即使一個人吃都無問題，被一眾網民大讚為「全港No.1」！不過每日限量36件，可說是供不應求！

Tiramisu推介【2】Page Common

地址：柯士甸道148號Page 148地舖

電話：3844 8899／6386 4653

營業時間：（星期一至四）08：30-17：00（星期五至日）07：30-18：00



Tiramisu推介【3】銅鑼灣Cafe——香濃開心果Tiramisu

銅鑼灣這間Cafe主打甜品，小店出品的招牌原味Tiramisu只在星期五至日供應，相當珍貴，想食就一定要Bookmark時間！原味Tiramisu質地偏挺身，口感綿密，如同吃蛋糕的感覺。而味道方面咖啡味及酒味都較淡，Mascarpone cheese甜味突出，適合喜愛甜口的朋友。

最近小店更推出創新期間限定的開心果味Tiramisu，只在星期六及日供應，經常火速售罄！開心果味Tiramisu面層鋪滿開心果碎，使用自家製開心果醬，味道香濃，味道較原味Tiramisu更清新！

Tiramisu【4】Corefy——即叫即製

Corefy位於荃灣，是一間走純白波希米亞風的Cafe，設有露營帳篷及榻榻米打卡位，不少人喜愛到Cafe打卡歎個下午茶。Cafe出品的Tiramisu即叫即製，並設有原味及宇治抹茶口味，限量供應，想試的朋友可電話預留。

（圖片來源：IG@corefy_）

原味Tiramisu咖啡甘澀與Mascarpone Cheese的甜度相輔相成，為經典口味；而宇治抹茶口味偏清甜易入口，抹茶味濃而不澀，表面的抹茶茶味香濃，而手指餅亦充滿抹茶香，抹茶控必試！

（圖片來源：IG@corefy_）

Tiramisu推介【4】Corefy

地址：荃灣享和街68號2樓全層

電話：4685 8033

營業時間：（星期一至五）11：00-22：00（星期六、日及公眾假期）10：00-22：00



Tiramisu推介【5】BAGEL∞by 404LOTFINE——芝士鹹香/牛油撻皮

位於旺角的BAGEL∞by 404LOTFINE是一間貝果專門店，不過店內供應的Tiramisu同樣大受歡迎！Tiramisu以高身玻璃盤呈上，打卡一流！Tiramisu與一般出品不同，口感與質地都偏向芝士蛋糕，整體較厚實帶有芝士鹹香。

（圖片來源：IG@bforbagel_404lotfine）

表面的忌廉口感香甜濃稠，咖啡的苦澀及酒味不算突出，較適合喜歡甜味較重的朋友。而芝士及忌廉與手指餅的比例約為7比3，多人分享較佳。

Tiramisu推介【5】BAGEL∞by 404LOTFINE

地址：旺角豉油街10號地舖

電話：6402 2831

營業時間：10：00-18：00



Tiramisu推介【6】The Hunt Coffee & Roastery——橙香酸甜/咖啡味濃

歐美工業風的「The Hunt Coffee & Roastery」位於觀塘區，為區內人氣Cafe之一，店內充滿藝術氣息，也是打卡之選！招牌Tiramisu用上雙層手指餅，淋上瀑布般的Mascarpone Cheese，頂層配橙子果乾，果香豐富。

（圖片來源：IG@thehuntcoffee）

手指餅以Espresso浸透，有食客大讚咖啡味比坊間的Tiramisu更濃郁，而且可以保持脆身口感；酒味的存在感亦相當強烈，層次分明。表面的橙乾及朱古力碎片為整個Tiramisu再添果香及鬆脆口感，有網民更指「比得上Page Common」！

Tiramisu推介【6】The Hunt Coffee & Roastery

地址：觀塘鴻圖道75號KOHO地下A及B號舖

電話：2881 5533

營業時間：11：00-21：00



Tiramisu推介【7】La Viña——西班牙蛋糕品牌

「La Viña」是西班牙蛋糕品牌，亦為「Cupping Room」咖啡店旗下的小店，主打多款自家製蛋糕。除了招牌巴斯克芝士蛋糕，小店的Tiramisu蛋糕同樣受歡迎！手指餅以Cupping Room的咖啡浸泡，咖啡味濃，剛好可以中和甜味。提供原個Tiramisu蛋糕，想多人分享或慶祝特別日子都沒有問題！

Tiramisu推介【7】La Viña

地址：中環嘉咸街23號3號舖

電話：9612 0988

營業時間：10：00-18：00



Tiramisu推介【8】CIAK - In The Kitchen——咖啡雪糕香氣濃郁

意式餐廳「CIAK - In The Kitchen」獲得「2020亞洲最佳薄餅店」，來頭不容小覤。餐廳出品的Tiramisu除了經典的咖啡手指餅及Mascarpone Cheese外，更配有咖啡凍及咖啡雪糕，啡味極濃郁，咖啡迷必試！

Tiramisu推介【8】CIAK - In The Kitchen

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓327-333號舖

電話：2522 8869

營業時間：11：30-22：00



Tiramisu推介【9】Lady Nara——泰奶風味

坊間大多Tiramisu都為傳統意式風味，或以水果為主題。而泰國人氣餐廳「Lady Nara」來港後以新意打響頭炮，推出泰奶版Tiramisu，以泰式奶茶取替Expresso浸泡手指餅，除了味道更溫和，口感亦更順滑。

每份Tiramisu都會附上忌廉，大家可按個人口味淋在Tiramisu上。香甜忌廉配上煉奶及小量冧酒，口味豐富同時不會完全蓋過茶香味。

Tiramisu推介【9】Lady Nara

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖

電話：2153 3730



Tiramisu推介【10】Grissini——派頭十足

灣仔君悅酒店「Grissini」出品的Tiramisu，用上一個巨型圓碗盛載，再由專人即場從大碗中盛出半圓形Tiramisu上桌，出場方式在多間餐廳中可謂最具特色！

（圖片來源：IG@grissinihk）

Tiramisu的層次表明，手指餅比例適中，充滿咖啡香味。而Mascarpone Cheese質感幼細，香甜之中帶點杏仁酒香，相對口味亦算頗為豐富。

Tiramisu【10】Grissini

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店1樓

電話：2584 7722

營業時間：12：00-14：30，18：00-00：00

