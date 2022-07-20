慈雲山餐廳推$15抗疫餐！網民激讚善心　窮人恩物：足料又好食

慈雲山餐廳推出$15抗疫餐！疫情持續至今已經超過3年，這間位於慈雲山的餐廳，自開業以來不時都會推出長者餐、學生優惠等，最近又宣布推出超抵食$15平價餐，更表示「抗疫時份，與人同行」，獲網民大讚是良心老闆！

慈雲山良心餐廳 抗疫飯最平一律$15 愛心老闆娘盼能回饋社區

位於慈雲山的「八道餐廳」，一向以「抵食」出名，平日已不時推出各類長者餐及學生餐等，而最近餐廳更於良心價$19餐單上再加震撼優惠，由2022年7月21日起，逢星期四至星期日，下午5時半至晚上7時半期間前往餐廳買飯，無論堂食或外賣，都可以$15購買餐廳良心飯！

（圖片來源 - 八道餐廳 Facebook Page )

消息傳出後，不少網民都激讚有老闆娘有良心，指價錢雖然超平，但餐單卻沒有半點馬虎，除了有豬扒飯、雞扒飯等，更有粟米肉粒飯、蘑菇汁雞皇飯、窩蛋肉醬飯等熱門菜式，更可選配不同醬汁配飯，相當吸引。

( 圖片來源 - 八道餐廳 Facebook Page )

香港近年物價飛騰，不少網民感嘆這個價格真的難得一見，絕對是窮人的糧尾恩物！連網民都不禁擔心如此低價會否影響餐廳營運，希望大家多支持正價餐或贊助區內送飯給長者的活動，讓餐廳可以一直維持，繼續造福大家！

八道餐廳優惠詳情

地址：慈雲山毓華街74-80號嘉華大廈地舖

優惠期限：由 2022 年 7 月 21 日起

供應時段：逢星期四至星期日，17:00 - 19:30（外賣需另加 $2）

*活動詳情以官方網頁為準

